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    Новая звездочка в РПЛ. В 17 лет играет в основе и забивает, может на разных позициях, когда-то его отверг «Зенит»


    4.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 17:00
    А еще попал в список лучших молодых футболистов мира.

    Артур Захарян – открытие второго круга РПЛ. Он три раза вышел в старте: отдал голевую и заработал пенальти с «Ахматом», забил «Тамбову» и хорошо сыграл против «Спартака».

    Сейчас он самый молодой игрок лиги – ему 17 лет. Автор самого молодого гола сезона. И 15-й в списке самых молодых, забивавших в РПЛ.

    • В 2020 году The Guardian включил его в топ-60 лучших молодых футболистов мира. Там он был единственным из стран бывшего СССР.

    The Guardian его охарактеризовал: «Элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник. Играет на перехватах, выигрывает подборы, двигается с умом, создает и забивает».

    • Чаще всего Захарян играет в центре поле. Но вообще за карьеру его уже использовали везде в полузащите: и справа, и слева, и под нападающим. Шварц видит в нем «восьмерку» (полузащ над опорником). Самому Захаряну больше всего нравится роль «десятки» – под нападающим.

    • Любимый игрок – Криштиану Роналду. Любимый чемпионат – Ла Лига – любит ее за техничность и комбинации.

    • В 14 лет Захарян ездил на просмотр в «Зенит», но там его не взяли. «Динамо» забрало его к себе в 2016-м.

    • В этом сезоне Захарян сыграл в трех турнирах (РПЛ + ПФЛ + Молодежное первенство): 23 матча, 10 голов, 9 голевых передач. Не забывайте: он центральный полузащитник.

    • Два главных его качества – нестандартность в решениях и постоянное обострение. Его первый тренер Владимир Королев рассказывал «Матч ТВ»:

    «Он всем запомнился своей оригинальной обводкой. За счет широкого шага создавал ощущение, что упускает мяч, но тут же убирал соперника.

    При этом Арсен очень трудолюбивый. Не только прислушивался к моим советам, но и сам проявлял инициативу: «Владимир Николаевич, а как правильно, а что делать в этом моменте?»

    Думаю, его важный плюс характер. У него не должна закружиться голова, потому что он вдумчивый, внимательный парень. Поверьте, сейчас он чуть повзрослеет, и вы еще увидите его штрафные. У него ой-ой-ой какой удар».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Динамо»
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии4
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      Рейтинг: +772

      Хейтер Аларм 18 минут назад

      Нам то от этого че? Все равно он сборную Армении выберет, как однажды это сделал Шейдаев. Уж лучше так, чем до пенсии ждать вызова от усатого шашлычника!

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      Рейтинг: +276

      zadira56 41 минуту назад

      В тексте-Арсен...

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      Рейтинг: +1356

      DMитрий 47 минут назад

      Все что нужно извлечь из данной статьи и запомнить на будущее, это:
      Думаю, его важный плюс – характер. У него не должна закружиться голова, потому что он вдумчивый, внимательный парень. Поверьте, сейчас он чуть повзрослеет, и вы еще увидите его штрафные. У него ой-ой-ой какой удар».
      Пусть всё будет как написано и талант не стухнет.

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      Рейтинг: +5319

      vladik12 53 минуты назад

      Эх, сколько мы таких видали, молодых да ранних...

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