А еще попал в список лучших молодых футболистов мира.

Артур Захарян – открытие второго круга РПЛ. Он три раза вышел в старте: отдал голевую и заработал пенальти с «Ахматом», забил «Тамбову» и хорошо сыграл против «Спартака».

Сейчас он самый молодой игрок лиги – ему 17 лет. Автор самого молодого гола сезона. И 15-й в списке самых молодых, забивавших в РПЛ.

• В 2020 году The Guardian включил его в топ-60 лучших молодых футболистов мира. Там он был единственным из стран бывшего СССР.

The Guardian его охарактеризовал: «Элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник. Играет на перехватах, выигрывает подборы, двигается с умом, создает и забивает».

• Чаще всего Захарян играет в центре поле. Но вообще за карьеру его уже использовали везде в полузащите: и справа, и слева, и под нападающим. Шварц видит в нем «восьмерку» (полузащ над опорником). Самому Захаряну больше всего нравится роль «десятки» – под нападающим.

• Любимый игрок – Криштиану Роналду. Любимый чемпионат – Ла Лига – любит ее за техничность и комбинации.

• В 14 лет Захарян ездил на просмотр в «Зенит», но там его не взяли. «Динамо» забрало его к себе в 2016-м.

• В этом сезоне Захарян сыграл в трех турнирах (РПЛ + ПФЛ + Молодежное первенство): 23 матча, 10 голов, 9 голевых передач. Не забывайте: он центральный полузащитник.

• Два главных его качества – нестандартность в решениях и постоянное обострение. Его первый тренер Владимир Королев рассказывал «Матч ТВ»:

«Он всем запомнился своей оригинальной обводкой. За счет широкого шага создавал ощущение, что упускает мяч, но тут же убирал соперника.

При этом Арсен очень трудолюбивый. Не только прислушивался к моим советам, но и сам проявлял инициативу: «Владимир Николаевич, а как правильно, а что делать в этом моменте?»

Думаю, его важный плюс – характер. У него не должна закружиться голова, потому что он вдумчивый, внимательный парень. Поверьте, сейчас он чуть повзрослеет, и вы еще увидите его штрафные. У него ой-ой-ой какой удар».