Чемпионат мира – главный футбольный турнир мира. Как бы фанаты не относились к перерывам на матчи сборные, они все равно с удовольствием включают игры чемпионата мира и наслаждаются ими.
Чемпионаты мира проводят раз в 4 года, начиная с 1930-го. За это время было много чемпионов с разных континентов.
Какие сборные становились чемпионами мира
- 1930 – Уругвай;
- 1934 – Италия;
- 1938 – Италия;
- 1950 – Уругвай;
- 1954 – ФРГ;
- 1958 – Бразилия;
- 1962 – Бразилия;
- 1966 – Англия;
- 1970 – Бразилия;
- 1974 – ФРГ;
- 1978 – Аргентина;
- 1982 – Италия;
- 1986 – Аргентина;
- 1990 – ФРГ;
- 1994 – Бразилия;
- 1998 – Франция;
- 2002 – Бразилия;
- 2006 – Италия;
- 2010 – Испания;
- 2014 – Германия;
- 2018 – Франция;
- 2022 – Аргентина.
Если сортировать команды по числу побед, то будет такой список:
- 5 побед – Бразилия (1958, 1982, 1970, 1994, 2002);
- 4 победы – Германия (1954, 1974, 1990, 2014), Италия (1934, 1938, 1982, 2006);
- 3 победы – Аргентина (1978, 1986, 2022);
- 2 победы – Уругвай (1930, 1950), Франция (1998, 2018);
- 1 победа – Англия (1996), Испания (2010).
Все финалы чемпионатов мира по годам
|Год, место проведения
|Чемпион
|Счет
|Вице-чемпион
|1930, Уругвай
|Уругвай
|4:2
|Аргентина
|1934, Италия
|Италия
|2:1, доп. время
|Чехословакия
|1938, Франция
|Италия
|4:2
|Венгрия
|1950, Бразилия
|Уругвай
|2:1
|Бразилия
|1954, Швейцария
|ФРГ
|3:2
|Венгрия
|1958, Швеция
|Бразилия
|5:2
|Швеция
|1962, Чили
|Бразилия
|3:1
|Чехословакия
|1966, Англия
|Англия
|4:2, доп. время
|ФРГ
|1970, Мексика
|Бразилия
|4:1
|Италия
|1974, ФРГ
|ФРГ
|2:1
|Нидерланды
|1978, Аргентина
|Аргентина
|3:1, доп. время
|Нидерланды
|1982, Испания
|Италия
|3:1
|ФРГ
|1986, Мексика
|Аргентина
|3:2
|ФРГ
|1990, Италия
|ФРГ
|1:0
|Аргентина
|1994, США
|Бразилия
|0:0, 3:2 – по пен.
|Италия
|1998, Франция
|Франция
|3:0
|Бразилия
|2002, Корея и Япония
|Бразилия
|2:0
|Германия
|2006, Германия
|Италия
|1:1, 5:3 – по пен.
|Франция
|2010, ЮАР
|Испания
|1:0, доп. время
|Нидерланды
|2014, Бразилия
|Германия
|1:0, доп. время
|Аргентина
|2018, Россия
|Франция
|4:2
|Хорватия
|2022, Катар
|Аргентина
|3:3, 4:2 – по пен.
|Франция
Кто лучший бомбардир финалов чемпионатов мира
Здесь такая статистика:
Первое место – Килиан Мбаппе (Франция), 4 гола.
Второе место – Вава, Пеле (оба – Бразилия), Джефф Херст (Англия), Зинедин Зидан (Франция). Все забили по три мяча в финалах чемпионатов мира.
Третье место – Джино Колаусси, Сильвио Пиола (оба – Италия), Хельмут Ран, Пауль Брайтнер (оба – Германия), Марио Кемпес, Лионель Месси (оба – Аргентина), Роналдо (Бразилия). Все эти футболисты забили по 2 гола в финалах чемпионатов мира.
Как Россия выступала на чемпионатах мира
Статистика сборной России рассматривается отдельно от статистики сборной СССР, начиная с 1992 года. Получается, первый ЧМ, на котором Россия могла присутствовать самостоятельно, состоялся в 1994 году. С того момента результаты России на чемпионатах мира такие.
• ЧМ-1994 – вылет после группового этапа. Россия в компании с Бразилией, Швецией и Камеруном заняла 3 место, набрав 3 очка: победа-ничья-2 поражения. Единственная победа случилась над сборной Камеруна – 6:1. В той встрече Олег Саленко забил 5 голов.
• ЧМ-1998 – Россия не вышла в финальную часть турнира. В стыковых матчах ей попалась Италия. Итог: ничья и поражение.
• ЧМ-2002 – остановилась на групповом этапе, исходы матчей те же, что и в 1994-м. И Россия тоже заняла третье место в группе, обогнав Тунис, но закончив ниже Японии и Бельгии.
• ЧМ-2006 – Россия не вышла в финальный турнир.
• ЧМ-2010 – Россия не вышла в финальный турнир. Вероятно, в преддверии турнира произошла самая памятная неудача в истории современной сборной России – поражение от Словении в Мариборе.
• ЧМ-2014 – Сборная России попала на групповой этап, но вылетела из него после ничьих с Кореей и Алжиром и поражения от Бельгии.
• ЧМ-2018 – домашний чемпионат мира для сборной России, на котором она показала лучший результат в истории команды. В группе она заняла второе место с 6 очками, проиграв только Уругваю. В 1/8 финала Россия по пенальти переиграла Испанию. В четвертьфинале – проиграла Хорватии, которая дошла до финала, в котором уступила сборной Франции.
• ЧМ-2022 – не была допущена на турнир.