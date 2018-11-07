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    Что бывает с календарем, если играть чемпионат в климате России


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    Голосов: 8
    07.11.2018 14:00
    Странное расписание «Краснодара».

    «Краснодар» и «Енисей» спонтанно поменялись домашними матчами. Лига подтвердила, что 11 ноября команды сыграют в Краснодаре, потому что в Красноярске в этот день ожидают плохую погоду. Из-за этого возникла ситуация, которую можно представить только в российском футболе. В ноябре-декабре у «Краснодара» будет восемь подряд домашних матчей, если учитывать две встречи Лиги Европы и матч Кубка России. Единственный выезд состоится 13 декабря, когда «Краснодар» полетит в Испанию к «Севилье».

    Вот так выглядит календарь «Краснодара» на ноябрь и декабрь 2018 года:

    4 ноября, «Краснодар» – «Ростов» – 2:2
    8 ноября, «Краснодар» – «Стандард» (Лига Европы)
    11 ноября, «Краснодар» – «Енисей»
    25 ноября, «Краснодар» – «Арсенал»
    29 ноября, «Краснодар» – «Акхисар Беледие» (Лига Европы)
    2 декабря, «Краснодар» – «Урал»
    5 декабря, «Краснодар» – «Ростов» (Кубок России)
    9 декабря, «Краснодар» – «Уфа»
    13 декабря, «Севилья» – «Краснодар» (Лига Европы)

    Пять из восьми домашних матчей «Краснодара» относятся к РПЛ. При этом в общей таблице чемпионата «Краснодар» идет на третьем месте. Дальше начинается забавная история, потому что большую часть очков «Краснодар» набрал в гостях. За восемь выездных встреч «Краснодар» получил 16 очков, за пять домашних – семь. Прямо сейчас «Краснодар» возглавляет таблицу по результатам игр в гостях, но с учетом только домашних матчей он лишь 13-й.

    Такие перекосы в календаре могут сыграть «Краснодару» в обе стороны. На заключительном отрезке чемпионата «Краснодар» проведет три подряд выездных матча («Ростов», «Енисей», «Арсенал»). Есть риск, что там это пойдет команде уже в минус, но домашняя серия прямо сейчас все равно несет «Краснодару» много приятных вещей. В ноябре и в первой половине декабря там ожидают в среднем 10-12 градусов тепла. Во многих других городах к этому времени уже выпадет снег.

    Кстати, календарь РПЛ приносил неожиданности. На старте сезона «Анжи» отыграл пять из шести матчей в гостях. Зато три из четырех оставшихся игр на зимнем отрезке у команды пройдут в Махачкале. За ближайшие дни в календаре РПЛ могут произойти и другие изменения – все из-за погодных неожиданностей.

    Удобный календарь РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2856

      nemolod 30 ноября 2018, 10:37

      Пока игроки,их тренеры,их спонсоры будут продолжать молчать,так все и будет продолжаться -болельщики будут мерзнуть на стадионах,игроки будут чаще падать и получать ненужные травмы,спонсоры будут больше тратиться на их лечение и восстановление,плюс дополнительные расходы на обслуживание полей и восстановление газона и удивляет только одно-кому это все выгодно?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 ноября 2018, 11:12

      у КРАСНОЯРСКА ЖЕ ЕСТЬ МАНЕЖ! Что там не сыграть? Весной все равно там будут принимать.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 ноября 2018, 10:32

      Заслуга Фурсенко - издевательство над росссийским футболом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 ноября 2018, 19:47

      в россии в декабре футбол... на открытых полях.. мракобесие какое то..

      2
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      ...
      Рейтинг: +2006

      DMитрий > mihail200606 8 ноября 2018, 07:25

      Россия знаешь-ли немалая страна, где-то мрак, а где-то свет. Последние лет 20 в Москве и Питере в декабре настоящего снега не видели, так чего не играть-то?, тем более на новых стадиках. Еще ЮГ есть, как описано выше. Так что играть есть где, вопрос календаря и договоренностей. Страдает Сибирь, Урал и т.п. - так стройте закрытые стадионы, козырьки. На Урале такой есть, почему не играть? Поле не умеют готовить, так это проблема др. характера, плиз. в Питер. Петровский в -15с имел поляну получше многих Весной - и нечего играли!

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 ноября 2018, 18:36

      Три манежа решат проблему полностью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67245

      portero 7 ноября 2018, 17:58

      жаль Сочи не тянет , так бы еще один теплый город в нашем чампе не помешал

      4
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > portero 7 ноября 2018, 18:27

      Динамо нужно туда перевести,в Москве у них болельщиков практически нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Slemanort > александр п 7 ноября 2018, 19:56

      Хватит нам одного Динамо )))

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Slemanort 7 ноября 2018, 21:52

      Объединить их.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 7 ноября 2018, 17:57

      Вот вам и система осень-весна

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 7 ноября 2018, 17:42

      Прелестно, а почему вы здесь не пишите, что Краснодар до этого дня провел только 3 домашних матча????? Где опрос, помогло ли это Краснодару???
      Писатели-бездари, где объективность? Или пишем для плана, а писульки ваши читать доже выпускающему редактору лень?

      6
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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан 7 ноября 2018, 17:07

      Чтобы такого не было, нужно строить стадионы с крышей которую можно задвинуть! Тогда можно хоть в любое время года играть в любой области,крае,республике и т.д

      6
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 7 ноября 2018, 16:43

      Посмотрим

      0
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