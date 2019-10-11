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    Роналду и Бельгия много забивают, Украина почти вышла на ЧЕ. Промежуточные итоги отбора к Евро-2020


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 12:39
    Несколько небольших фактов.

    Андорра – классно

    Мы уже писали о том, что Андорра выиграла у Молдавии. Дополнительный факт, который увеличивает вес победы. Сборная Андорры впервые в своей истории победила в квалификации к Евро.

    Роналду снова много забивает и устанавливает личные рекорды

    Странная ситуация с количеством голов Роналду. С одной стороны, Marca считает, что мяч в ворота Люксембурга стал семисотым в его карьере. С другой стороны, есть подозрение, что это пока что его 699-й мяч. В сентябре 2010-го он забил в ворота «Реал Сосьедада», но тогда мяч влетел от ноги Пепе – точно также думает и Примера.

    Так что вырисовывается такая картина: либо это легендарное достижение КриРо. Либо до него ему не хватает всего одного гола.

    И да, это 94-й мяч Криштиану за сборную Португалии. До мирового рекорда по количеству голов за сборную (109 было у Али Даеи в Иране) осталось 15 мячей.

    Дебютировать за сборную в 30 и сразу забить

    Зденеку Ондражеку тридцать. В течение своей карьеры он поиграл в андеграундных лигах (Чехия, Норвегия, Польша). А полгода назад решил, что для него европейские путешествия закончены и укатил в МЛС – в «Даллас». С тех пор его карьера поменялась в лучшую сторону.

    8 голов в 17 матчах за «Даллас», первый вызов в сборную Чехии и потрясающий дебют в национальной команде. В матче с Англией Ондражек провел на поле 25 минут, но этого хватило ему, чтобы забить. Статистика Ондражека в этом матче: 1 удар, 1 удар в створ, 1 гол.

    Матч контрастов. Это был успех для Ондражека. Англичане же впервые за 10 лет проиграли в отборе к Евро.

    Бельгия вышла на Евро, ничего неожиданного

    Бельгийцы в 7 матчах отбора на Евро-2020: 7 побед, 28 забитых голов и всего лишь один пропущенный. Это уже обеспечило им выход в финальную часть чемпионата Европы. Но Эден Азар категоричен: «Бельгия должна набирать 30 очков в отборе».

    Персональный праздник для Лукаку. Дубль в ворота Сан-Марино подвел его к отметке 50 голов за сборную – он стал лучшим бомбардиром в истории Бельгии.

    Украина почти вышла на чемпионат Европы

    Для Украины это суперудачная квалификация: 6 матчей, 1 ничья и 5 побед подряд. Сейчас, чтобы выйти на Евро-2020, украинцам нужно набрать всего лишь одно очко в двух матчах: с Португалией и Сербией.

    Другие важные цифры этого отбора к Евро:

    • Жиру забил 4 гола (всего за карьеру) в ворота Исландии – никто больше не повторил это достижение.
    • Кейн забил в сборной Англии 9 пенальти и повторил рекорд Френка Лэмпарда.
    • Наши тоже почти на Евро. Всего 2 очка или не проиграть Кипру, и мы сыграем на чемпионате Европы.
    • Благодаря хет-трику в ворота Латвии Роберт Левандовски набрал 18 голов в 14 матчах сезона. Больше него в 2019/20 не забивал никто.
    • Де Росси вернется в сборную Италии спустя два года. Напоминаем: сейчас он играет в «Боке» и до сих пор не знает, закончит ли карьеру по итогам сезона.
    • Санчо оформил дубль в сборной Англии в 19 лет. В более молодом возрасте это удавалось только Уэйну Руни.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images.de, ZUMAPRESS, CTK/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5123

      BRO_football 15 минут назад

      Лучший бомбардир на данный момент Эран Зехави. 10 из 12 голов за сборную Израиля. Кто это? Как так получилось?

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