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    • Все чемпионы мира по футболу по годам: кто, когда и как выигрывал главный турнир планеты

    Все чемпионы мира по футболу по годам: кто, когда и как выигрывал главный турнир планеты


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    Голосов: 2
    12.10.2023 16:18
    Привели статистику выступлений России.

    Чемпионат мира – главный футбольный турнир мира. Как бы фанаты не относились к перерывам на матчи сборные, они все равно с удовольствием включают игры чемпионата мира и наслаждаются ими.

    Чемпионаты мира проводят раз в 4 года, начиная с 1930-го. За это время было много чемпионов с разных континентов.

    Какие сборные становились чемпионами мира

    • 1930 – Уругвай;
    • 1934 – Италия;
    • 1938 – Италия;
    • 1950 – Уругвай;
    • 1954 – ФРГ;
    • 1958 – Бразилия;
    • 1962 – Бразилия;
    • 1966 – Англия;
    • 1970 – Бразилия;
    • 1974 – ФРГ;
    • 1978 – Аргентина;
    • 1982 – Италия;
    • 1986 – Аргентина;
    • 1990 – ФРГ;
    • 1994 – Бразилия;
    • 1998 – Франция;
    • 2002 – Бразилия;
    • 2006 – Италия;
    • 2010 – Испания;
    • 2014 – Германия;
    • 2018 – Франция;
    • 2022 – Аргентина.

    Если сортировать команды по числу побед, то будет такой список:

    • 5 побед – Бразилия (1958, 1982, 1970, 1994, 2002);
    • 4 победы – Германия (1954, 1974, 1990, 2014), Италия (1934, 1938, 1982, 2006);
    • 3 победы – Аргентина (1978, 1986, 2022);
    • 2 победы – Уругвай (1930, 1950), Франция (1998, 2018);
    • 1 победа – Англия (1996), Испания (2010).

    Все финалы чемпионатов мира по годам

    Год, место проведения Чемпион Счет Вице-чемпион
    1930, Уругвай Уругвай 4:2 Аргентина
    1934, Италия Италия 2:1, доп. время Чехословакия
    1938, Франция Италия 4:2 Венгрия
    1950, Бразилия Уругвай 2:1 Бразилия
    1954, Швейцария ФРГ 3:2 Венгрия
    1958, Швеция Бразилия 5:2 Швеция
    1962, Чили Бразилия 3:1 Чехословакия
    1966, Англия Англия 4:2, доп. время ФРГ
    1970, Мексика Бразилия 4:1 Италия
    1974, ФРГ ФРГ 2:1 Нидерланды
    1978, Аргентина Аргентина 3:1, доп. время Нидерланды
    1982, Испания Италия 3:1 ФРГ
    1986, Мексика Аргентина 3:2 ФРГ
    1990, Италия ФРГ 1:0 Аргентина
    1994, США Бразилия 0:0, 3:2 – по пен. Италия
    1998, Франция Франция 3:0 Бразилия
    2002, Корея и Япония Бразилия 2:0 Германия
    2006, Германия Италия 1:1, 5:3 – по пен. Франция
    2010, ЮАР Испания 1:0, доп. время Нидерланды
    2014, Бразилия Германия 1:0, доп. время Аргентина
    2018, Россия Франция 4:2 Хорватия
    2022, Катар Аргентина 3:3, 4:2 – по пен. Франция

    Кто лучший бомбардир финалов чемпионатов мира

    Здесь такая статистика:

    Первое местоКилиан Мбаппе (Франция), 4 гола.

    Второе место – Вава, Пеле (оба – Бразилия), Джефф Херст (Англия), Зинедин Зидан (Франция). Все забили по три мяча в финалах чемпионатов мира.

    Третье место – Джино Колаусси, Сильвио Пиола (оба – Италия), Хельмут Ран, Пауль Брайтнер (оба – Германия), Марио Кемпес, Лионель Месси (оба – Аргентина), Роналдо (Бразилия). Все эти футболисты забили по 2 гола в финалах чемпионатов мира.

    Как Россия выступала на чемпионатах мира

    Статистика сборной России рассматривается отдельно от статистики сборной СССР, начиная с 1992 года. Получается, первый ЧМ, на котором Россия могла присутствовать самостоятельно, состоялся в 1994 году. С того момента результаты России на чемпионатах мира такие.

    • ЧМ-1994 – вылет после группового этапа. Россия в компании с Бразилией, Швецией и Камеруном заняла 3 место, набрав 3 очка: победа-ничья-2 поражения. Единственная победа случилась над сборной Камеруна – 6:1. В той встрече Олег Саленко забил 5 голов.

    • ЧМ-1998 – Россия не вышла в финальную часть турнира. В стыковых матчах ей попалась Италия. Итог: ничья и поражение.

    • ЧМ-2002 – остановилась на групповом этапе, исходы матчей те же, что и в 1994-м. И Россия тоже заняла третье место в группе, обогнав Тунис, но закончив ниже Японии и Бельгии.

    • ЧМ-2006 – Россия не вышла в финальный турнир.

    • ЧМ-2010 – Россия не вышла в финальный турнир. Вероятно, в преддверии турнира произошла самая памятная неудача в истории современной сборной России – поражение от Словении в Мариборе.

    • ЧМ-2014 – Сборная России попала на групповой этап, но вылетела из него после ничьих с Кореей и Алжиром и поражения от Бельгии.

    • ЧМ-2018 – домашний чемпионат мира для сборной России, на котором она показала лучший результат в истории команды. В группе она заняла второе место с 6 очками, проиграв только Уругваю. В 1/8 финала Россия по пенальти переиграла Испанию. В четвертьфинале – проиграла Хорватии, которая дошла до финала, в котором уступила сборной Франции.

    • ЧМ-2022 – не была допущена на турнир.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency, XinHua, ZUMAPRESS/Global Look Press
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