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    Три интригующих сюжета, за которыми нужно следить в Испании: внезапный новичок, второй шанс Хамеса и трансферы «Севильи»


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    Голосов: 3
    Сегодня, 18:36
    Чемпионат стартует уже сегодня.

    Сегодня стартует новый сезон испанского чемпионата, и в первую очередь – это возможность для игроков, тренеров и клубов показать себя с новой стороны.

    Это вызов для Антуана Гризманна, который наконец-то попробует стать звездой топ-клуба (простите, фанаты «Атлетико»). Вызов для Зинедина Зидана, который вновь принял «Реал» в тяжелой ситуации, но на этот раз без Роналду. Вызов для «Атлетико», который потратил гигантскую сумму на Фелиша, а теперь должен доказать, что не напрасно.

    Но обо всех этих историях вы и так знаете. А мы отобрали для вас еще три интригующих испытания, за которыми будет интересно следить в этом году.

    «Мальорка» – самый неожиданный участник Примеры. Сможет занять не последнее место?

    Если вы не следили за этой командой после ухода Валерия Карпина в 2015 году, то у вас наверняка есть вопросы: почему «Мальорка» – неожиданный участник, и почему вообще от нее ждут последнее место? Сейчас все объясним.

    Последний раз команда играла в высшей лиге семь лет назад, в сезоне 2012/13. Дальше с ней было следующее:

    • 2013-2017: команда – аутсайдер Сегунды. За четыре сезона она ни разу не финишировала выше 16 места, а в 2016-17 вылетела из лиги с 20 позиции.
    • 2017-2018: «Мальорка» играет во второй Сегунде, третьем по силе дивизионе. Занимает там первое место и возвращается в Сегунду.
    • 2018-2019: пятое место в Сегунде, но благодаря системе плей-офф «Мальорка» обыгрывает «Альбасете» и «Депортиво» и пробивается дальше.

    Повышение «Мальорки» – абсолютно нелогичное и труднообъяснимое, но в этом сезоне, спустя полтора года после игры в третьем по силе дивизионе, команда получит шанс закрепиться в Примере.

    Особенно любопытно, что команда продолжает существовать в пределах скромного бюджета. Летом «Мальорка» купила трех недорогих игроков (все цены в диапазоне 1,3-2,2 миллиона евро) и подписала сразу шесть свободных агентов.

    151 миллион на трансферы в «Севилье» – гарантия провала в чемпионате. Или нет?

    Летом «Севилья» потратила на трансферы 151 миллион. Вдумайтесь в эту цифру: это большн, чем «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» вместе взятые.

    Получается такая ситуация: у «Севильи» сумма затрат серьезно меньше, чем у первой тройки («Барса», «Реал», «Атлетико»), но и значительно больше, чем у всех остальных команд лиги.

    Из-за этого любой результат ниже четвертого места для «Севильи» будет полным провалом. А выше четвертого места шансов забраться почти нет – первая тройка выглядит очень мощно.

    Посмотрим, как справится в такой ситуации новый тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, которого год назад уволили из «Реала». В прошлом сезоне «Севилье» не хватило до четверки двух очков: команда пропустила вперед «Валенсию» и «Хетафе».

    Кстати, если вы задумываетесь, на кого так сильно могла потратиться «Севилья», то вот топ-5 самых дорогих приобретений. Готовых звезд там нет, но много игроков, которые могут раскрыться.

    • €25,00 млн.: Рони Лопес, «Монако», 23 года.
    • €25,00 млн.: Жюль Кунде, «Бордо», 20 лет.
    • €17,00 млн.: Мунас Даббур, «Зальцбург», 27 лет.
    • €15,00 млн.: Диего Карлос, «Нант», 26 лет.
    • €15,00 млн.: Лукас Окампос, «Марсель», 24 года.

    Хамес Родригес: попытка закрепиться в «Реале» номер два. Сможет попасть в основу?

    Этим летом Хамесу исполнилось 28 лет. Его карьеру тяжело охарактеризовать однозначно: в 2014 году он сверкнул на ЧМ с Колумбией и ехал в «Реал» в статусе новой звезды. Первые месяцы он этот статус оправдывал, а потом что-то пошло не так.

    Последние два года Хамес играл в аренде в «Баварии». В целом, не так плохо: 7+11 в первом сезоне и 7+3 во втором, но колумбиец пропустил много матчей из-за травм и так и не стал незаменимым игроком основы.

    Этим летом было много слухов об уходе Родригеса в другой клуб. В СМИ были новости об интересе самых разных клубов: от «МЮ» и «ПСЖ» до «Зенита» и «Милана». Но в итоге Хамес остался.

    Как сообщила Marca, самый вероятный трансфер, из «Реала» в «Атлетико», сорвался из-за поражения в товарищеском матче со счетом 3:7: якобы, Зидан не захотел усиливать прямого конкурента. Теперь он рад продолжать работать с Хамесом в клубе.

    «Он в форме, и я рад, что он в команде. Я доволен своими игроками и, как и они, сосредоточен на первой игре», – заявил тренер мадридцев.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ulrich, CTK, AFLO / Global Look Press
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