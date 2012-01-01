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    Самые ожидаемые трансферы зимы


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 14:35
    Список из 10 игроков.

    Совсем скоро в топ-5 лигах откроется зимнее трансферное окно. Слухов о потенциальных переходах полно уже сейчас. Собрали для вас 10 самых ожидаемых переходов этой зимы, связанных с пятеркой ведущих европейских лиг.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: augenklick/firo Sportphoto, imago-images.de, ZUMAPRESS, AFLO/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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