Обработать в воздухе пяткой и забить. Каратэ-гол из провинции Казахстана

Токтар Жангылышбай забивает редко, но очень красиво.

До вчерашнего дня Токтар Жангылышбай был самым обычным форвардом из Казахстана. В его карьере – всего 14 голов на клубном уровне в 25 лет. В сборной Казахстана он дебютировал в 2015-м году, сыграл один матч и больше там не появлялся.

Но вчера – другой случай. Жангылышбай, проводящий первый сезон за «Ордабасы», забил фантастический гол в ворота лидирующей «Астаны», сделав эффектный разворот.

В СМИ гол Жангылышбая моментально сравнили со знаменитым голом Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасла».

twit text — Premier League (@premierleague) 5 мая 2017 г.

Своей команде Жангылышбай все равно не помог – «Астана» обыграла «Ордабасы» со счетом 2:1.