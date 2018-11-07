Матч «Енисей» – «Краснодар» из-за плохого прогноза погоды перенесен из Красноярска в Краснодар

Официальный сайт РПЛ сообщил о переносе матча 14-го тура «Енисей» – «Краснодар» на поле южан. Такое решение лига и клубы приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды в Красноярске.

Игра состоится 11 ноября и пройдет на стадионе краснодарской команды. Встреча второго круга пройдет в Красноярске.

О времени начала матчей РПЛ сообщит дополнительно.