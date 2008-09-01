Сумасшедший месяц Венсана Компани: невероятный гол, чемпионство, карьера тренера

От крутых трофеев к радикальным переменам.

Компани пришел в «Манчестер Сити», когда клуб был середняком, покупал футболистов типа Жо и Кайседо и надеялся на голы Дариуса Васселла. Бельгиец прошел весь путь от обычной команды до топ-клуба со звездным составом и крутым тренером. Он сыграл в «Ман Сити» 360 матчей, наколотил 20 голов, перецеловал 12 трофеев, восемь лет носил капитанскую повязку.

Казалось бы, при такой карьере сложно чем-то удивить, но именно последний месяц в клубе у Компани стал чуть ли не самым бурным за все время в «Сити».

Лишился мечты

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», – заявил Компани прошлой осенью. Он застал дебют клуба в этом турнире, доходил до полуфинала в 2016-м, наиболее реальный шанс, как казалось, выпадал именно в сезоне-2018/19, тем более что в четвертьфинале достался проходимый «Тоттенхэм», а в полуфинале попал бы неопытный «Аякс».

В первом матче Компани смотрел за тем, как его команда проигрывает «Тоттенхэму», в безумном втором уже участвовал. Пережил со всеми счастье, когда Стерлинг забил решающий гол, а затем и горе, когда этот мяч отменили. «Сити» вылетел, для Компани, как оказалось, это была последняя возможность завоевать главный клубный трофей Европы.

Забил решающий гол чемпионата

Меньше всего этого ждали именно от Компани. В предпоследнем туре АПЛ «Ман Сити» должен был обыграть упертый «Лестер», но 69 минут прошли впустую. Ничья бы означала крах надежд и практически оформляла бы чемпионство «Ливерпуля». На 70-й минуте Компани прогулялся с мячом до штрафной соперника, а затем вогнал его в верхний угол ворот Шмейхеля.

Это был решающий момент сезона в АПЛ. «Сити» выиграл, а в последнем туре разгромил «Брайтон» и стал чемпионом. Но главный гол роскошным ударом забил именно капитан.

Выиграл золотой дубль за неделю

В прошлое воскресенье отпраздновал победу в АПЛ, а в минувшую субботу вместе с партнерами покуражился в финале Кубка над «Уотфордом» (6:0). Итого – два главных внутренних трофея за неделю, к которым добавились победы в Кубке лиги и Суперкубке.

Компани стал четырехкратным чемпионом Англии, Кубок страны он выигрывал дважды. В Кубке лиги было четыре победы, в Суперкубке – две.

Ушел из «Ман Сити»

На следующий день после завоевания Кубка Компани объявил о том, что покидает клуб, рассыпавшись в благодарностях всем, кого вспомнил.

Болельщикам: «Никогда не забуду, как все фанаты «Ман Сити» всегда поддерживали и в хорошие, и плохие времена, они всегда вдохновляли меня».

Владельцу: «Шейх изменил мою жизнь и жизнь всех фанатов «Сити». Это был вызов сложившемуся порядку вещей, это удивительно».

Партнерам: «Всем вам, от команды сезона-2008/09 до сегодняшних обладателей требла: я в долгу перед вами, парни!».

Тренеру: «Пепу и персоналу особая благодарность: вы были великолепны, прошли со мной через трудности и заставили возвращаться каждый раз еще сильнее».

Сменил не только клуб, но еще и профессию

В апреле Компани сказал, что карьеру завершать не планирует и собирается играть дальше. Как оказалось, бельгиец станет играющим тренером «Андерлехта», воспитанником которого он является.

Как рассказал Компани, переговоры с владельцем «Андерлехта» прошли не очень давно, а его предложение было неожиданным и интригующим. «В течение следующих 3 лет я возьму на себя роль играющего тренера «Андерлехта». Подобное решение может удивить вас. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал», – сообщил Компани.

twit text — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 19 мая 2019 г.

«Андерлехт», провалившийся в нынешнем сезоне на групповом этапе Лиги Европы, не попадет в еврокубки – команда закончит чемпионат шестой или пятой, что не позволит отобраться в ЛЕ. По словам Компани, у него есть четкие идеи по поводу создания сильной команды, играющей в атакующий футбол, а руководители готовы проявить поддержку. Похоже, на следующий сезон припасена интрига, пусть и не в самой сильной лиге.

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