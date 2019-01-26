Промес забил первый гол за «Севилью» в Ла Лиге. А потом дэбнул

Кажется, Квинси приходит в порядок.

«Севилья» обыграла «Леванте» со счетом 5:0. Матч запомнился не только разгромным счетом, но и результативными действиями бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса. Полузащитник в середине второго тайма отдал голевой пас на Андре Силву. А в конце матча забил сам: пошел бить пенальти, заработанный на Роке Меса, не реализовал его и классно сыграл на добивании.

Трудно поверить, но этот мяч стал первым для Промеса в Ла Лиге. До этого он забивал за испанский клуб только в Лиге Европы. И об этом у нас был отдельный материал.

Почему это важно

Гол за «Севилью» в чемпионате случился очень кстати. До определенного момента казалось, что из-за ряда неприятных событий Промес просто разучился забивать:

Он никак не мог забить. Испанские СМИ писали о том, что на него давят особенности новой лиги, гигантские отступные (150 миллионов евро).

Промес попался на вождении в пьяном виде.

twit text — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 26 января 2019 г.

Болельщики говорили, что ожидали от него больше.

Испанские журналисты тоже писали о более глобальных ожиданиях. При этом они не раз запускали слухи, что «Севилья» готова к продаже Промеса.

Теперь очевидно: Промес постепенно возвращает себе нормальную форму. Этому способствует и грамотная работа «Севильи», которая как бы помогает игроку настроится. Клуб уже развеял все слухи, связанные с расставанием с Промесом, и заявил: продажа Квинси на данный момент невозможна.

Видео взято из официальной группы «Силы ТВ».

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