Пожаловался на боль в желудке и укатил с женой на Мальдивы вместо матча

Что случилось

28-летний защитник «Галатасарая» и сборной Турции Сердар Азиз не принял участие в матче своего клуба против «Сивасспора» (4:2). Он сослался на проблемы с желудком, после чего вдруг случилось вот что.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В инстаграме жены до сих пор есть фотографии с отдыха.

Мы его знаем

В первом матче Лиги наций Азиз забил гол в ворота сборной России, правда, Турция все равно проиграла (1:2). Кроме того, он дважды сыграл против «Локомотива» за «Галатасарай» в Лиге чемпионов. Азиз – третий капитан клуба после Инана и Муслеры.

В «Галатасарае» игрок проводит третий сезон. Он перешел из «Бурсаспора», того самого, с которым сенсационно стал чемпионом Турции в 2010 году. За «Галатасарай» забил несколько голов, один из них как раз в ворота «Бурсы», поэтому праздновать не стал. Поиграл за все молодежные сборные Турции, в главной команде провел почти два десятка матчей. Словом, футболист известный и на виду в своей стране.

Как развивалась история

По информации webaslan.com, как только о публикациях в инстаграме стало известно, руководство «Галатасарая» связалось с представителем футболиста Халуком Канатаром, посоветовав заняться поисками нового клуба. Несколько турецких журналистов уже попрощались с Азизом в своих твиттерах. Канатар же сообщил, что не исключен вариант перехода в «Бешикташ» или «Фенербахче».

Что теперь будет

Судя по обсуждениям в соцсетях, трансфер – дело решенное, хотя в ситуации так до конца и не разобрались, но учитывая вес Фатиха Терима в клубе, едва ли это расследование кому-то надо. «Что-то тут не сходится, этот парень полгода играл с перебитым носом», – задались вопросом в комментариях в твиттере.

Касаемо изменений в составе, то сейчас усиленно обсуждается уход Азиза, Майкона, Кабака и Бельханды, вместо которых состав «Галатасарая» пополнят Алан, Фелипе Луис и сам Радамель Фалькао.

Еще одна особенность

Возник интересный момент, который сейчас обсуждают турецкие болельщики. Полузащитник «Бешикташа» Толгай Арслан, который был известен тем, что несколько лет назад помог выбить из 1/16 финала Лиги Европы «Ливерпуль» (он забил гол и реализовал решающий послематчевый пенальти), готовится уйти из клуба. Пик обсуждений пришелся как раз на сегодняшний день: Толгай почти наверняка уходит из «Бешикташа», Азиза выставляют из «Галатасарая». Не задумались ли эти клубы об обмене? Впрочем, один из фанатских твиттеров «Бешикташа» сообщил, что отчисленный ранее из команды Толгай извинился перед клубом и был допущен к тренировкам.

В «Истанбуле», который сейчас лидирует в чемпионате Турции, сообщили, что клуб не интересуется Азизом.

А может в Россию?

Уж про Мальдивы и прочие острова Азизу будет с кем поговорить. По своим чисто футбольным качествам турецкий центральный защитник мог бы стать неплохим усилением для любого нашего клуба.

Он редко ошибается в передачах (88,2% точности – десятое место в лиге)

Он отличное выигрывает верховые единоборства (4,2 за игру – шестое место в лиге)

Быстро принимает решения (5,8 по выносам мяча за игру – девятое место в лиге)

Практически не опускается ниже определенного уровня. Стабилен

Контракт Азиза рассчитан до лета 2020 года. Стоимость футболиста на сайте Transfermarkt – 3,5 миллиона евро. Впрочем, есть другая проблема. Когда Азиза в одном из интервью спросили, почему он не хочет играть в Европе, хотя к нему проявлял интерес «Интер», тот ответил: «Я не мечтаю о европейском клубе. Я уже играю в одной из топовых команд. Я хочу стать легендой, как Бюлент Коркмаз».

На счету Бюлента 608 матчей за «Галатасарай» и 23 трофея, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА. Едва ли теперь Азизу грозит даже пятая часть заслуг легенды.