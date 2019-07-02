«Рубин» без Бердыева не развалился. Шаронов пока тащит

Это замечают и внутри команды.

Игра стала ярче

Об этом минимум говорят результаты первых туров.

Сначала «Рубин» приехал в Москву на матч с «Локомотивом». Понятно, что хозяева в этой встрече давили чаще и опаснее. «Рубин» же восхитил ярким отрезком с выходом Кварацхелии, и этого оказалось достаточно, чтобы удивить. Казань была острее, а Хвича бодался так, будто всю жизнь провел в системе «Рубина». Итог – «Локо» пропустил от бывшего игрока, «Рубин» вырвал ничью и создал приятное впечатление своей сбалансированной и атакующей игрой.

Перфоманс с «Динамо» был еще круче. На 36 минуте Казань осталась вдесятером – удалился Башкиров (он потом извинялся в раздевалке, а в «Рубине» говорили, что играли за него). После этого – яркая игра и отличная голевая комбинация за несколько секунд до конца добавленного времени.

Бердыевский «Рубин» ассоциировался с владением мячом. Но сейчас, по сути, ничего не поменялось. В игре с «Локомотивом» (по данным РПЛ) казанцы держали мяч 52% времени. С «Динамо» показатель упал до 38%, но это можно объяснить красной карточкой.

В то же время изменилась направленность игры «Рубины». Для сравнения возьмем четыре игры при Бердыеве в мае (с «Оренбургом», «Локомотивом», «Анжи» и «Краснодаром» – в них Казань набрала всего 4 очка) и два матча этого сезона (тоже 4 очка). Огромные изменения идеально показывает несколько факторов.

Первый – «Рубин» стал больше бить по воротам. В двух матчах этого сезона команда в среднем нанесла по 13,5 ударов. В четырех майских встречах – 11.

Второй – «Рубин» перестроил схему. Теперь вместо трех центральных защитников и двух латералей Шаронов использует более сбалансированную расстановку – 4+4+2. За счет этого он на равных играл против «Локомотива», который весь матч использовал позиционный прессинг. Кроме того, это позволяет ему резче переходить из обороны в атаку. Яркий пример – гол «Динамо», разыгранный в четыре паса.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Третий – теперь нет четкой зависимости от нападения, которая была в прошлом сезоне. У Бердыева впереди бегали Полоз и Байрамян. И их результативность была напрямую связана с общей игрой команды. Сейчас очки команде принесли центральный полузащитник и форвард. А в голевых атаках (здесь гол в ворота «Динамо» еще раз подтверждает теорию) участвовали минимум четыре игрока.

Главное подтверждение тезисов – слова защитника команды Филипа Уремовича. После игры с «Локомотивом» он сказал: «При Бердыеве мы играли в три защитника, при новом тренере — в четыре. Теперь мы показываем более атакующую игру. Сегодня мы играли гораздо лучше, чем раньше».

Шаронов идеально подошел команде, он долго наблюдал за ней

Главный хайлайт матча «Динамо» с «Рубином» случился после встречи. В социальных сетях гостей появился ролик с речью Романа Шаронова. Тренер сказал: «Сегодня 21 число. В «Лужниках» играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это было круче. Спасибо!».

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2019

Секрет Шаронова в том, что он досконально изучал команду еще в прошлом сезоне. Главным тренером основы был Бердыев, Шаронов же ездил на все матчи «Рубина» и наблюдал за ним с трибун. По данным «Бизнес Online» Шаронов получил предложение работать с главной командой за пару недель до конца прошлого сезона, поэтому часто появлялся на тренировках и делал какие-то заметки.

У клуба появились деньги, но этого пока что все равно недостаточно, чтобы вести борьбу за чемпионство, например, с «Зенитом». Тем не менее этого хватило Шаронову, чтобы оттолкнуться от идеалов Бердыева. Шаронов рассказывал, что его методы основываются на личной философии и своем восприятии игры, что теперь главным моментом в игре «Рубина» является организационный футбол.

Игроки «Рубина» (кроме Уремовича) тоже хвалят Шаронова. К примеру, Олег Данченко сказал, что главный секрет тренера скрывается в успешной работе на тренировках, после которого футболисты реализовывают на поле большую часть его идей.

И все это происходит на фоне запрета тренировать. Шаронов философски относится к этому и говорит, что с этим остается лишь смириться и как-то по-другому выстраивать свою работу. Бердыев – легенда. Но пока что Шаронов кажется резким всплеском энергии, который так сильно был необходим тускнеющему в последнее время «Рубину».

«Рубин» начал работу с болельщиками, на стадионе стоит ждать больше зрителей

На матче с «Локо» на гостевой трибуне появились около 50 болельщиков с баннером с ностальгическим баннером. В нем фанаты вспомнили, что в 2008-м, когда «Рубин» стал чемпионом, сезон тоже начинался с игры с «Локомотивом», а победный гол забил именно Роман Шаронов.

Сейчас «Рубин» приятно удивил своих болельщиков и в плане игры, и в плане завлечения их на трибуны. Минимальная стоимость абонементов на домашние матчи команды составляет 1,5 тысячи рублей, максимальная – 13 тысяч (для сравнения: у «Спартака» после неоднозначного сезона минималка равна 7 тысячам). Болельщикам, которые посетили все домашние встречи команды в прошлом сезоне, клуб подготовил сюрприз: Данил Степанов и Иван Коновалов лично развозили абонементы на новый сезон. Получилось доброе видео.

text text text Публикация от text (@fcrk) 2 Июл 2019 в 10:51 PDT

Новый «Рубин» – приятная неожиданность и полное соответствие своему тренеру. Команда, как и сам Шаронов, в статусе молодой рок-звезды зажигает на старте сезона Премьер-лиги, когда от нее этого абсолютно никто не ждет.

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