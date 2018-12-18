Места, где Моуринью спасет карьеру

Жозе Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед». Стандартная фотка со стадионом в официальной новости строго отсылает к «Спартаку» и его ситуацией с Каррерой. Тут тоже было все напряженно между клубом и тренером, но болельщики хотя бы тепло провожали человека из России. Увольнению Моуринью все только радуются, хотя забывают о настоящей крутости этого тренера. Жозе обошел всех сменщиков Фергюсона и показал, что добиваться результата с «МЮ» может не только сэр. Пусть и провалов тоже допустил достаточно.

Моуринью помешали обстоятельства, хотя с его ужасной статистикой в «Манчестер Юнайтед» все равно сложно спорить, а в этом сезоне «МЮ» окончательно посыпался. Матч с «Ливерпулем» еще долго будут вспоминать в ужасных красках, но падение в таблице АПЛ рано или поздно все равно бы выкинуло Моура из клуба. Только представьте, что у вышедшего из Чемпионшипа «Вулверхэмптона» всего на одно очко меньше, чем у якобы грозного «Юнайтед».

Сейчас популярно мнение, что во всех бедах виноват Жозе. Здесь понятно, что игра «Манчестера» отдавала скукой, а Моуринью вечно наигрывал выход Феллаини и слишком сильно превращал в драму ситуацию с Погба. Но чем в этот момент занимались игроки, которые могли и должны тащить «МЮ»? Держите несколько фактов для размышления.

• «Манчестер Юнайтед» пропустил уже больше, чем за весь предыдущий сезон (29 мячей). Даже если дело в плохой тактике, команда с Давидом Де Хеа в воротах не может быть бездарной лишь по одной причине. Де Хеа будто не оправился после неудачного ЧМ, где в его ворота залетал почти каждый удар. Не помогали и отдельные личности в защите (вспомните хотя бы привоз Рохо в матче с «Арсеналом»).

• Ромелу Лукаку зажигает в сборной, но почти не забивает в АПЛ (6 голов). Моуринью работал с этим нападающим еще в «Челси» и прекрасно его знает, поэтому тут дело точно не в тренере. «Я не могу играть в АПЛ с таким объемом мышечной массы, хотя отлично чувствовал себя на чемпионате мира», – говорит Лукаку о своей форме. Он поменял тренировочный процесс и меняет самого себя, но Моуринью до преображения лучшего форварда команды просто не доработал.

• В каждом клубе у Моуринью был звездный игрок, который мог вытаскивать матчи при любых тренерских ошибках, плохой форме партнеров и тактических недоработках. Дрогба, Ибрагимович, Роналду, Азар – если эти парни могли играть, то команды Моуринью никогда не опускались до подобного ужаса. Прямо сейчас в «МЮ» просто нет ни одного звездного игрока, который мог бы так влиять на игру. Формально подходящие Погба и Санчес решают разные проблемы за пределами поля, а нормально не игравший два года Марсьяль стал лучшим бомбардиром клуба в АПЛ (7 голов).

Кстати, у работы Моуринью в «МЮ» есть положительный итог. Я всегда считал одной из главных характеристик тренера Моуринью – умение закалять игроков очень специфичными методами. Вот и теперь Жозе оставляет в клубе талантов почти без слабых мест. Поэтому он испытывал скамейкой и резервом Люка Шоу, издевался и публично давил на Марсьяля, а потом устроил всю эту ситуацию с Погба.

Именно из-за шалостей Моуринью Шоу наработал на продленный контракт и яркое будущее, Марсьяль продлен еще на год по опции в соглашении и работает на увеличение нулей в зарплате, а Погба получил понимание, что красивый ценник не гарантирует место на поле. Странно, если все слова выше хотя бы немного не оправдывают Моуринью.

У самого Моуринью остается не так много вариантов для продолжения карьеры, но решения вполне оптимальные. Здесь важно лишь перестать жить по мотивам «Карточного домика», где главный герой постоянно цепляется за президентское кресло. Моуринью больше не станет лучшим в АПЛ, где теперь доминируют идеи Гвардиолы и Клоппа, а чуть позади подбираются Сарри и Покеттино. Осознал, смирился, уехал из Англии – именно так должен поступить Жозе.

Лично я хотел бы снова посмотреть на Моуринью в «Интере», где сейчас есть все условия для его успешной работы. Мауро Икарди – та самая необходимая звезда. Там Жозе любят и ценят болельщики, которые все еще помнят топовую победу в ЛЧ и счастье от игры команды. С приездом Роналду в Серию А есть и оптимальный вызов – сместить такой «Ювентус» с вечного первого места.

Для еще одной красивой истории с отголосками прошлого можно даже вернуться в «Реал». Там не все в порядке с тренером (Солари, серьезно?), но вполне сработают старые методы. Именно в «Реале» Моуринью впервые крупно испортил себе репутацию, угодил в скандалы и немного поплыл. Исправит прошлые ошибки – получит счастливое настоящее.

Допускаю, что Жозе Моуринью устал. Вечно находить вызов на таком уровне сложно, поэтому Моуринью часто рассказывает об уже завоеванных трофеях. Тогда остается лишь один выход – пойти в сборную. Работа там не такая интенсивная, но уж точно дающая мотивацию. Выиграть чемпионат Европы с условной Португалией и этим вернуть разговоры о собственной гениальности – Моур, как тебе такая задача?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Минутка правды и эмоций. Моуринью абсолютно наплевать на то, что мы от него хотим. Он все равно исполнит что-то свое и совершенно без связи с логикой, но согласитесь, что терять такого тренера нам совсем не нужно. Пусть лучше бросает бутылки и показывает жесты там, где ему будет комфортно и интересно. У нас будет еще много поводов для шока и удивления.

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