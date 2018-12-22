Модрич все же стал чемпионом мира. И еще забил в финале

Клубный чемпионат мира регулярно проводится с 2005 года. Правда, первый розыгрыш прошел в 2000-м, и тогда европейские клубы провалились: «Реал» не попал в тройку», а «МЮ» даже не вышел из группы. С 2005-го турниры стали проводиться по системе плей-офф.

• Европейских победителей больше, чем всех остальных. Сразу шесть команд из Европы имеют в своем музее такой трофей – перед нынешним розыгрышем по одному разу выигрывали «Бавария», «МЮ», «Интер» и «Милан», по три – «Реал» и «Барселона». Обладатели кубка не из Европы – только бразильцы, по одному титулу у «Интернасьонала» и «Сан-Паулу», два – у «Коринтианса».

Бывало так, что европейцы не выигрывали, хотя они все время добирались до финала. Например, у «Челси» и «Ливерпуля» в коллекции этого кубка нет. Четырежды в финалах проигрывали аргентинцы («Бока», «Ривер», «Эстудиантес», «Сан-Лоренсо»), там играли даже команды из Эквадора, ДР Конго и Марокко. Разок выходили и японцы.

• Из 13 предыдущих турниров восемь прошли в Японии, в Марокко – два, еще четыре – в ОАЭ, как и нынешний. Можно сказать, что на этот раз болельщикам повезло с матчами. На смену прошлогодним скучным 1:0 пришли действительно зрелищные и голевые игры: местный «Аль-Айн» умудрился вытащить матч первого раунда против новозеландцев с 0:3 на 3:3 и победил в серии пенальти, пять голов на двоих на втором этапе забили «Касима» и «Гвадалахара», а еще хозяева сыграли веселые 2:2 с «Ривер Плейтом» и не пустили его в финал опять же в серии пенальти. Ну а когда вышел «Реал», то хет-триком в ворота «Касимы» всех развеселил Гарет Бэйл.

• «Аль-Айн» – соперник «Реала» по финалу. Это главная команда ОАЭ, никто чаще нее (13 раз) не выигрывал местный чемпионат. По сути, «Аль-Айн» – единственная команда на турнире, которая не побеждала в континентальном турнире. Все остальные шесть соперников выигрывали свои Лиги чемпионов, а клуб из Эмиратов был представлен в качестве хозяина турнира. В прошлый раз таковым был «Аль-Джазира», который даже вел в счете в полуфинале с «Реалом», но все же вылетел. На этот раз лучшей команде ОАЭ повезло больше.

• «Аль-Айн» практически полностью комплектуется местными футболистами, есть и несколько легионеров – из Японии, Египта, Кот-д’Ивуара, Бразилии и Швеции. Самый известный из них, конечно, Маркус Берг. Очень жаль, что не удалось увидеть на турнире техничного и юркого Омара Абдулрахмана, который как раз в этом году уехал играть в Саудовскую Аравию. А тренирует клуб Зоран Мамич – бронзовый призер ЧМ-1998 в составе сборной Хорватии.

• Как бы там ни старалась команда из ОАЭ, «Реал» все равно сильнее. Мадридский клуб буднично грохнул «Аль-Айн» и выиграл трофей. Модричу удался классный удар из-за пределов штрафной (у аргентинских фанатов такое до сих пор видится в кошмарах), Льоренте также красиво пальнул издалека, а затем головой забил Рамос, после чего отправился поздравлять Иско, наблюдавшего за матчем за воротами. В концовке хозяева забили два гола, один в чужие ворота, другой в свои. Итого – 4:1. Заодно и радость для Солари: меньше двух месяцев во главе, а уже трофей.

• «Реал» становится главной командой не только Кубка/Лиги чемпионов, где его никто еще долго не достанет, но и клубного ЧМ, где «сливочные» выигрывали чаще всех. На счету «Реала» теперь четыре мировых кубка. Три из них выиграны подряд. Первые два места в списке бомбардиров за всю историю занимают нынешний (Бэйл – 6 мячей) и бывший (Роналду – 7) игроки. Для Испании это седьмая победа на турнире.

А в ОАЭ продолжается подготовка к Кубку Азии, который состоится ровно через две недели и будет длиться аж почти месяц. Страна примет обновленный турнир – раньше в нем участвовало 16 команд, теперь же будет 24 – по четыре сборных в шести группах, как это было на Евро-2016. Чемпионат пройдет с 5 января по 1 февраля. Несколько игроков из РПЛ также примут в нем участие.

Клубный чемпионат мира. Финал

Реал (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Модрич, 14; 2:0 – Льоренте, 60; 3:0 – Рамос, 79; 3:1 – Шиотани, 86; 4:1 – Надер (в свои ворота) 90+1.

Календарь клубного чемпионата мира

Результаты клубного чемпионата мира