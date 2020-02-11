Почему школы еще не получили процент с трансфера Головина. Здесь полное объяснение

РФС ждет денег от «Монако».

Летом 2018-го Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро. Деньги в таком трансфере полагаются не только продающему клубу: воспитавшие футболиста школы могут претендовать на 5% от этой суммы. Если трансфер международный, то выплата школам полагается в течение двух лет. Получается, что шанс на получение денег есть у футбольных школ до лета 2020-го.

Креативный директор Meta.football Илья Штеблов рассказывал об этом в материале на Sports.ru: «Сумма делится на части: 0,25% за каждый год воспитания в возрасте 12-15 лет, 0,5% за каждый год в возрасте 16-23 лет. Итого – 5%. Если игрок провел все эти годы в системе одного клуба, его школа заберет полную сумму. Если игрока воспитывали несколько академий, каждая получит свою долю».

По этой ситуации есть еще два основных момента. Первый: 5% делятся между всеми школами, где занимался футболист. В случае с Головиным это сразу четыре заведения из разных городов: Калтан, Новокузнецк, Осинники, Ленинск-Кузнецкий. Второй: школы сами должны проявить инициативу, чтобы забрать деньги. Упоминание о них должно быть в паспорте футболиста – иначе возникнут сложности.

Один вопрос на конференции – буря из историй

Первое напоминание о деньгах за Головина прозвучало еще в апреле 2019-го. Евгений Савин тогда сделал про Головина очередной выпуск «Красавы». Савин приехал в Калтан, где Головин только начинал занятия футболом. Там было интервью с Александром Плясуновым – первым тренером Головина. Он сказал, что не получал никаких компенсаций за воспитание игрока.

10 февраля Sport Connect проводил встречу с бывшим вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым. Еще одним спикером там был технический директор РФС Андрей Власов. Штеблов записался на эту встречу и задал вопрос Васильеву об этих деньгах. Васильев уже не работает в «Монако», но пообещал разобраться. Власов добавил, что школа сама должна подать заявку на выплаты.

Бывший вице-президент и гендиректор «Монако» Вадим Васильев о компенсации, которую должна была получить ДЮСШ в Калтане за переход Александра Головина из ЦСКА в «Монако»: pic.twitter.com/Ic4EXR6Fv4 — Артем Локалов (@lokalov) February 11, 2020

Где именно сейчас деньги, которые полагаются школам? Плясунов уже дал комментарий «Чемпионату», где четко сказал: «Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали».

У РФС другая информация – там все еще ждут денег от «Монако». Об этом рассказывал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев: «В настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС. И мы хотели бы поблагодарить руководство футбольного клуба за оперативное взаимодействие по этому важному вопросу».

Мощная история из ДЮСШ в Осинниках: когда Головин переходил в «Монако», туда приходило официальное письмо. Директор ДЮСШ Галина Рудольф рассказала подробности: «Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, «Монако» готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас».

Журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что с выплатами школам возникли и другие проблемы. По официальному статусу школы в Осинниках сейчас есть вопросы, а Калтан не вписан в футбольный паспорт Головина. Он подтвердил информацию, что деньги от «Монако» все еще не поступили в РФС. Хотя организация обсуждает этот вопрос с «Монако» еще с лета 2019-го. В РФС обещают распределить деньги между всеми школами – либо отдать их через новую инфраструктуру.

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