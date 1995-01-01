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    Как дела у Промеса в Испании


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 14:14
    Не очень хорошо: он не может адаптироваться к Ла Лиге и нарушает закон.

    В конце августа «Спартак» продал Квинси Промеса. Тогда эта сделка казалась удачной: москвичи получили за Промеса 20 миллионов евро, а сам полузащитник наконец-то уехал в более сильную лигу.

    Вот небольшой дайджест событий из жизни Промеса за время после отъезда из России.

    1. Промес дебютировал за «Севилью» в матче против «Бетиса». Полузащитник вышел на замену на 87 минуте и не отметился результативным действием. В том матче его команда проиграла со счетом 0:1.

    2. Первые восемь туров, в которых он попадал в заявки «Севильи», Промес в основном выходил на замену. Лишь однажды, в игре против «Барсы», Квинси просидел все 90 минут на скамейке запасных.

    3. Внезапно оказалось, что у Промеса рекордные отступные в «Севилье» – 150 миллионов евро.

    4. Промес пробует стать «своим» для болельщиков «Севильи». К примеру, одному из них он проиграл iPhone в игру «камень, ножницы, бумага». В итоге Промес подарил телефон фанату.

    5. Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин объяснил безголевую серию Промеса: «В России он забивал много, а у нас он играет больше на фланге. Тот стиль игры, который проповедуем мы, отличается от «Спартака», и, наверно, поэтому он не может продемонстрировать все свои возможности».

    6. В октябре Промес забил первый и единственный гол за «Севилью». Вообще-то, их должно быть два, но один мяч в игре с «Акхисаром» записали как автогол вратаря турецкой команды. О первом голе Промеса у нас даже есть отдельный материал.

    7. В октябре в матче за Голландию против Германии Промес отдал голевую передачу. Через месяц в ответной игре против немцев он сам забил гол.

    8. В конце ноября журналист Dario De Sevilla Хосе Эпина, обсуждая игру Промеса, сказал: «Мы рассчитывали на большее. В клубе им не очень довольны, но все еще ждут, что он проявит себя. А вот болельщики уже начинают уставать от ожиданий и высказывают сомнения на его счет».

    9. В конце декабря Промес попался на вождении в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови превысило 0,6 промилле (это больше нормы в два раза). Теперь он будет объясняться перед судом.

    А вот так некоторые болельщики реагируют на успехи и фокусы Промеса.

    «Я совсем не против выпивки в выходные. Но выходка Промеса могла нанести ущерб людям»

    «Моя мать! Какой же образцовый персонаж! Всем бы так проводить выходные»

    А вот реакция на попадание Промеса в стартовый состав «Севильи» на матч с «Краснодаром»: два эмодзи, которые идеально описывают настроение болельщиков.

    Пока что кажется: трансфер не пошел на пользу ни одной из сторон. «Спартак» потерял главную атакующую силу и сломался под тяжестью внутренних конфликтов. Промес пока не вписывается в игру «Севильи» и портит репутацию тем, что нарушает закон.

    Материалы по теме:

    Промес вернулся в Россию. И попал на лучший «Краснодар»

    «Севилья» вас поразит. Хотя Промес на лавке

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +11474

      SEREZHA7575 10 минут назад

      зазнался

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2679

      Lester84 1 час назад

      Ну справедливости ради, Промес последние полгода до ухода и в Спартаке уже не блистал

      2
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      Рейтинг: +2824

      nik55 1 час назад

      все стараются играть в сильном чемпионате-----пока не везет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      uS_Number oNe 1 час назад

      Нефиг было уходить... В спартаке играл, забивал... но кинул у ушёл сидеть на лавку... Сразу было понятно ПОЧТИ для всех что лавка его место будет!

      0
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      Рейтинг: +787

      Jack24 > uS_Number oNe 1 час назад

      кто не рискует, тот не пьет шампанское.

      0
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      Рейтинг: +43

      Vlad Mourinho > Jack24 42 минуты назад

      Видимо Промес очень рисковый парень)

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