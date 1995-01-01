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    Какие рекорды побьет «Зенит», если и дальше будет ежегодно брать РПЛ


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 01:20
    Семак обгонит Романцева, Петербург – Москву, на эмблеме вырастут пять звезд.

    «Зенит» вынес 6:1 «Локомотив» и досрочно стал чемпионом в сезоне-2020/21. Третий раз подряд – впервые для российского клуба с 1990-х. В седьмой раз в России. В восьмой раз в своей истории, учитывая чемпионство в СССР.

    Гегемония «Зенита» уже сравнивается со спартаковскими титулами конца прошлого века. Но еще есть куда стремиться. Что будет, если «Зенит» и в каждом следующем сезоне будет становиться чемпионом под руководством Сергея Семака?

    2023 год – «Зенит» повесит себе на эмблему еще одну звезду. Всего будет десять чемпионств, включая советское. Семак обгонит Газзаева по чемпионским титулам и впереди останется только Романцев.

    2024 – «Зенит» поставит рекорд по участию в матчах за Суперкубок России, но если туда не попадет ЦСКА (на данный момент – 11 участий) и не каждый раз будет попадать «Локомотив» (сейчас – восемь). В 2021-м, напоминаем, «Зенит» сыграет в Суперкубке в девятый раз.

    2025 – «Зенит» перегонит «Спартак» по числу российских чемпионств и станет 11-кратным в России. Заодно и установит рекорд – семь подряд титулов (у «Спартака» в 1990-х было шесть подряд).

    2027 – Семак выиграет девятое чемпионство и станет лучшим тренером в истории России – обгонит по победам в чемпионатах Романцева.

    2028 – Осенью «Зенит» в 17-й раз сыграет в Лиге чемпионов. Больше, чем любой другой российский клуб, но при условии, что до этого года туда ни разу не попадет «Спартак» (у него 16 выступлений в ЛЧ).

    2034 – «Зенит» отпразднует 20-е чемпионство в РПЛ. Санкт-Петербург обгонит Москву по общему количество титулов в российских чемпионатах (у московских клубов сейчас 19 на троих).

    2036 – «Зенит» добудет 23-ю победу с учетом советского чемпионства и станет первым по победам в чемпионатах страны (у «Спартака» сейчас 22).

    2037 – «Зенит» станет 23-кратным чемпионом России и обгонит по чемпионствам все клубы вместе взятые.

    2038 – 25-й титул принесет «Зениту» пятую звезду на эмблему. Звезд станет больше, чем у кого-либо в России.

    2048 – Перед стартом нового сезона 35-кратный чемпион страны «Зенит» поздравит с юбилеем 60-летнего Артема Дзюбу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Артема Дзюбы, РПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +377

      CSKA №1 26 минут назад

      Да да да.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3455

      Fusballer 54 минуты назад

      Хорошая попытка, Газпрём!

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