Ого, Андорра выиграла третий матч в своей истории! Автор единственного гола даже в клубе почти не забивает

Летом капитан сборной рассказывал нам о прогрессе команды.

Из всех матчей Евро пока больше всех удивляет внезапная победа сборной Андорры над Молдавией (1:0). Андорра – карликовое государство между Испанией и Францией, которое (как и многие другие небольшие страны) не имеет сильной национальной сборной. Ниже – пять фактов об успехе команды.

1. Команда победила впервые с 9 июня 2017 года. Тогда на отборе к ЧМ Андорра дома обыграла Венгрию (1:0). В истории страны всего три победы на турнирах:

2006: Андорра 1:0 Македония, отбор к ЧМ-2006

2017: Андорра 1:0 Венгрия, отбор к ЧМ-2018

2019: Андорра 1:0 Молдавия, отбор к ЧЕ-2020

Помимо этого есть четыре победы в товарищеских матчах: над Белоруссией (2:0, 2000), Албанией (2:0, 2002), Сан-Марино (2:0, 2017) и Лихтенштейном (1:0, 2018).

2. Благодаря победе над Молдавией Андорра поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице. Все из-за того, что у Молдавии тоже всего лишь три очка (и те – после предыдущего матча с Андоррой).

Если за оставшиеся матчи Андорра не опустится обратно на шестое место, это станет первым случаем в истории команды, когда она закончит отбор не на последней строчке.

3. На прошедшем турнире Лиги Наций Андорра была очень близка к неплохому результату. Все дело в том, что там группы формируются по силе команд, и соперники Андорры были слабее, чем обычно: Грузия, Казахстан и Латвия.

Но несмотря на сразу четыре ничьих, победы так и не случилось. Как и Латвия, команда набрала четыре очка, но осталась последней из-за разницы мячей.

4. Единственный гол сегодня забил 29-летний полузащитник Марк Валес. Разумеется, этот гол стал первым для него за национальную команду несмотря на уже 63 матча.

Интересно, что в своих трех последних клубах, норвежском «Саннефьорде», финском СИКе и испанском «Оспиталитете», он тоже не забил ни одного мяча. Хотя сыграл за них в сумме тоже 63 матча.

5. В июле у нас вышло интервью с 39-летним капитаном сборной Андорры Ильдефонсом Лимой, где он рассказал о прогрессе национальной команды.

«Когда мы только начинали, раньше нам закидывали по 6-7 голов, и это считалось нормой. Сейчас же мы чуть прибавили, научились каким-то тактическим моментам. Еще лет 15 тому назад даже сборные, которые считались ниже среднего в Европе, могли нас громить по 3:0. В Лиге Наций в прошлом году дома мы не проиграли ни одной игры и не уступили ни Грузии, ни Казахстану, ни Латвии, хотя у них и профессиональные чемпионаты, и в сборных все профи, и их футболисты играют в приличных клубах. В 2017-м мы вообще обыграли в официальном матче Венгрию, сборную, которая год назад играла на чемпионате Европы».

Быть легендой Андорры и играть в 39 – бывает и так. Он рассказал нам о стране-карлике, матчах против России и коллекции футболок