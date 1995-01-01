Полгода назад Бердыев ушел из «Рубина». С тех пор было много слухов и одно дельное предложение

Сейчас его связывают с «Сочи».

Полгода назад Курбан Бердыев расстался с «Рубином». С тех пор «Рубин» тренирует (и иногда божит) Роман Шаронов. С Бердыевым же связаны много слухов.

Его ждали команды из России и ближайшего зарубежья

По пунктам:

• «Динамо». Слухи об отставке Хохлова и назначении Бердыева появлялись еще на старте сезона. В сентябре, когда «Динамо» показывало максимально неудовлетворительные результаты, они окрепли. Проблема для Бердыева в том, что «Динамо» после отставки Хохлова утвердило на должности главного тренера Кирилла Новикова, предложив ему контракт до конца сезона.

• «Кайрат». Однажды Бердыев уже тренировал «Кайрат» и пообещал, что вернется туда. Председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев прокомментировал этот момент так: «Курбан Бекиевич — один из лучших тренеров с постсоветского пространства. Мы для него всегда открыты и, если он решит прийти, мы будем только за. Но я прекрасно понимаю, что тренеры больше хотят работать в России. Вот если Бердыев возглавит «Кайрат», и вместе с ним он будет играть в РПЛ, тогда. Однажды он пообещал, что если и приедет в Казахстан — только в «Кайрат».

• ЦСКА. Неподтвержденный слух, но в какой-то момент действительно появлялась информация о том, что Бердыев сменит Гончаренко в ЦСКА.

О «Спартаке» не было никакой информации, как раньше (кажется, все из-за одного бешеного инсайда). «БО» писали, что после последних сорванных переговоров (точнее, после информации о том, что «Локомотив» ведет переговоры с тренером) между Бердыевым и «Спартаком», Федун прислал Бердыеву короткое СМС: «Мудак».

У Бердыева были альтернативные варианты. Например, создать и возглавить детско-юношескую футбольную академию в Казани. Такие слухи появлялись сразу после ухода Бердыева из «Рубина», когда не было еще потенциальных претендентов на тренера. А эту должность Бердыеву предложил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Другой поворот событий – Бердыев завершит карьеру из-за отсутствия конкретных предложений. Правда, ни сам Бердыев, ни его окружение это не комментировали.

У Бердыева серьезный контакт с «Сочи». Он уже ищет там дом

Сегодня у «Спорт Бизнес Online» вышел текст, рассказывающий о контактах «Сочи» с Курбаном Бердыевым. Клуб идет на последнем месте, и пару дней назад расторг контракт с Александром Точилиным.

Изначально в шорт-листе «Сочи» был Владимир Федотов, но тот не покинул «Оренбург». Теперь клуб движется в сторону подписания контракт с Бердыевым. По данным издания, Борис Ротенберг уже связался с Бердыевым.

Несколько дополнительных деталей:

Бердыев взял время на размышление. Он не готов принять команду раньше зимних сборов. Плюс Бердыев не набрал свой тренерский штаб.

Футболисты «Сочи» уже говорят о назначении Бердыева как о свершившемся событии.

Для Бердыева уже ищут дом в Сочи.

На данный момент за «Сочи» играют 9 футболистов, с которыми ранее работал Бердыев.

Несмотря на контакты с Бердыевым, руководство «Сочи» продумывает варианты с Владимиром Вайссом, Дмитрием Хохловым и Даном Петреску.

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