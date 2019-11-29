В «Сочи» эпидемия ангины: заболели десять человек, из-за этого отменили тренировку

Матч с «Оренбургом» перенесен.

В этом туре «Сочи» должен был сыграть с «Оренбургом». Но вчера (за два дня до матча) «Сочи» объявил о массовом заболевании ангинной внутри команды.

twit text — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 29, 2019

Sport24 сообщил, что заболели 10 игроков, в число которых вошли Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов и Алексей Померко.

Тренер вратарь «Сочи» Роман Березовский говорил:

«Работа ведется при форс-мажорных обстоятельствах. Мы на связи с медицинским штабом, постоянно мониторим и ждем новостей. У всех все индивидуально, кто-то слег сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже.

Брать игроков на матч из молодежной команды? С нами уже тренируются их лидеры, взять некого. Но не потому, что ребята плохие, мы юридически их использовать не сможем – контракты непрофессиональные.

Игроков на матч нам хватит, но, если человек несколько дней не тренировался, организм ослаблен. Он наденет форму, но будет на поле находиться. А играть и что-то требовать от него уже сложнее. Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это».

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отмечал: «У четырех-пяти человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть. Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию».

«Оренбург» максимально правильно отреагировал на эту новость – согласился на перенос матча на резервную дату (подробности не уточняются). Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал эту ситуацию так: «Это правильное решение. Мы с пониманием отнеслись. Конечно, три очка в этом матче не были бы лишними для нас, но надо играть и выигрывать в честной борьбе. Ничего страшного не случилось, сыграем весной».

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