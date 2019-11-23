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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Мануэль Пеллегрини - статьи
Тренер
Имя
Мануэль
Фамилия
Пеллегрини
Команда
Бетис
Гражданство
Чили
Дата рождения
15 сентября 1953
Статистика
Новости
Статьи
Посты
23.11.2019 18:57
«Вест Хэм» — мрак и разочарование. Из команды хотели сделать топ-клуб, но каждый год результаты все хуже
Не выигрывает уже семь матчей подряд.
2
18.07.2019 13:34
Вы не заметили, но «Вест Хэм» уже несколько сезонов покупает топов
Владельцы дают деньги, полученные на порнобизнесе.
11
18.05.2017 21:10
Вальверде возглавит «Барселону». «Рубин» может пригласить Карпина или Бердыева. Дайджест событий дня
Комитет РФС по этике критикует Луческу. Пеллегрини восхищается «Зенитом». Озвучен бюджет «Спартака». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
17.03.2017 12:00
«Это бредовая ситуация − зачем я вообще перешел сюда?». Что случилось с Вильфридом Бони
Еще недавно Вильфрид Бони тащил «Суонси» и переходил в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но, провалившись на «Этихаде», уехал в аренду. И плотно засел на скамейке, не сыграв в 2017-м ни минуты. Рассказываем о том, как сдувается, казалось, несгибаемый форвард.
1
15.12.2016 14:00
«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ
«Челси» выиграл 10-й матч подряд и закрепился как лидер до Рождества. «Бомбардир» выяснил, сколько еще игр нужно выиграть лондонцам, чтобы побить вечный рекорд Премьер-лиги по количеству побед подряд.
7
05.08.2016 20:38
Бердыев? Капелло? Романцев? Выбираем «Спартаку» нового тренера
Аленичев уволен, а слухов, как обычно, очень много. «Бомбардир» предлагает выбрать «Спартаку» подходящего тренера.
15
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
22
05.07.2016 13:00
Кто будет тренировать сборную России
Леонид Слуцкий ушел с поста тренера сборной России. «Бомбардир» изучил российскую прессу и собрал все фамилии, одна из которых − правильный ответ на главный вопрос года.
16
18.05.2016 20:50
Терри остается в «Челси». Бен Арфа заинтересовал «Краснодар». Дайджест событий дня
Перевертайло ушел из «Уфы». ЦСКА выкупит контракт Оланаре. Лидеры «Динамо» согласны выступать за клуб в ФНЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
29.04.2016 21:15
Тотти продлит контракт с «Ромой». Гончаренко не возглавит «Кубань». Дайджест событий дня
«Динамо» и «Амкар» сыграли вничью в 26-м туре РФПЛ. «Барселона» согласна продать Бускетса за 175 миллионов евро. Неймар купил самолет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
20.04.2016 21:30
«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России. «Лестер» — в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня
«Динамо» не будет увольнять Кобелева. «Милан» может быть продан китайцам. Инфантино выучит русский язык. «Бомбардир» рассказывает о самом важном за день.
9
12.04.2016 21:10
Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня
Футболисты «Мордовии» не получают зарплату. «Ювентус» и «Реал» договариваются по Морате. В «Лестер» могут перейти игроки «Шахтера». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
06.04.2016 21:00
Роналду выставлен на трансфер. «Цюрих» хочет оставить Кержакова. Дайджест событий дня
«Зенит» продолжает переговоры с Пеллегрини. В чемпионате России могут появиться видеоповторы. Комбарова дисквалифицировали на две игры. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11
18.03.2016 23:20
Пеллегрини выдвинул требования «Зениту». Определились четвертьфинальные пары ЛЧ и ЛЕ. Дайджест событий дня
Аршавин стал игроком «Кайрата». Тарасов оштрафован УЕФА. Агент Туре пошел на шантаж «Манчестер Сити». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
06.03.2016 22:30
ЦСКА обыграл «Спартак». «Зенит» договорился с Пеллегрини. Дайджест событий дня
Рондон принес «Вест Бромвичу» победу над «Ман Юнайтед». «Челси» хочет пригласить Покеттино. «Бавария» нацелилась на Лукаку. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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