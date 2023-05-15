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    • Самые редкие правила футбола. Какого цвета шапка? Можно бить пенальти пяткой? Сколько человек помогут судье разнять драку?

    Самые редкие правила футбола. Какого цвета шапка? Можно бить пенальти пяткой? Сколько человек помогут судье разнять драку?


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    Сегодня, 10:37
    Ох, сколько неожиданностей.

    Основные правила футбола все знают: как наказываются фолы, что такое офсайд, за что назначаются пенальти и так далее.

    Но в настоящих правилах прописаны вообще любые нюансы. Там более 200 страниц, а в свободном доступе на русском они лежат на сайте РФС.

    Мы перечитали все и рассказываем про самые неизвестные.

    Что будет, если перекладина у ворот неожиданно сломается, а починить ее нельзя? И можно ли вместо нее натянуть, например, трос?

    • Если починить/заменить удастся – игра возобновляется спорным мячом.
    • Если не удастся – игра прекращается.
    • Трос и другой гибкий/опасный материал использовать нельзя.

    Какой логотип обязателен на мяче на соревнованиях под эгидой ФИФА или конфедераций?

    Это маркировки о соответствии техническим требованиям.

    А если мяч испортится во время удара с пенальти?

    Если это произошло в тот момент, когда он двигался вперед и до того, как коснулся игрока, перекладины или стоек ворот, то пенальти перебивается.

    Если во время матча игрок поменялся местами с вратарем и не спросил судью, что будет?

    Игра продолжится, но при первой остановке оба схватят по желтой карточке.

    В стартовом составе на начало матча неожиданно вышел запасной игрок, хотя судья об этом не знает, и у него другой стартовый протокол. Что тогда?

    Он может играть и не получит санкций, а количество замен не уменьшится. Но судья сообщит об инциденте в соответствующий орган.

    Если команда забила, а на поле был лишний игрок (запасной, удаленный, официальное лицо) – гол будет засчитан?

    • Да – если это представитель команды, в ворота которой забит гол.
    • Нет – если это представитель забившей команды.

    Опять этот ВАР и судьи. Может ли быть так, что судья не принял решения по эпизоду, а ВАР принял и решил?

    Нет, четко прописано: «Судье и другим официальным лицам матча не разрешается не принимать решение, так как это приведет к «слабому/нерешительному» судейству, слишком частым видеопросмотрам и значительным проблемам, если есть технические сбои».

    И интересная фраза о ВАР: «ВАР имеет тот же статус, что и другие официальные лица матча, и может только помогать судье».

    Луис Суарес недавно получил желтую карточку, потому что ушел за спину судье тоже смотреть видеоповтор. В правилах есть такой пункт?

    Да. Предупреждение выносится игроку при входе в зону видеопросмотра судьи. А удален он будет, если зайдет в видеооперационную комнату.

    Известно, что футболки вратарей должны отличаться от игроков и официальных лиц матча. А если у обоих вратарей на футболках одинаковый цвет?

    Судья разрешит матч.

    Есть ли правило для головных уборов у игроков?

    Да. Они должны быть черного цвета или основного цвета футболки команды. А также не содержать выступающих элементов и не крепиться к футболке. Но кепки вратарей – исключение.

    Если с трибуны раздался свисток, похожий на судейский, и это помешало игре – какова реакция судьи?

    Остановка игры и розыгрыш спорного мяча.

    Если в первом тайме команды по ошибке сыграли меньше времени (например, свисток на перерыв состоялся раньше окончания добавленных минут), может ли судья добавить их ко второму тайму в качестве компенсации?

    Нет. Прямая выдержка из правил: «Судья не должен исправлять ошибку хронометража в первом тайме, изменяя продолжительность второго тайма».

    Игрок производит начальный удар с центра поля. Если с него забивает в чужие ворота – гол? А если пуляет по своим и попадает – это автогол?

    В чужие – да, гол. А если в свои – назначается угловой.

    Пьер-Эмерик Обамеянг праздновал в «Арсенале», натянув на лицо маску. Это как-то карается?

    Да, желтой карточкой. В правилах есть пункт о предупреждении, если игрок «накрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом». Кстати, Обамеянг тогда тоже получил желтую.

    Розыгрыш спорного мяча – и гол. Хотя мяч не коснулся минимальных двух игроков. Гол засчитывается?

    Гола нет. Если мяч влетел в ворота соперников – удар от ворот. Если в свои ворота – угловой.

    Что еще нужно знать о спорном мяче?

    Он обязательно должен коснуться земли. Спорный мяч будет разыгран снова, если:

    • мяч коснется игрока до касания земли.
    • улетит за пределы поля, так и не коснувшись игрока.

    Вратарь выбросил рукой мяч в поле и зашвырнул его так, что тот влетел в чужие ворота прямым ударом. Гол?

    Нет. Удар от ворот.

    Вратарь при штрафном или свободном ударе подкинул мяч вверх, а партнер по команде вернул его вратарю, чтобы тот поймал. Что будет?

    Удар повторяется, но без дисциплинарных санкций (приписка в скобках – «если только это же не происходит систематически»).

    Перед послематчевыми пенальти проводится жеребьевка – кто должен бить первым. Команда, выигравшая жребий, обязательно бьет первой?

    Может и второй. Цитата: «Команда, которая выигрывает жребий, решает, какой удар она будет производить: первый или второй».

    Игрок получил предупреждение в игре. А потом еще одно – во время исполнения послематчевых пенальти. Тогда он удаляется?

    Нет, потому что эти удары не часть матча. «Не удаляется во время ударов с 11-метровой отметки или в дисциплинарных смыслах».

    Если при выполнении пенальти правила нарушают и бьющий, и вратарь – санкции к обоим?

    Нет, только к бьющему – он предупреждается, а удар считается утраченным. А если это происходит в игре – обороняющаяся команда выполняет свободный удар.

    На этот счет есть полезная таблица:

    Иногда игроки забывают, когда НЕ фиксируется офсайд при вводе мяча в игру. Какие три положения необходимо помнить?

    Офсайд не фиксируется при ударе от ворот, угловом ударе и вбрасывании мяча.

    Если вратарь не фиксирует, а держит мяч на вытянутой открытой ладони – можно ли его отобрать?

    Нет, он не может быть атакован соперником в таком случае.

    Ситуация: игрок выбегает на поле без разрешения, а потом грубо бьет соперника. Каждое нарушение достойно желтой карточки. Что должен сделать судья?

    Показать две желтые за оба этих нарушения.

    Можно ли пробить пенальти пяткой?

    Да, такое тоже есть в правилах. Но условие: мяч должен двигаться вперед.

    На поле драка – судье нужна помощь. Могут ли оба лайнсмена помогать судье разнимать конфликтующих?

    Один – да, а второй должен наблюдать и записывать подробности.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт ФИФА, IMAGO SPORTFOTODIENST, XINHUA/ GLOBAL LOOK PRESS
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