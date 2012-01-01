Самые ожидаемые трансферы зимы

Список из 10 игроков.

Совсем скоро в топ-5 лигах откроется зимнее трансферное окно. Слухов о потенциальных переходах полно уже сейчас. Собрали для вас 10 самых ожидаемых переходов этой зимы, связанных с пятеркой ведущих европейских лиг.

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