Что бывает с календарем, если играть чемпионат в климате России

Странное расписание «Краснодара».

«Краснодар» и «Енисей» спонтанно поменялись домашними матчами. Лига подтвердила, что 11 ноября команды сыграют в Краснодаре, потому что в Красноярске в этот день ожидают плохую погоду. Из-за этого возникла ситуация, которую можно представить только в российском футболе. В ноябре-декабре у «Краснодара» будет восемь подряд домашних матчей, если учитывать две встречи Лиги Европы и матч Кубка России. Единственный выезд состоится 13 декабря, когда «Краснодар» полетит в Испанию к «Севилье».

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 ноября 2018 г.

Вот так выглядит календарь «Краснодара» на ноябрь и декабрь 2018 года:

4 ноября, «Краснодар» – «Ростов» – 2:2

8 ноября, «Краснодар» – «Стандард» (Лига Европы)

11 ноября, «Краснодар» – «Енисей»

25 ноября, «Краснодар» – «Арсенал»

29 ноября, «Краснодар» – «Акхисар Беледие» (Лига Европы)

2 декабря, «Краснодар» – «Урал»

5 декабря, «Краснодар» – «Ростов» (Кубок России)

9 декабря, «Краснодар» – «Уфа»

13 декабря, «Севилья» – «Краснодар» (Лига Европы)

Пять из восьми домашних матчей «Краснодара» относятся к РПЛ. При этом в общей таблице чемпионата «Краснодар» идет на третьем месте. Дальше начинается забавная история, потому что большую часть очков «Краснодар» набрал в гостях. За восемь выездных встреч «Краснодар» получил 16 очков, за пять домашних – семь. Прямо сейчас «Краснодар» возглавляет таблицу по результатам игр в гостях, но с учетом только домашних матчей он лишь 13-й.

Такие перекосы в календаре могут сыграть «Краснодару» в обе стороны. На заключительном отрезке чемпионата «Краснодар» проведет три подряд выездных матча («Ростов», «Енисей», «Арсенал»). Есть риск, что там это пойдет команде уже в минус, но домашняя серия прямо сейчас все равно несет «Краснодару» много приятных вещей. В ноябре и в первой половине декабря там ожидают в среднем 10-12 градусов тепла. Во многих других городах к этому времени уже выпадет снег.

Кстати, календарь РПЛ приносил неожиданности. На старте сезона «Анжи» отыграл пять из шести матчей в гостях. Зато три из четырех оставшихся игр на зимнем отрезке у команды пройдут в Махачкале. За ближайшие дни в календаре РПЛ могут произойти и другие изменения – все из-за погодных неожиданностей.

Удобный календарь РПЛ