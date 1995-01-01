Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    «Ман Сити» разыграл болельщиков, сломав кубок АПЛ. Год назад трофей уронил Зинченко


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 10:57
    Его до сих пор подкалывают по этому поводу.

    Главный трофей «Манчестер Сити» в этом сезоне – кубок АПЛ. Обойдя «Ливерпуль» всего на одно очко, клуб второй раз подряд стал чемпионом Англии, набрав рекордные 198 очков за два сезона.

    В конце сезона клуб пригласил болельщиков, празднующих день рождения, встретить его вместе с Кевином де Брюйне и Серхио Агуэро. Помимо этого на встречу взяли кубок АПЛ, который футболисты уронили с балкона.

    Первая реакция – шок. Фанаты загрузили видео разбитого трофея в твиттер, и их перепечатали английские СМИ. Лишь потом выяснилось, что трофей был не настоящий, а вся ситуация – гениальный розыгрыш.

    Кстати, идея уронить трофей у «Сити» появилась не просто так. Год назад при праздновании чемпионства настоящий трофей уронил Александр Зинченко, что мгновенно стало главным клубным мемом.

    «Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга».

    Уже зимой над Александром пошутили при праздновании победы в кубке Английской лиги: ему трофей достался последнему. В этот раз пранк вышел на новый уровень.

    Еще про «Сити»:

    Сумасшедший месяц Венсана Компани: невероятный гол, чемпионство, карьера тренера

    У Гвардиолы – очередной трофей. Он уже легенда

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70865
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru