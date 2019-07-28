Marca: «Реал» передумал продавать Хамеса «Атлетико» после 3:7 в матче МКЧ

Трансфер полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Атлетико» находится под угрозой срыва, сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» не хочет усиливать прямого конкурента. Ранее в клубе так не считали, но поражение со счетом 3:7 в матче Международного кубка чемпионов заставило их передумать.

В «Реале» склоняются к варианту с продажей колумбийца «Наполи».