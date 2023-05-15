Самые редкие правила футбола. Какого цвета шапка? Можно бить пенальти пяткой? Сколько человек помогут судье разнять драку?

Ох, сколько неожиданностей.

Основные правила футбола все знают: как наказываются фолы, что такое офсайд, за что назначаются пенальти и так далее.

Но в настоящих правилах прописаны вообще любые нюансы. Там более 200 страниц, а в свободном доступе на русском они лежат на сайте РФС.

Мы перечитали все и рассказываем про самые неизвестные.

Что будет, если перекладина у ворот неожиданно сломается, а починить ее нельзя? И можно ли вместо нее натянуть, например, трос?

Если починить/заменить удастся – игра возобновляется спорным мячом.

Если не удастся – игра прекращается.

Трос и другой гибкий/опасный материал использовать нельзя.

Какой логотип обязателен на мяче на соревнованиях под эгидой ФИФА или конфедераций?

Это маркировки о соответствии техническим требованиям.

А если мяч испортится во время удара с пенальти?

Если это произошло в тот момент, когда он двигался вперед и до того, как коснулся игрока, перекладины или стоек ворот, то пенальти перебивается.

Если во время матча игрок поменялся местами с вратарем и не спросил судью, что будет?

Игра продолжится, но при первой остановке оба схватят по желтой карточке.

В стартовом составе на начало матча неожиданно вышел запасной игрок, хотя судья об этом не знает, и у него другой стартовый протокол. Что тогда?

Он может играть и не получит санкций, а количество замен не уменьшится. Но судья сообщит об инциденте в соответствующий орган.

Если команда забила, а на поле был лишний игрок (запасной, удаленный, официальное лицо) – гол будет засчитан?

Да – если это представитель команды, в ворота которой забит гол.

Нет – если это представитель забившей команды.

Опять этот ВАР и судьи. Может ли быть так, что судья не принял решения по эпизоду, а ВАР принял и решил?

Нет, четко прописано: «Судье и другим официальным лицам матча не разрешается не принимать решение, так как это приведет к «слабому/нерешительному» судейству, слишком частым видеопросмотрам и значительным проблемам, если есть технические сбои».

И интересная фраза о ВАР: «ВАР имеет тот же статус, что и другие официальные лица матча, и может только помогать судье».

Луис Суарес недавно получил желтую карточку, потому что ушел за спину судье тоже смотреть видеоповтор. В правилах есть такой пункт?

Да. Предупреждение выносится игроку при входе в зону видеопросмотра судьи. А удален он будет, если зайдет в видеооперационную комнату.

Известно, что футболки вратарей должны отличаться от игроков и официальных лиц матча. А если у обоих вратарей на футболках одинаковый цвет?

Судья разрешит матч.

Есть ли правило для головных уборов у игроков?

Да. Они должны быть черного цвета или основного цвета футболки команды. А также не содержать выступающих элементов и не крепиться к футболке. Но кепки вратарей – исключение.

Если с трибуны раздался свисток, похожий на судейский, и это помешало игре – какова реакция судьи?

Остановка игры и розыгрыш спорного мяча.

Если в первом тайме команды по ошибке сыграли меньше времени (например, свисток на перерыв состоялся раньше окончания добавленных минут), может ли судья добавить их ко второму тайму в качестве компенсации?

Нет. Прямая выдержка из правил: «Судья не должен исправлять ошибку хронометража в первом тайме, изменяя продолжительность второго тайма».

Игрок производит начальный удар с центра поля. Если с него забивает в чужие ворота – гол? А если пуляет по своим и попадает – это автогол?

В чужие – да, гол. А если в свои – назначается угловой.

Пьер-Эмерик Обамеянг праздновал в «Арсенале», натянув на лицо маску. Это как-то карается?

Да, желтой карточкой. В правилах есть пункт о предупреждении, если игрок «накрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом». Кстати, Обамеянг тогда тоже получил желтую.

Розыгрыш спорного мяча – и гол. Хотя мяч не коснулся минимальных двух игроков. Гол засчитывается?

Гола нет. Если мяч влетел в ворота соперников – удар от ворот. Если в свои ворота – угловой.

Что еще нужно знать о спорном мяче?

Он обязательно должен коснуться земли. Спорный мяч будет разыгран снова, если:

мяч коснется игрока до касания земли.

улетит за пределы поля, так и не коснувшись игрока.

Вратарь выбросил рукой мяч в поле и зашвырнул его так, что тот влетел в чужие ворота прямым ударом. Гол?

Нет. Удар от ворот.

Вратарь при штрафном или свободном ударе подкинул мяч вверх, а партнер по команде вернул его вратарю, чтобы тот поймал. Что будет?

Удар повторяется, но без дисциплинарных санкций (приписка в скобках – «если только это же не происходит систематически»).

Перед послематчевыми пенальти проводится жеребьевка – кто должен бить первым. Команда, выигравшая жребий, обязательно бьет первой?

Может и второй. Цитата: «Команда, которая выигрывает жребий, решает, какой удар она будет производить: первый или второй».

Игрок получил предупреждение в игре. А потом еще одно – во время исполнения послематчевых пенальти. Тогда он удаляется?

Нет, потому что эти удары не часть матча. «Не удаляется во время ударов с 11-метровой отметки или в дисциплинарных смыслах».

Если при выполнении пенальти правила нарушают и бьющий, и вратарь – санкции к обоим?

Нет, только к бьющему – он предупреждается, а удар считается утраченным. А если это происходит в игре – обороняющаяся команда выполняет свободный удар.

На этот счет есть полезная таблица:

Иногда игроки забывают, когда НЕ фиксируется офсайд при вводе мяча в игру. Какие три положения необходимо помнить?

Офсайд не фиксируется при ударе от ворот, угловом ударе и вбрасывании мяча.

Если вратарь не фиксирует, а держит мяч на вытянутой открытой ладони – можно ли его отобрать?

Нет, он не может быть атакован соперником в таком случае.

Ситуация: игрок выбегает на поле без разрешения, а потом грубо бьет соперника. Каждое нарушение достойно желтой карточки. Что должен сделать судья?

Показать две желтые за оба этих нарушения.

Можно ли пробить пенальти пяткой?

Да, такое тоже есть в правилах. Но условие: мяч должен двигаться вперед.

На поле драка – судье нужна помощь. Могут ли оба лайнсмена помогать судье разнимать конфликтующих?

Один – да, а второй должен наблюдать и записывать подробности.