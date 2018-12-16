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  • Фанаты «Ромы» бастуют против собственного клуба. А тот косячит еще больше

Фанаты «Ромы» бастуют против собственного клуба. А тот косячит еще больше

Если вы болеете за «Рому», то ваше настроение примерно на нуле. Американские владельцы принимают странные решения, лидеры уходят каждое трансферное окно, а клуб по-прежнему мечется где-то в районе зоны еврокубков. «Рома» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но в чемпионате пока борется только за место в шестерке.

В последнее время все стало совсем плохо. Имея на двух игроков больше, «Рома» упустила победу в матче с «Кальяри». Потом игроков заперли на базе на несколько дней, но это не помогло взять даже ничью в игре с «Викторией». Тут еще и итальянские журналисты принялись писать, что увольнению Ди Франческо препятствует только отсутствие адекватной замены.

Перед игрой с «Дженоа» болельщики «Ромы» все-таки психанули. На улицах Рима появились баннеры «Паллотта – вон», направленные в адрес президента клуба. В первые десять минут встречи с «Дженоа» болельщики договорились молчать, чтобы серьезность их намерений наконец-то поняли. Когда они все-таки начали поддерживать команду, «Рома» опять все испортила. Голкипер команды Робин Ольсен не смог отбить простой удар из-за пределов штрафной.

Видео взято с официального аккаунта Серии А на YouTube

От еще одного косяка Ольсена спасла система видеоповторов.

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«Мончи приходил в «Рому» в качестве лучшего спортивного директора мира. Если исключить Заньоло, его работа была большим разочарованием. Одни провалы. Он продал Салаха и заменил Алисона на Ольсена, который этим вечером допустил веселую ошибку», – написал итальянский футбольный эксперт Карло Карганезе.

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«Ольсен выбрал идеальный момент, чтобы провести свой худший матч с момента перехода. Это ужасно, просто ужасно», – отреагировал итальянский журналист.

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Летом «Рома» поменяла основного вратаря. Звездного Алисона любили болельщики, но его продали в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона евро. Теперь Алисон привозит голы в «Ливерпуле», а в «Рому» пригласили из «Копенгагена» шведского кипера Робина Ольсена. За него заплатили всего 8,5 миллионов и трансфер вполне окупался. «Когда я пришел сюда, то сразу получил большое давление и повышенное внимание. Это вполне нормально, когда оказываешься в топ-команде. «Рома» продала великолепного вратаря Алисона, а я должен его заменить. Знал, что придется все доказывать игрой», – говорил Ольсен в одном из интервью. «Рома» все-таки выиграла у «Дженоа» со счетом 3:2, но теперь ему будет еще сложнее.

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Италия. Серия А Италия Рома Ольсен Робин
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