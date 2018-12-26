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Помните Эдегора из «Реала»? Его сейчас спасает Слуцкий

В 2015-м вся Европа бурно обсуждала Мартина Эдегора. 16-летний полузащитник выступал за основу «Стремсгодсета» и возбуждал десятки классных команд. В офис норвежского клуба прилетали офферы от «Аякса», «Саутгемптона», дортмундской «Боруссии», «Баварии». Но Эдегор поддался на личные вкусы (как-то он признался, что с самого детства болеет именно за мадридцев) и выбрал «Реал».

Мадрид предлагал контракт на 5 лет, зарплату в 2,5 миллионов евро в год и шикарные условия: через пару сезонов, когда Роналду состарится и уйдет, Эдегор должен заменить его в составе. Главный тренер «Стремсгодсета» Тор Улле Скуллеруд, который тогда совмещал работу ассистента и начальника академии, прокомментировал этот переход так: «Мартин – необыкновенный футболист. Но он слишком рано уходит в клуб такого уровня. Ему нужно было начинать с чего-то поменьше. Либо остаться у нас и уехать в тот же «Реал» через пару годиков. Такой резкий прыжок может просто ослабить его».

Скуллеруд был прав.

Эдегор числится в «Реале» уже четвертый сезон, но за все время провел лишь один матч в основе. Два года он играл за «Кастилью», потом уехал в аренду в «Херенвен». В этом сезоне он присоединился на год к «Витессу». И это лучший момент, который случался с Эдегором в период с 2015-го. «Я надеялся на место в «Реале». Все лето тренировался с командой и сыграл несколько минут, но в итоге клуб и я решили, что лучшим вариантом для меня станет переход в другой клуб», – недавно сам Эдегор рассказал о своем положении в «Реале».

«Витесс» получил классного плеймейкера, команда идет в еврокубковой зоне, а руководство полностью довольно Слуцким. Кроме того, в условиях, когда все хорошо, прогрессирует и сам Эдегор.

Эдегор стал более универсальным. Его родная позиция – место на правом фланге полузащиты. В «Херенвене», от которого он плевался через полгода после начала аренды, его научили играть в центре. Слуцкий усовершенствовал этот навык Эдегора.

Он проводит 74% игрового времени на фланге. В остальные минуты он страхует партнеров в центре и иногда даже уходит в нападение. Второй вариант – редкий случай. Слуцкий использовал этот прием лишь один раз в сезоне – в матче с «Утрехтом» Эдегор сыграл в паре с Дарфалу в нападении. В результате норвежец забил второй гол «Витесса» в этом матче и помог команде выцепить победу.

Эдегор стал более настырным. Он занимается давлением на соперника во время атак своей команды. Кроме того, он не находится в куче футболистов при розыгрыше углового или любого другого стандартного положения. Эдегор отодвигается чуть подальше от штрафной и караулит отскоки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

О том, насколько хорош стал Эдегор, говорят несколько фактов:

  • Он стал чаще бить по воротам. В «Витессе» Эдегор наносит в среднем 3,1 удара за матч, до этого сезона – 1,1.
  • Процент успешных обводок Эдегора поднялся с 51% до 75%.
  • Эдегор – лучший в «Витессе» по километражу. В среднем за матч он пробегает 8,35 километров.
  • Эдегором доволен и Леонид Слуцкий: «Я снял с него психологический груз, который преследовал его с момента признания самым талантливым юношей мира. И в целом я удовлетворен тем, как он прогрессирует. Потенциал у Мартина, безусловно, бешеный. Все качества, о которых говорили на весь мир, у него есть. Но на данный момент он не может гарантированно проявлять их в каждой игре. И я от него этого не жду, потому что такое просто невозможно. Голландская лига не такая плохая, чтобы такой молодой игрок взял и начал возить ее всю».

Что будет с Эдегором дальше

В ноябре Marca пульнула инсайд: «Витесс» выкупит Эдегора. Но очень скоро издание опровергло новость: Мадрид требует за Эдегора не меньше 25 миллионов евро, и у голландцев просто нет таких денег на трансфер.

Пока что вариант у Эдегора один: летом он вернется в «Реал» и будет ждать решения нового главного тренера. В 2015-м Флорентино Перес брал Эдегора как потенциальную замену Роналду. В нынешних условиях «Реала» доверить место в основе суперклуба юнцу, который всю жизнь играл во второстепенных лигах, было бы не очень разумным решением. Так что, есть подозрение, что арендные командировки Эдегора продолжатся и в новом году.

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Комментарии (5)
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giluxa1963
1545842811
это как Влашич нужен всем но не кто ни покупает
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Сын_маминой_подруги
1545843364
парень "не сдулся"... его просто изначально слишком "переоценили"
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Cules2013
1545845058
кто у вас такие заголовки пишет? Слуцкому, для начала, нужно удержаться в кресле тренера, а тут уже расписали так, будто он там таланты раскрывает, что семечки щёлкает.
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Ajax_Amsterdam
1545853346
В нынешних условиях «Реала» доверить место в основе суперклуба юнцу, который всю жизнь играл во второстепенных лигах, было бы не очень разумным решением --- и что за гуано лепет это был???? А 7ка Рона какому-то дерьму Мариано??? Это разумно???? Автор - либо держись своего разума (если он есть), либо разумных идей руководства Реала!!!
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