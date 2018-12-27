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    Обработать в воздухе пяткой и забить. Каратэ-гол из провинции Казахстана


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 10:45
    Токтар Жангылышбай забивает редко, но очень красиво.

    До вчерашнего дня Токтар Жангылышбай был самым обычным форвардом из Казахстана. В его карьере – всего 14 голов на клубном уровне в 25 лет. В сборной Казахстана он дебютировал в 2015-м году, сыграл один матч и больше там не появлялся.

    Но вчера – другой случай. Жангылышбай, проводящий первый сезон за «Ордабасы», забил фантастический гол в ворота лидирующей «Астаны», сделав эффектный разворот.

    В СМИ гол Жангылышбая моментально сравнили со знаменитым голом Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасла».

    Своей команде Жангылышбай все равно не помог – «Астана» обыграла «Ордабасы» со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ордабасы»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +856

      Argon 45 минут назад

      Бергкамп зряче делал финт, а у Жангылышбая больше похоже на случайность.

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