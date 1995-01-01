«Зенит» – в топ-30 самых стабильных клубов мира. Рейтинг отмечает богатого владельца и недорогой состав

Наших клубов в сотне – сразу пять.

Компания Soccerex опубликовала рейтинг из сотни самых финансово стабильных футбольных клубов. В топ-100 вошли клубы со всего мира.

Soccerex выстроила клубы в зависимости от итогового индекса, который рассчитывала с помощью пяти компонентов. В их числе: трансферная стоимость футболистов, материальные активы, денежные средства, а также потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Данные основываются на отчетах УЕФА, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

Так выглядит топ-10 рейтинга:

«ПСЖ» – 5,318; «Манчестер Сити» – 5,197; «Бавария» – 3,888; «Тоттенхэм» – 3,441; «Реал» – 3,336; «Арсенал» – 3,15; «Челси» – 2,893; «Ливерпуль» – 2,616; «Ювентус» – 2,195; «Боруссия» Дортмунд – 2,154;

В сотне есть и несколько русских клубов:

23. «Зенит» – 1,309;

37. «Спартак» – 0,878;

60. «Краснодар» – 0,589;

98. ЦСКА – 0,324;

99. «Локомотив» – 0,319.

Еще на одном графике показаны национальности владельцев клубов. Лидирует США.

В комментариях к своему рейтингу издание отмечает несколько особенностей:

• Если десять лет назад клубы с поддержкой миллиардеров были исключением, то теперь нефтяных магнатов и громадных корпораций на футбольном рынке стало гораздо больше. Эксперты предрекают доминирование «ПСЖ», «Ман Сити» и «Челси» в ближайшие годы благодаря их ресурсам. Но отмечается, что из этой тройки Лигу чемпионов выиграл только «Челси», да и то произошло это лишь однажды и в 2012 году.

• Интересен китайский «Гуанчжоу Эвергранд» с капиталом в 175 миллиардов евро, но он пока еще не достиг того уровня развития, когда его состав мог бы конкурировать с европейцами – его стоимость в размере 76 млн евро соответствует стоимости состава обычного европейского клуба.

• В сотне сразу 17 представителей МЛС, больше в ней только клубов АПЛ. Бизнес-модель клубов МЛС – хорошие стадионы и низкие затраты, учитывая ограничения на зарплаты и трансферы. Плюс богатые владельцы.

• Клубы АПЛ доминируют в топ-100, но также имеют гигантские долги. Наибольшие – у «Тоттенхэма» (898 млн евро) и «МЮ» (800 млн).

• Год назад в рейтинге было восемь бразильских клубов. Сейчас их нет. Из южноамериканских команд есть только «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Зато впервые появились два японских клуба – «Нагоя Грампус» и «Виссел Кобе».

• «Зенит» – единственный клуб из топ-30. В комментарии отмечается, что это самый богатый клуб из России, имущественный капитал оценивается в 71 миллиард евро, но стоимость состава видится скромной – всего 213 миллионов евро. 116 млн – материальные активы, то есть стадион, на котором были матчи ЧМ и который примет финал ЛЧ.

В заключении авторы исследования намекают на то, что в будущем станет еще больше дискуссий о возможном создании Суперлиги – с одной стороны это позволит клубам во внутренних чемпионатах добиться большей конкуренции в борьбе за титул (например, в той же Франции), с другой – может стать для этих лиг настоящей катастрофой по многим параметрам. Очевидно, что интерес спонсоров уже не будет столь высоким.

Второе десятилетие XXI века прошло под знаком мощного роста таких клубов как «Ман Сити» и «ПСЖ», первых 100-миллионных трансферов и соперничества гениев Месси и Роналду. Какими будут тенденции третьего десятилетия? Мы тоже задаемся этим вопросом.

Отчет Soccerex доступен тут.