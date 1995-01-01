Кен перешел в «Эвертон» за 27 миллионов и сел в запас. Теперь все зовут его обратно в Серию А

Высказался даже его отец.

Прошлый сезон – сказка для 19-летнего итальянского форварда Мойзе Кена.

Шесть матчей за «Ювентус» – шесть голов. В том числе дубль в ворота «Удинезе».

Вызов в сборную Италии

Гол за сборную в ворота Финляндии – он стал первым игроком 2000-го года рождения, который забил за сборную

Результат всего этого – непонятная продажа из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 миллиона евро. На тот момент казалось, что Кен может неплохо прогрессировать и в Италии, и «Ювентус» явно поспешил отдавать своего таланта так дешево. Но уже сейчас все смотрится иначе.

0 голов и место в запасе

«Скажу, что забью не меньше семи голов в этом сезоне. Но я способен на большее», – заявлял Кен перед началом сезона. В первых трех матчах тренер Силва присматривался к новичку и выпускал его в основном в середине второго тайма.

Дальше, кажется, присмотрелся: из трех следующих матчей Кен дважды вышел в основе, а в игре с «Вулвз» даже отдал голевую передачу. А после этого плотно сел в запас и больше не выходит в основе.

Силва использует Кена на правом фланге, и за это собирает много критики. Но сам он уверен, что выбрал позицию для итальянца правильно: «Для меня с его позицией все ясно, – говорит Силва. – Если вы посмотрите на него в сборной, он всегда играет правого вингера, всегда правого вингера, много-много раз правого вингера».

Но проблема не только в позиции

В матче с «Саутгемптоном» Кен не попал даже на скамейку. Когда Силву спросили, куда делся новичок, он немногословно ответил: «Это мое решение, просто мое решение».

Выяснилось, что Кен уже второй раз опоздал на командное собрание перед матчем. Итальянец извинился перед тренером и партнерами, и сейчас историю уже замяли. Но матч с «Саутгемптоном» он пропустил. Не то чтобы он играл в предыдущих пяти, но хотя бы сидел на скамейке.

Проблемы с дисциплиной – не единичный случай. Во время последнего вызова в молодежку он получил прямую красную карточку после того, как заехал в ногу сопернику, а затем чуть не подрался с другим.

«На уровне эмоций Мойзе все еще обычный ребенок, лишь заглядывающий в мир взрослых без какого-либо понимания, как с ними общаться. Я вижу парня, который хочет все делать как надо, но пока он еще не имеет нужного мужества и баланса», – комментирует проблемы Мойзе тренер его молодежки.

Теперь все чаще говорят о возвращении в Италию

Отец Кена, который с сыном общается не особо часто, обратился к нему через прессу: «Переход в Премьер Лигу – ошибка. Я оставлю сообщение своему сыну: возвращайся в Италию и ты станешь большим игроком, переходи в «Рому» к своему другу Дзаньоло. Не думай о деньгах, думай о карьере».

Кен-старший уже как-то раз блокировал переход Мойзе в английскую команду. Он по-прежнему убежден, что сыну нечего делать в английской лиге:

«Мать Мойзе хотела, чтобы наш сын перешел в «Манчестер Юнайтед». Я заблокировал трансфер, сказав «нет», потому что хотел, чтобы он остался в «Ювентусе» и продолжал тренироваться в академии. Он был слишком юн для такого переезда. Отправлять 14-15-летнего подростка в другую страну не показалось мне дальновидным решением».

Сейчас все чаще пишут об интересе итальянских клубов к игроку. Агент игрока, Мино Райола, уже этой зимой предлагает его «Милану».

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