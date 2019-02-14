Полный стадион «Аякса» смотрел выступление скрипача. И кайфовал!

Приобщаемся к классической музыке.

Перед встречей с «Реалом» «Аякс» объявил, что на стадионе будет присутствовать особый гость. Главную встречу голландцев в этом сезоне должен был открыть известный скрипач Андре Рье.

twit text — AFC Ajax (@AFCAjax) 13 февраля 2019 г.

Эта история была бы совершенно обычной, если бы Рье уже не выступал на матче «Аякса» в Лиге чемпионов. Последний раз это случилось 24 года назад: клуб из Амстердама встречался с «Баварией» в полуфинале ЛЧ.

Тогда, в 1995 году, Андре Рье сыграл в перерыве матча «Второй вальс» Дмитрия Шостаковича. Вот как он описал этот момент: «Как только фанаты услышали первые ноты, они начали петь мелодию и махать клубными флагами. Это было потрясающе. И реклама тоже получилась отличная: в последующие дни я продал 200 тысяч компакт-дисков».

Вы можете сами посмотреть, как это было:

Выступление на «Олимпийском стадионе» сделало Рье знаменитым, а «Аякс» выиграл Лигу чемпионов. Вот главные факты о команде в том сезоне:

В полуфинале «Аякс» обыграл «Баварию» со счетом 5:2, а в финале одолел «Милан» благодаря голу Клюйверта на 85-й минуте матча.

В том составе «Аякса» было много крутых футболистов: Давидс, Литманен, Зеедорф, Райкард, Ван дер Сар и другие. А возглавлял команду Луи ван Гаал.

ЛЧ в 1995-м году – последний еврокубок для «Аякса» на данный момент. С тех пор голландцы два раза играли в финале европейского турнира – в ЛЧ в 1996-м и в Лиге Европы в 2017-м.

«Второй вальс», который Рье сыграл в 1995-м году на матче Лиги чемпионов, до сих пор остается главным произведением нидерландского скрипача. Вот как он исполнял его в 2012-м году:

«Аякс» – регулярный участник Лиги чемпионов, но в плей-офф команда последний раз играла 15 лет назад. И чтобы пройти мадридский «Реал», команде не помешает немного вдохновения.

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