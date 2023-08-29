Чемпионат Европы по футболу – главный европейский футбольный турнир среди сборных. Он проводится с 1960 года и набрал уже 10 различных победителей. Но какие сборные и в какие годы выигрывали титул чемпионов Европы? Об этом – в нашем следующем материале.

Список всех чемпионов Европы и главные рекорды вокруг

Год Чемпион Серебряный призер Счет 1960 СССР Югославия 2:1 1964 Испания СССР 2:1 1968 Италия Югославия 2:0 1972 Германия СССР 3:0 1976 Чехословакия Германия 2:2 (5:3 – по пен.) 1980 Германия Бельгия 2:1 1984 Франция Испания 2:0 1988 Нидерланды СССР 2:0 1992 Дания Германия 2:0 1996 Германия Чехия 2:1 2000 Франция Италия 2:1 2004 Греция Португалия 1:0 2008 Испания Германия 1:0 2012 Испания Италия 4:0 2016 Португалия Франция 1:0 2020 Италия Англия 1:1 (3:2 – по пен.)

Германия – лидер по числу финалов чемпионатов Европы – 6;

Германия и Испания – лидеры по победам на Евро (по 3);

Есть 3 сборные, которые выходили в финалы, но не выигрывали чемпионат Европы: Югославия, Бельгия и Англия;

Лидер по числу матчей на чемпионатах Европы – Криштиану Роналду, 25;

Криштиану Роналду – лучший бомбардир за всю историю чемпионатов Европы с 14 мячами;

13 футболистов выигрывали по 2 раза титул чемпиона Европы. Среди них – один немецкий игрок. Это Райнер Бонхоф: он побеждал в 1972-м и в 1980-м. Остальные футболисты в списке – игроки сборной Испании, которые выигрывали первенство в 2008-м и в 2012-м;

Ни один тренер не выигрывал чемпионат Европы дважды.

Результаты финальных матчей чемпионатов Европы

1960, СССР – Югославия, 2:1

Главное достижение сборной СССР за всю историю – победа над Югославией в 1960 году. Сборная СССР одержала победу благодаря голу Виктора Понедельника уже в дополнительное время.

1964, Испания – СССР, 2:1

Второй подряд финал Евро для сборной СССР. Правда, закончился он крайне неудачно – Переда и Хусаинов обменялись голами на старте встречи. А решающий гол забил Марселино во втором тайме.

1968, Италия – Югославия, 2:0

Римский финал, в котором чемпионом стала Италия. Рива и Анастази сделали результат в этой встрече еще в первой половине игры.

1972, ФРГ – СССР, 3:0

Еще один финал сборной СССР, который совпал с великолепной эпохой Герда Мюллера. Он, кстати, сделал дубль и решил исход встречи.

1976, ФРГ – Чехословакия, 2:2 (3:5 – по пен.)

Правда, другой финал в эпоху Герда Мюллера ФРГ проиграла. Несмотря на героический камбэк хозяев после 0:2, Чехословакия была сильнее в серии пенальти.

1980, ФРГ – Бельгия, 2:1

Финал, в котором легенда немецкого футбола Хорст Хрубеш оформил дубль и принес победу своей сборной. Хрубеш рассказывал: «Для меня это главное событие в карьере. Я не сомневался в своих силах, но в том матче я почувствовал себя настоящим супергероем. У меня получалось все – думаю, вы могли это заметить по результату».

1984, Франция – Испания, 2:0

Первый финал в истории сборной Франции закончился ее же победой. Успех французам обеспечили Мишель Платини и Брюно Беллон из «Монако», забившие по голу в той встрече.

1988, Нидерланды – СССР, 2:0

Еще один финал для сборной СССР, в котором она проиграла. И здесь нужно обязательно вставить видео с тем самым голом Ван Бастена:

1992, Дания – Германия, 2:0

А это уже великая эпоха другой сборной – Дании. Только представьте, какой топовый состав играл у нее в финале: Петер Шмейхель, Микаэль Лаудруп и другие звезды. В итоге датчане стали в том году чемпионами Европы, обыграв грозную Германию в финале.

1996, Германия – Чехия, 2:1

На дубль Оливера Бирхоффа чехи ответили лишь забитым мячом Патрика Бергера. В итоге Чехия так и не спаслась от поражения.

2000, Франция – Италия, 2:1

Французы вырвали победу в экстратайме, а изначально усилиями Сильвена Вильтора сравняли счет на 94-й минуте.

2004, Португалия – Греция, 0:1

Вероятно, одна из самых больших неожиданностей в истории футбола. Греки изначально с большим трудом вышли из группы с португальцами, испанцами и россиянами, прошли в четвертьфинале Францию, в полуфинале – Чехию, а в финале обыграли Португалию. Примечательно, что все матчи в плей-офф Греция выиграла со счетом 1:0. Успех греков случился на домашнем Евро.

2008, Германия – Испания, 0:1

Начало 4-летней гегемонии Испании, которая принесла ей две победы на чемпионатах Европы и кубок ЧМ. В финале Евро-2008, ставший культовым для сборной России, Испания победила благодаря единственному голу Фернандо Торреса.

2012, Испания – Италия, 4:0

Второй финал Евро подряд для Испании был менее сложным. Италия, представленная одними из лучших футболистов в новейшей истории, разгромно отскочила. В той встрече все 4 мяча у Испании забили разные футболисты: Давид Сильва, Хорди Альба, Фернандо Торрес и Хуан Мата.

2016, Португалия – Франция, 1:0

Французы дошли до финала домашнего Евро, где проиграли титул. Два важных факта вокруг этой встречи:

Главный трофей со сборной для Криштиану Роналду; Решающий мяч забил будущий футболист «Локомотива» Эдер.

2020, Италия – Англия, 1:1 (3:2 – по пен.)

Первая победа для сборной Италии на чемпионатах Европы с 1968 года. Для англичан же это первый финал, ставший провалом. Сборная Италии достигла успеха благодаря работе с бывшим тренером «Зенита» Роберто Манчини.