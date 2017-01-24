Два вратаря рубились в отборе на Евро-1996. Через 24 года в таком же матче сыграли их дети

Красивая смена поколений.

24 года назад молдавская и албанская сборные тоже попали в одну группу. Было это в отборочном турнире к Евро-1996. Тот турнир стал дебютным в истории для обеих стран. Молдавия вышла из состава СССР, а Албания покинула Югославию. Дерби двух новых независимых республик осталось за балканцами – они уверенно разгромили соперника 3:0.

В стартовом составе в воротах албанцев в том матче играл Фотак Стракоша из греческого «Олимпиакоса», а у Молдавии вышел голкипер Василий Кошелев. В начале 2000-х Кошелев играл в России за самарские «Крыльях Советов» и «Уралан» из Элисты.

Сейчас сборные Молдавии и Албании снова пересеклись в отборочном этапе к Евро-2020. В протоколе стартовых составов обеих команд не изменились фамилии вратарей. Еще раз: как в 1995 году, так и сейчас в 2019-м в воротах албанской и молдавской сборной играют Стракоша и Кошелев.

Это их сыновья, которые доросли до роли лучших вратарей своих стран. Когда в 1995-м Стракоша-старший играл против Кошелева-старшего, его сыну было всего 10 дней. Сын молдавского вратаря на тот момент был постарше. Ему уже исполнилось полтора года.

Клубная карьера обоих сыновей складывается успешнее, чем у их отцов. Фотак Стракоша за четыре сезона отыграл меньше 40 матчей за греческий «Олимпиакос». Это был главный клуб в его биографии. Томас Стракоша уже добился права играть в итальянской Серии А в основе «Лацио».

Алексей Кошелев добрался до Эредивизи, где играет за «Фортуну» из Ситтарда. Игра молдавского вратаря помогла его клубу остаться в элитном голландском дивизионе. Кошелев признавался одним из лучших вратарей местного чемпионата.

Младшего Кошелева уже просматривали скауты еще более серьезных европейских клубов. Он явно пойдет дальше своего отца, достижением которого так и остались два года, проведенные в составах «Крыльев» и «Уралана». На тот момент они были аутсайдерами в российском футболе.

Матчи сборных Молдавии и Албании проходили примерно по одному сценарию – в обоих случаях они завершились разгромными поражениями Молдавии. Кошелев-старший пропустил от албанцев три гола, а через 24 года балканцы забили его сыну четыре мяча.

По матчу из 1995-го вспоминают ключевую историю о том, как Фотак Стракоша спас игрока. В одном из игровых эпизодов в нокдауне оказался нападающий сборной Молдавии Александр Спиридон. Будущий помощник Мирчи Луческу в «Шахтере» и в «Зените» не только потерял сознание, но и проглотил язык. Спиридона спас Стракоша. Он вовремя среагировал, разжал пострадавшему челюсть и вытащил язык.

За пару дней до матча в дом Фотака Стракоши провели кабельное телевидение. Они с женой смотрели передачу про то, как нужно вести себя с новорожденными малышами. За неделю до этого родился Томас Стракоша. Потом началась программа про оказание первой помощи.

«Я хотел уже переключать канал, но там как раз разбирался случай с человеком, который проглотил язык. Не знаю, почему, но я внимательно досмотрел этот сюжет. Тогда я не мог подумать, что через пару дней мне понадобится делать то, что показывали в этой передаче. Просто мистика», – вспоминал Фотак Стракоша.

text text text Публикация от text (@thomas_strakosha) 24 Янв 2017 в 4:31 PST

До этого лета именно Александр Спиридон был главным тренером сборной Молдавии. Под его руководством молдавские футболисты забили французам и обыграли Андорру, добившись пока единственной победы в этом отборе. Во втором круге Спиридона убрали и вместо него назначали украинского тренера Семена Альтмана.

Сборная Молдавии при нем проиграла четыре матча с общим счетом 0:12, не забила ни одного гола, трижды крупно проиграла. Эту Молдавию победила даже Андорра. Впервые в истории она наверняка закончит отбор не на последнем месте в турнирной таблице. Албания имеет 12 очков и идет четвертой.

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