Чемпионат мира – главный футбольный турнир мира. Как бы фанаты не относились к перерывам на матчи сборные, они все равно с удовольствием включают игры чемпионата мира и наслаждаются ими.

Чемпионаты мира проводят раз в 4 года, начиная с 1930-го. За это время было много чемпионов с разных континентов.

Какие сборные становились чемпионами мира

1930 – Уругвай;

1934 – Италия;

1938 – Италия;

1950 – Уругвай;

1954 – ФРГ;

1958 – Бразилия;

1962 – Бразилия;

1966 – Англия;

1970 – Бразилия;

1974 – ФРГ;

1978 – Аргентина;

1982 – Италия;

1986 – Аргентина;

1990 – ФРГ;

1994 – Бразилия;

1998 – Франция;

2002 – Бразилия;

2006 – Италия;

2010 – Испания;

2014 – Германия;

2018 – Франция;

2022 – Аргентина.

Если сортировать команды по числу побед, то будет такой список:

5 побед – Бразилия (1958, 1982, 1970, 1994, 2002);

4 победы – Германия (1954, 1974, 1990, 2014), Италия (1934, 1938, 1982, 2006);

3 победы – Аргентина (1978, 1986, 2022);

2 победы – Уругвай (1930, 1950), Франция (1998, 2018);

1 победа – Англия (1996), Испания (2010).

Все финалы чемпионатов мира по годам

Год, место проведения Чемпион Счет Вице-чемпион 1930, Уругвай Уругвай 4:2 Аргентина 1934, Италия Италия 2:1, доп. время Чехословакия 1938, Франция Италия 4:2 Венгрия 1950, Бразилия Уругвай 2:1 Бразилия 1954, Швейцария ФРГ 3:2 Венгрия 1958, Швеция Бразилия 5:2 Швеция 1962, Чили Бразилия 3:1 Чехословакия 1966, Англия Англия 4:2, доп. время ФРГ 1970, Мексика Бразилия 4:1 Италия 1974, ФРГ ФРГ 2:1 Нидерланды 1978, Аргентина Аргентина 3:1, доп. время Нидерланды 1982, Испания Италия 3:1 ФРГ 1986, Мексика Аргентина 3:2 ФРГ 1990, Италия ФРГ 1:0 Аргентина 1994, США Бразилия 0:0, 3:2 – по пен. Италия 1998, Франция Франция 3:0 Бразилия 2002, Корея и Япония Бразилия 2:0 Германия 2006, Германия Италия 1:1, 5:3 – по пен. Франция 2010, ЮАР Испания 1:0, доп. время Нидерланды 2014, Бразилия Германия 1:0, доп. время Аргентина 2018, Россия Франция 4:2 Хорватия 2022, Катар Аргентина 3:3, 4:2 – по пен. Франция

Кто лучший бомбардир финалов чемпионатов мира

Здесь такая статистика:

Первое место – Килиан Мбаппе (Франция), 4 гола.

Второе место – Вава, Пеле (оба – Бразилия), Джефф Херст (Англия), Зинедин Зидан (Франция). Все забили по три мяча в финалах чемпионатов мира.

Третье место – Джино Колаусси, Сильвио Пиола (оба – Италия), Хельмут Ран, Пауль Брайтнер (оба – Германия), Марио Кемпес, Лионель Месси (оба – Аргентина), Роналдо (Бразилия). Все эти футболисты забили по 2 гола в финалах чемпионатов мира.

Как Россия выступала на чемпионатах мира

Статистика сборной России рассматривается отдельно от статистики сборной СССР, начиная с 1992 года. Получается, первый ЧМ, на котором Россия могла присутствовать самостоятельно, состоялся в 1994 году. С того момента результаты России на чемпионатах мира такие.

• ЧМ-1994 – вылет после группового этапа. Россия в компании с Бразилией, Швецией и Камеруном заняла 3 место, набрав 3 очка: победа-ничья-2 поражения. Единственная победа случилась над сборной Камеруна – 6:1. В той встрече Олег Саленко забил 5 голов.

• ЧМ-1998 – Россия не вышла в финальную часть турнира. В стыковых матчах ей попалась Италия. Итог: ничья и поражение.

• ЧМ-2002 – остановилась на групповом этапе, исходы матчей те же, что и в 1994-м. И Россия тоже заняла третье место в группе, обогнав Тунис, но закончив ниже Японии и Бельгии.

• ЧМ-2006 – Россия не вышла в финальный турнир.

• ЧМ-2010 – Россия не вышла в финальный турнир. Вероятно, в преддверии турнира произошла самая памятная неудача в истории современной сборной России – поражение от Словении в Мариборе.

• ЧМ-2014 – Сборная России попала на групповой этап, но вылетела из него после ничьих с Кореей и Алжиром и поражения от Бельгии.

• ЧМ-2018 – домашний чемпионат мира для сборной России, на котором она показала лучший результат в истории команды. В группе она заняла второе место с 6 очками, проиграв только Уругваю. В 1/8 финала Россия по пенальти переиграла Испанию. В четвертьфинале – проиграла Хорватии, которая дошла до финала, в котором уступила сборной Франции.

• ЧМ-2022 – не была допущена на турнир.