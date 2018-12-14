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    Итоги Лиги Европы: много топ-неудачников и лучший бомбардир из Танзании


    3.1
    Голосов: 16
    14.12.2018 01:26
    Наши выступили неплохо.

    Групповой этап Лиги Европы закончен. Плей-офф турнира стартует в феврале. А пока «Бомбардир» подводит главные итоги групповой стадии второго по силе еврокубка.

    Наши в ЛЕ сыграли лучше, чем в ЛЧ

    Клубы РПЛ в Лиге чемпионов: все команды пролетели мимо еврокубковой весны, заняв четвертое место. Клубы РПЛ в ЛЕ: сразу два из трех вышли в плей-офф турнира.

    «Спартак» максимально осложнил свое положение, проиграл «Вильярреалу» в заключительном матче, занял последнее место в своей группе ЛЕ и вылетел. Кстати, в этом провале есть даже положительные моменты.

    «Зенит» досрочно занял первую строчку в своей группе, поэтому гостевое поражение от «Славии» (0:2) никак не повлияло на его путевку в плей-офф. «Краснодар» же понервничал. Последний матч, с «Севильей», краснодарцы проиграли (0:3), так что их выход в решающий раунд ЛЕ полностью зависел от результата матча «Стандарта» с «Акхисаром». Но бельгийцы не забили в Турции, расположились на третьей строчке в группе, отстали от «Краснодара» на два очка и пропустили его в плей-офф.

    Таким образом, из пяти клубов, начавших свое выступление в еврокубках три месяца назад, в плей-офф вышли только две команды. И обе – из Лиги Европы.

    Больше всех забил тот, кого вы вообще не знаете

    C самого начала в Лиге Европы играли много классных нападающих: Вернер, Ляказетт, Обамеянг, Игуаин, Иммобиле. Но лучшим бомбардиром (учитывая третий квалификационный раунд и стадию плей-офф) стал 25-летний нападающий «Генка» Мбавана Саматта.

    Форвард в 11 играх («Генк» начал отбор в ЛЕ с третьего квалификационного раунда) забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Такая результативность в топовом европейском турнире немного необычна для нападающего из Танзании.

    Саматта был достаточно заметен, когда играл в Танзании: в 2015-м он стал лучшим игроком Африки, играющим на континенте. В том же году он не прошел медосмотр для ЦСКА. По-настоящему Саматта выстрелил в «Мазембе» (клуб из ДР Конго, с которым нападающий выиграл чемпионат) и привлек внимание европейских команд.

    Болельщики «Генка» любят африканского нападающего и часто шутят из-за первого интервью, которое Саматта дал пресс-службе бельгийского клуба. «Холодно», – так ответил форвард, когда журналисты из команды попытались узнать, как у него дела.

    Много неожиданных провалов

    В этом сезоне Лиги Европы их было много.

    Первый и самый главный – «Марсель». В шести матчах французы проиграли пять раз и одну встречу сыграли вничью. Прошлогодний финалист ЛЕ в этом сезоне удивляет своей пассивностью. На групповом этапе «Марсель» забил всего шесть голов и, кажется, сдался уже в середине октября. После поражения от «Лацио» главный тренер команды Руди Гарсия говорил: «Мы практически выбыли из Лиги Европы, но пока остаются математические шансы, будем продолжать бороться».

    Второй неожиданный неудачник – «Милан». Уже полтора сезона команду можно называть середняком. Вылет из Лиги Европы спокойно подтверждает этот статус. В двух матчах с «Бетисом» итальянцы заработали всего одно очко – это и довело дело до того, что судьба второй путевки в плей-офф в этой группе решалась в заключительном матче с «Олимпиакосом». «Милан» сыграл по классике: показывал отвратительную игру, позволял сопернику атаковать. В результате «Олимпиакос» победил (3:1), выбил итальянцев на третью строчку группы и вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Третьим лузером стал «Бешикташ». Туркам попалась слабая группа с «Генком», «Мальме» и «Сарпсборгом». Каким-то образом в плей-офф вышли первые бельгийцы и шведы.

    Плей-офф будет жарким

    Из группы ЛЕ дальше прошли такие команды, как: «Байер», «Арсенал», «Челси», «Лацио» и «Севилья». Из Лиги чемпионов спустились сильные «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика» и «Валенсия».

    Наш ждет ядерный плей-офф, в котором сходу даже нельзя назвать явного фаворита.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 14 декабря 2018, 23:47

      Гавно...

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 декабря 2018, 10:12

      Интер,Наполи,Челси это клубы которым ЛЕ нужна так сильно,что они сольются в первом же раунде плэй офф.....может разве что Эмери по привычке поборется за свой любимый трофей

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      Рейтинг: +12412

      DeStar > Михаил Шевченко 15 декабря 2018, 03:40

      ну почему же... до этого ведь не сливались и арсенал доходил далеко и мю выигрывал и челси не так давно. Я думаю будут распределять силы гранды, особенно апл НО. Арсеналу,и тому же челси будет как раз кстати. незабывай что победа в ЛЕ дает играть в лч. а в апл 4 места, 2 из которых уже ,думаю, 100% за ливерпулем и сити. Остается на шпор, челси, арсенал и мю 2 места. и я думаю пару МЮ(ну не вижу я МЮ в 4-ке ну никак) как непопавшим в лч , составит как раз либо арсенал либо челси .так что они будут бороться " на всякий случай" , если не встретятся раньше с другими грандами)

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > DeStar 15 декабря 2018, 10:20

      мне почему то сложно представить что Челси или Арсенал с такой игрой не попадут в четверку....просто бороться будут не столько за ЛЕ как трофей,сколько за заветное место в ЛЧ,как МЮ в прошлом сезоне

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      Рейтинг: +12412

      DeStar > Михаил Шевченко 15 декабря 2018, 12:57

      ну так и будет. Ну а кто по твоему не попадет? один из них, челси или арсенал - как раз и не попадут. Не сити же или ливерпуль. Да и шпоры не плохи. Хотя очков у шпор челси и арсенал считай одно количество. Но кто-то по любому пойдет мимо. И я думаю что это будет арсенал.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко > DeStar 15 декабря 2018, 20:00

      почему то кажется что шпоры пролетят мимо четверки((

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      Рейтинг: +365

      yaran56 14 декабря 2018, 10:02

      Три московских клуба преподнесли новогодние подарки болельщикам, вылетив из турниров с последнего места. Надо им увеличить зряплату в два раза чтоб они вообще туда не попадали.

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 декабря 2018, 06:48

      чем они порадовали из 5 клубов дальше прошли только 2

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 декабря 2018, 03:15

      Результаты совсем не порадовали !

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > XaXatyn 14 декабря 2018, 06:06

      Порадовали. Не надо смотреть через спартаковские шоры. Краснодар - Севилла 2:1 и Зенит - Бордо 2:1 ценные результаты. Огорчило только что Спартак не пустил дальше Рейнжерс, команду Джеррарда. А зачем-то пустил Рапид.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > vick-north-west 14 декабря 2018, 13:26

      Я не имел в виду все ЛЕ , а текущею неделю .

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      Рейтинг: +3836

      lordmrv > vick-north-west 15 декабря 2018, 20:16

      А зачем туда этих ущербных было пускать? Они сами с Рапидом не захотели.

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