«Ман Сити» разыграл болельщиков, сломав кубок АПЛ. Год назад трофей уронил Зинченко

Его до сих пор подкалывают по этому поводу.

Главный трофей «Манчестер Сити» в этом сезоне – кубок АПЛ. Обойдя «Ливерпуль» всего на одно очко, клуб второй раз подряд стал чемпионом Англии, набрав рекордные 198 очков за два сезона.

В конце сезона клуб пригласил болельщиков, празднующих день рождения, встретить его вместе с Кевином де Брюйне и Серхио Агуэро. Помимо этого на встречу взяли кубок АПЛ, который футболисты уронили с балкона.

Первая реакция – шок. Фанаты загрузили видео разбитого трофея в твиттер, и их перепечатали английские СМИ. Лишь потом выяснилось, что трофей был не настоящий, а вся ситуация – гениальный розыгрыш.

Кстати, идея уронить трофей у «Сити» появилась не просто так. Год назад при праздновании чемпионства настоящий трофей уронил Александр Зинченко, что мгновенно стало главным клубным мемом.

twit text — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 6 мая 2018 г.

«Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга».

Уже зимой над Александром пошутили при праздновании победы в кубке Английской лиги: ему трофей достался последнему. В этот раз пранк вышел на новый уровень.

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