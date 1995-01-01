Семак обгонит Романцева, Петербург – Москву, на эмблеме вырастут пять звезд.

«Зенит» вынес 6:1 «Локомотив» и досрочно стал чемпионом в сезоне-2020/21. Третий раз подряд – впервые для российского клуба с 1990-х. В седьмой раз в России. В восьмой раз в своей истории, учитывая чемпионство в СССР.

Гегемония «Зенита» уже сравнивается со спартаковскими титулами конца прошлого века. Но еще есть куда стремиться. Что будет, если «Зенит» и в каждом следующем сезоне будет становиться чемпионом под руководством Сергея Семака?

2023 год – «Зенит» повесит себе на эмблему еще одну звезду. Всего будет десять чемпионств, включая советское. Семак обгонит Газзаева по чемпионским титулам и впереди останется только Романцев.

2024 – «Зенит» поставит рекорд по участию в матчах за Суперкубок России, но если туда не попадет ЦСКА (на данный момент – 11 участий) и не каждый раз будет попадать «Локомотив» (сейчас – восемь). В 2021-м, напоминаем, «Зенит» сыграет в Суперкубке в девятый раз.

2025 – «Зенит» перегонит «Спартак» по числу российских чемпионств и станет 11-кратным в России. Заодно и установит рекорд – семь подряд титулов (у «Спартака» в 1990-х было шесть подряд).

2027 – Семак выиграет девятое чемпионство и станет лучшим тренером в истории России – обгонит по победам в чемпионатах Романцева.

2028 – Осенью «Зенит» в 17-й раз сыграет в Лиге чемпионов. Больше, чем любой другой российский клуб, но при условии, что до этого года туда ни разу не попадет «Спартак» (у него 16 выступлений в ЛЧ).

2034 – «Зенит» отпразднует 20-е чемпионство в РПЛ. Санкт-Петербург обгонит Москву по общему количество титулов в российских чемпионатах (у московских клубов сейчас 19 на троих).

2036 – «Зенит» добудет 23-ю победу с учетом советского чемпионства и станет первым по победам в чемпионатах страны (у «Спартака» сейчас 22).

2037 – «Зенит» станет 23-кратным чемпионом России и обгонит по чемпионствам все клубы вместе взятые.

2038 – 25-й титул принесет «Зениту» пятую звезду на эмблему. Звезд станет больше, чем у кого-либо в России.

2048 – Перед стартом нового сезона 35-кратный чемпион страны «Зенит» поздравит с юбилеем 60-летнего Артема Дзюбу.