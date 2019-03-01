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    Депай снова топ. Он пишет рэп и разрывает на поле


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    Голосов: 2
    Сегодня, 18:47
    Лучший в отборе на Евро по системе «гол+пас».

    Мемфис Депай – главное футбольное преображение этой осени. Нет, у него было все в порядке с футболом еще в том сезоне – 10 голов и 10 голевых пасов в Лиге 1. Сейчас Депай светится еще ярче: 4+1 в чемпионате Франции, 2 гола в ЛЧ. А ведь еще есть 3+3 в составе сборной Голландии в отборе к Евро-2020. Это увеличило его показатель «гол+пас» до 12 очков и отправило его на первое место по этому моменту.

    Депая хвалят французские журналисты. Бывший главный тренер «Лиона» Силвиньо тоже был в восторге: «Мемфис показывает совершенно фантастический уровень. В прошлом сезоне он был неплох. В этом сезоне он освоился окончательно. Боюсь, с такой игрой его может перехватить клуб помощнее. Но это будет большим успехом для Мемфиса. Я буду искренне рад за него».

    Существует несколько причин классного перфоманса Депая. Некоторые он даже называет в своей книге.

    Версия первая – ему не подошли тренеры, но сейчас все нормально

    «Я думал, что все в Англии против меня. Я обвинял ван Гаала и Моуринью, я считал, что они не понимают меня. С самого начала руководство «Юнайтед» сказало мне, что рассчитывает на те качества, которые я демонстрировал в Голландии. Но в реальности же от меня требовали другой футбол. Я бегал слева по всему флангу и не понимал, чего от меня хотят тренеры», – писал Депай в своей книге.

    Во Франции в этом плане было окей. Ему респектовали и Женезио, и Силвиньо.

    Версия вторая – ему не подходили партнеры

    В Голландии Мемфис привык, что партнеры играют через него. В «МЮ» исполнителей было побольше, поэтому у Депая было меньше шансов. Плюс тренеры обязывали Депая подыгрывать партнерам и организовывать моменты для нападающих.

    Даже сейчас, после шести матчей без побед в Лиге 1, у «Лиона» вырисовывается очень мощная атака: Депай-Дембеле-Траоре. По данным Opta, 53% атак «Лиона» идут через Депая. И тот уже дальше решает, как распорядиться мячом.

    Показатель – вклад Депая в общую результативность команды в Лиге 1. Около половины всех голов «Лиона» в чемпионате Франции было забито при участии Депая (5 из 14).

    Версия третья – во Франции никто не смотрит на его главное увлечение. Это радует его больше всего

    Депай с 18 лет читает реп. Раньше были фиты и появления в клипах известных голландских исполнителей. Сейчас – больше сольных треков.

    Во время игры за «Юнайтед» Депай подзабил на музыку. Болельщики часто говорили ему, что он занимается не тем, а руководство «Юнайтед» скептически относилось к этому хобби.

    Во Франции у него больше свободы в этом плане. Он записал сольный трек уже через две недели после перехода в «Лион». Сейчас на его канале появляются видео, где он курит сигары и читает про богатство на фоне арендованного у Хэмилтона джетта, называет свое поколение «поколением «оу, е», поет про потерянную любовь.

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    Публикация от text (@memphisdepay)

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    Публикация от text (@memphisdepay)

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    Публикация от text (@memphisdepay)

    По данным 90min, руководство «Лиона» не говорит об этом с Депаем – главное, чтобы не мешало заниматься футболом.

    Пока что удача переносится и на уровень сборной. После матча с Северной Ирландией, в котором Депай сделал дубль, он сказал: «Я счастлив. Мы показываем отличный футбол. Меня все устраивает. Нацелен на успешную игру за «Лион» и строю планы относительно выступления сборной Голландии следующим летом на чемпионате Европы».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press
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