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    Сумасшедший месяц Венсана Компани: невероятный гол, чемпионство, карьера тренера


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    Голосов: 0
    Сегодня, 15:30
    От крутых трофеев к радикальным переменам.

    Компани пришел в «Манчестер Сити», когда клуб был середняком, покупал футболистов типа Жо и Кайседо и надеялся на голы Дариуса Васселла. Бельгиец прошел весь путь от обычной команды до топ-клуба со звездным составом и крутым тренером. Он сыграл в «Ман Сити» 360 матчей, наколотил 20 голов, перецеловал 12 трофеев, восемь лет носил капитанскую повязку.

    Казалось бы, при такой карьере сложно чем-то удивить, но именно последний месяц в клубе у Компани стал чуть ли не самым бурным за все время в «Сити».

    Лишился мечты

    «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», – заявил Компани прошлой осенью. Он застал дебют клуба в этом турнире, доходил до полуфинала в 2016-м, наиболее реальный шанс, как казалось, выпадал именно в сезоне-2018/19, тем более что в четвертьфинале достался проходимый «Тоттенхэм», а в полуфинале попал бы неопытный «Аякс».

    В первом матче Компани смотрел за тем, как его команда проигрывает «Тоттенхэму», в безумном втором уже участвовал. Пережил со всеми счастье, когда Стерлинг забил решающий гол, а затем и горе, когда этот мяч отменили. «Сити» вылетел, для Компани, как оказалось, это была последняя возможность завоевать главный клубный трофей Европы.

    Забил решающий гол чемпионата

    Меньше всего этого ждали именно от Компани. В предпоследнем туре АПЛ «Ман Сити» должен был обыграть упертый «Лестер», но 69 минут прошли впустую. Ничья бы означала крах надежд и практически оформляла бы чемпионство «Ливерпуля». На 70-й минуте Компани прогулялся с мячом до штрафной соперника, а затем вогнал его в верхний угол ворот Шмейхеля.

    Это был решающий момент сезона в АПЛ. «Сити» выиграл, а в последнем туре разгромил «Брайтон» и стал чемпионом. Но главный гол роскошным ударом забил именно капитан.

    Выиграл золотой дубль за неделю

    В прошлое воскресенье отпраздновал победу в АПЛ, а в минувшую субботу вместе с партнерами покуражился в финале Кубка над «Уотфордом» (6:0). Итого – два главных внутренних трофея за неделю, к которым добавились победы в Кубке лиги и Суперкубке.

    Компани стал четырехкратным чемпионом Англии, Кубок страны он выигрывал дважды. В Кубке лиги было четыре победы, в Суперкубке – две.

    Ушел из «Ман Сити»

    На следующий день после завоевания Кубка Компани объявил о том, что покидает клуб, рассыпавшись в благодарностях всем, кого вспомнил.

    Болельщикам: «Никогда не забуду, как все фанаты «Ман Сити» всегда поддерживали и в хорошие, и плохие времена, они всегда вдохновляли меня».

    Владельцу: «Шейх изменил мою жизнь и жизнь всех фанатов «Сити». Это был вызов сложившемуся порядку вещей, это удивительно».

    Партнерам: «Всем вам, от команды сезона-2008/09 до сегодняшних обладателей требла: я в долгу перед вами, парни!».

    Тренеру: «Пепу и персоналу особая благодарность: вы были великолепны, прошли со мной через трудности и заставили возвращаться каждый раз еще сильнее».

    Сменил не только клуб, но еще и профессию

    В апреле Компани сказал, что карьеру завершать не планирует и собирается играть дальше. Как оказалось, бельгиец станет играющим тренером «Андерлехта», воспитанником которого он является.

    Как рассказал Компани, переговоры с владельцем «Андерлехта» прошли не очень давно, а его предложение было неожиданным и интригующим. «В течение следующих 3 лет я возьму на себя роль играющего тренера «Андерлехта». Подобное решение может удивить вас. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал», – сообщил Компани.

    «Андерлехт», провалившийся в нынешнем сезоне на групповом этапе Лиги Европы, не попадет в еврокубки – команда закончит чемпионат шестой или пятой, что не позволит отобраться в ЛЕ. По словам Компани, у него есть четкие идеи по поводу создания сильной команды, играющей в атакующий футбол, а руководители готовы проявить поддержку. Похоже, на следующий сезон припасена интрига, пусть и не в самой сильной лиге.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +40

      k2-91 2 часа назад

      Компани один из лучших центральных защитников мира на сегодняшний день, к тому же очень опытный и грамотный! Жаль у него очень много травм в последние годы. Андерлехт приобрёл не только защитника топ уровня, но и человека, который в сборной Белгии, говорят, помогает в тренировочном процессе защитной линии! Кто знает может это будущий топ тренер.

      1
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      Рейтинг: +69

      Игорь1980 > k2-91 1 час назад

      Согласен с тобой, только я думаю рано он ушёл! Мог ещё по играть!!!

      0
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      Рейтинг: +5701

      KLIM777 > Игорь1980 27 минут назад

      травмы не давали покоя

      0
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      Рейтинг: +40

      k2-91 > Игорь1980 10 минут назад

      Так он и по играет, он же играющим тренером туда идёт! И тренер и игрок в одном лице. Редкое явление в современном футболе кстати!

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