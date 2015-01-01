«Вест Хэм» — мрак и разочарование. Из команды хотели сделать топ-клуб, но каждый год результаты все хуже

Не выигрывает уже семь матчей подряд.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2 – и это первая победа команды с сентября и первая победа в гостях за десять месяцев. Но мы пока не о Жозе: оценивать его изменения через полнедели слишком рано.

Намного более логичное объяснение спряталось в результатах самого «Вест Хэма» – и там все очень грустно.

Последние семь матчей – два очка.

За этот же срок пропустили 16 мячей – в среднем больше двух за матч.

В каждом из последних трех матчей пропускают по три. Соперники – «Бернли», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Следующие матчи команды – с «Челси», неплохо стартовавшим «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом». Ох, мама.

Как строили новый «Вест Хэм», и ничего не получилось

В 2016 году для «Вест Хэма» должна была начаться новая эра. После Олимпиады в Лондоне клуб взял в столетнюю аренду современный и модный «Олимпийский» стадион, который специально переоборудовали для футбола. Вскоре также обновился логотип.

В клубе появились деньги. 24,5 миллиона евро за Андре Айю – самое дорогое на тот момент приобретение клуба. Общая сумма трансферов за сезон – 83,5 миллиона – тоже стала беспрецедентной.

Но результаты не улучшились совсем. Средний результат за три сезона после 2016 был хуже, чем за три сезона до. Клуб ни разу не попал в десятку после обновления. Словно пытаясь спасти ситуацию, каждый год руководство вкладывало все больше и больше денег на трансферы: в последний раз клуб снова побил свой рекорд и заплатил 40 миллионов за французского форварда Себастьяна Алле. И опять не помогло.

Что пошло не так?

Клуб сильно испортил отношения с фанатами. Все началось с переезда на новый стадион: несмотря на то, что новый стадион находится в соседнем районе, он очень сильно потерял в атмосфере в сравнению со старым.

«У него нет ни души, ничего. Раньше я ходил на «Аптон Парк», брал программку, ел пирог с пюре, делал ставку, брал бухло и встречался с друзьями, атмосфера была хорошая и мы всегда смеялись. А тут я чувствую себя не на своем месте, попивая пиво из пластиковых стаканчиков», – рассказывает один из фанатов клуба.

Стадион совсем не попал в характер фанатов «Вест Хэма». Большинство из них – рабочий класс, и современный вылизанный стадион совсем не вписался в их жизнь. «Вест Хэм» увеличил семейную аудиторию, но явно что-то потерял.

Болельщики не раз устраивали забастовки прямо на стадионе. Один раз забросали совладельцев клуба Дэвида Салливана и Дэвида Голда монетами: одному попали прямо в лицо, а другой ушел в слезах из-за этой акции.

После приобретения те заявляли: «В клубе были долги на 120 миллионов и совсем не было активов. Но мы пришли не за деньгами. Мы хотим, чтобы на поле была наилучшая команда, которая понравилась бы болельщикам, потому что мы сами болельщики». Но единения не случилось.

Много трансферных ошибок

Что объединяет двух тренеров, которых подписал «Вест Хэм» в последние годы? И Мойес, и Пеллегрини пробовались в большом английском клубе, но у обоих это вышло не очень.

Подобный подход прослеживается и в трансферной политике. Чичарито, Уилшир, Джо Харт и Патрис Эвра – «Вест Хэм» давал новый шанс всем, кто был согласен прийти в клуб, но у большинства здесь ничего не вышло. При этом с молодежью какая-то беда: защитник Оксфорд, который дебютировал за клуб в 16 лет, уже третий год подряд ездит по странным арендам в Германию, где почти не выходит на поле.

Но самая странная ситуация случилась с Димитри Пайетом, который должен был стать лидером команды в самом начале перестройки. В итоге Пайет так сильно заскандалил, что тренеру Биличу пришлось прямо признать: француз не хочет играть за клуб.

«Мы знали, что Димитри Пайет не безупречен, и поэтому взяли его за 10,5 миллионов фунтов стерлингов. Это отличная покупка, но мы купили не человека с серьезными недостатками, который может устроить забастовку. Он делал это и раньше. Вот почему он так и не раскрыл свой потенциал и почему крупные клубы держались от него подальше», – рассказывал Салливан.

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