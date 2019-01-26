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    Промес забил первый гол за «Севилью» в Ла Лиге. А потом дэбнул


    2.6
    Голосов: 5
    26.01.2019 18:10
    Кажется, Квинси приходит в порядок.

    «Севилья» обыграла «Леванте» со счетом 5:0. Матч запомнился не только разгромным счетом, но и результативными действиями бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса. Полузащитник в середине второго тайма отдал голевой пас на Андре Силву. А в конце матча забил сам: пошел бить пенальти, заработанный на Роке Меса, не реализовал его и классно сыграл на добивании.

    Трудно поверить, но этот мяч стал первым для Промеса в Ла Лиге. До этого он забивал за испанский клуб только в Лиге Европы. И об этом у нас был отдельный материал.

    Почему это важно

    Гол за «Севилью» в чемпионате случился очень кстати. До определенного момента казалось, что из-за ряда неприятных событий Промес просто разучился забивать:

    • Он никак не мог забить. Испанские СМИ писали о том, что на него давят особенности новой лиги, гигантские отступные (150 миллионов евро).
    • Промес попался на вождении в пьяном виде.
    • Болельщики говорили, что ожидали от него больше.
    • Испанские журналисты тоже писали о более глобальных ожиданиях. При этом они не раз запускали слухи, что «Севилья» готова к продаже Промеса.

    Теперь очевидно: Промес постепенно возвращает себе нормальную форму. Этому способствует и грамотная работа «Севильи», которая как бы помогает игроку настроится. Клуб уже развеял все слухи, связанные с расставанием с Промесом, и заявил: продажа Квинси на данный момент невозможна.

    Видео взято из официальной группы «Силы ТВ».

    Материалы по теме:

    Как дела у Промеса в Испании

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Севилья» | «Сила ТВ»
    Рейтинг: 2.6 Голосов: 5
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 29 января 2019, 10:48

      держите нас в курсе

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 января 2019, 14:29

      не дэбнул а пернул

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > giluxa1963 28 января 2019, 15:29

      ...водочки прилично *бнул

      0
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Great Show 26 января 2019, 22:32

      Это вообще не дэб, если автор не заметил, Квинси так и в Спартаке голы праздновал

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