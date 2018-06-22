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    Олич – новый главный тренер ЦСКА? Главное


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    Голосов: 0
    Сегодня, 20:46
    Легенда клуба, но никогда не тренировал сам.

    Ивица Олич – возможно, новый главный тренер ЦСКА. Об этом говорят несколько источников (не забывайте: инсайды – это неофициальная информация):

    1. «Чемпионат» пишет, что назначение Олича – инициатива председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина.

    2. «Спорт-Экспресс» говорит, что Олич возглавит ЦСКА 23 марта. В этот же день пройдет первая тренировка под его руководством.

    3. Metaratings раскрывает подробности контракта: срок – до конца сезона-2021/22.

    4. Информацию об интересе ЦСКА подтвердил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, в штабе которого работает Олич.

    5. Вместе с Оличем могут прийти Милош Красич и Элвер Рахимич, с которыми он играл в ЦСКА. Несколько дней назад Красич приезжал в офис ЦСКА.

    Как дела у Олича?

    • Оличу – 41 год.

    • В 2017 году он завершил карьеру футболиста (последний клуб – «Мюнхен 1860»), вошел в тренерский штаб Далича в сборной Хорватии и стал послом «Баварии», который должен рекламировать клуб в Китае и США.

    • В 2018 году Олич приезжал на чемпионат мира в Россию как ассистент главного тренера: хорваты дошли до финала, где проиграли Франции. Хотя говорил, что в финале хотел бы встретиться с Россией.

    • Важное: Олич никогда не тренировал самостоятельно. Работа в сборной Хорватии – единственный тренерский опыт.

    • Не забыли? Олич – бывший нападающий ЦСКА. Играл в клубе с 2003 по 2006 год, трижды выигрывал чемпионат России и брал Кубок УЕФА.

    Что Олич говорил о футболе в России?

    Хвалил Черчесова и сборную России после ЧМ-2018: «Я сам не думал, что сборная России сможет что-то показать на чемпионате мира. Из-за того, что команда не играла официальных матчей, многие не верили в нее.

    Могу сказать, что Черчесов вернул футбол и болельщиков в Россию, потому что сборная не только играла, но и боролась друг за друга. Болельщики увидели это!»

    Говорил, что раньше уровень РПЛ был выше: «Российские игроки-то совсем неплохие, но проблема в том, что в РПЛ не едут звездные иностранцы. Нет такого уровня, как был раньше. Лига же неплохая, это доказывает и сборная России».

    Считал, что Чалов потянет уровень европейских чемпионатов: «Видно, что у Чалова есть скорость, он умеет сохранять мяч в тяжелых условиях в штрафной площади соперника, и если он будет много работать и грамотно думать как на поле, так и в жизни, то он станет хорошим нападающим европейского уровня. Он способен играть на самом высоком уровне в Европе».

    А что там у ЦСКА?

    • Перед уходом на паузу на игры сборных ЦСКА набрал 40 очков и идет в РПЛ на пятом месте, но столько же очков у «Локомотива» и «Сочи», которые идут выше.

    • ЦСКА сохраняет шансы на Кубок России. В 1/4 финала их ждет тульский «Арсенал».

    • В этом сезоне ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы. Три очка и три забитых мяча – в группе с «Динамо» из Загреба, «Вольфсбергом» и «Фейеноордом».

    • В декабре президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что его устраивает работа главного тренера Виктора Гончаренко. До этого его тренерский штаб покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников, с которыми клуб не продлил контракты.

    Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: GES-Sportfoto / Russian Look / Dmitry Golubovich / Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
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      Рейтинг: +43416

      MaxRnD 2 часа назад

      В голосовалке нужен пункт "свой" вариант

      1
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      Рейтинг: +2280

      CSKA57 > MaxRnD 48 минут назад

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +2649

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Правильно делает руководство Армейцев или нет, покажет только время. Сейчас любое из этих утверждений - это как гадание на картах

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