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    Marca: «Реал» передумал продавать Хамеса «Атлетико» после 3:7 в матче МКЧ

    Трансфер полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Атлетико» находится под угрозой срыва, сообщает Marca.

    По информации источника, «Реал» не хочет усиливать прямого конкурента. Ранее в клубе так не считали, но поражение со счетом 3:7 в матче Международного кубка чемпионов заставило их передумать.

    В «Реале» склоняются к варианту с продажей колумбийца «Наполи».

    • Хамес выступает за «Реал» с 2014 года.
    • Два последних сезона игрок провел в аренде в «Баварии».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8581

      tesch 30 минут назад

      TihonAlt 10 минут назад Пожаловаться
      Обращаюсь к модераторам.
      Удалите В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14!
      Зафлудил своими пробелами в сообщениях на блоге однотипными текстами и пробелами все пространство, на сайт зайти не возможно.
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      P.S.
      Нарисовался и под номером 15 В@шe-мecT0-H@-паPaшe-15!

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      Рейтинг: +10085

      Garrincha58 33 минуты назад

      испугались с Хамесом они 10 забьют сливочным зидановцам

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      Рейтинг: +6097

      TihonAlt 42 минуты назад

      Обращаюсь к модераторам.
      Удалите В@шe-мecT0-H@-паPaшe-14!
      Зафлудил своими пробелами в сообщениях на блоге однотипными текстами и пробелами все пространство, на сайт зайти не возможно.
      Вам это надо?

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