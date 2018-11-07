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    Матч «Енисей» – «Краснодар» из-за плохого прогноза погоды перенесен из Красноярска в Краснодар

    Официальный сайт РПЛ сообщил о переносе матча 14-го тура «Енисей»«Краснодар» на поле южан. Такое решение лига и клубы приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды в Красноярске.

    Игра состоится 11 ноября и пройдет на стадионе краснодарской команды. Встреча второго круга пройдет в Красноярске.

    О времени начала матчей РПЛ сообщит дополнительно.

    Источник: РПЛ

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    07.11.2018 12:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 16:55

      С нашим климатом, часовыми поясам и расстояниями трудно составить сбалансированный календарь, особенно если в нём будет несколько команд с Урала, Сибири и ДВ. Митрофанушкам из РФС и так календарь по уму не оставить так тут дополнительные трудности возникают...

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:06

      Согласен, кто ж мог знать, что в средине ноября в Сибири будет холодно!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Retiremen_VMF 7 ноября 2018, 17:11

      В Сибири порой теплей, чем в Москве и в Питере. За погодой слежу и друзья там живут, общаемся по интернету. Надо деньги вкладывать в инфраструктуру, строить комфортные и удобные для проведения игр стадионы, а потом переходить на календарь осень-весна, если так приспичило. Мотивацию и доводы апологетов этого календаря помним, ну и много чего выиграли в еврокубках с переходом на осень-весна ? Только выровнялись в трансферных окнах с Европой.

      2
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      Рейтинг: +351

      Константинн 7 ноября 2018, 16:36

      Не понимаю почему подобные команды не берут под опеку другие клубы кроме зенита, у которого минимум две ручные команды Уфа да Оренбург + Тосно был. Которые не только гарантированно приносят 12 очков но и мотивированны на отбор очков у конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 16:20

      Надо было в манеж перенести.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 15:54

      давно пора сокращать лигу до 10 команд и играть в четыре круга и не будет проходных матчей и уровень команд сразу вырастит в разы и это будет способствовать повышения уровня игры и в сборной и в играх в еврокубках но наши чиновники не хотят этого потому что станет меньше возможностей воровать и откатывать бабло

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 15:51

      не должно быть команд в РПЛ если команда не готова проводить матчи у себя дома пусть даже это будет Зенит или кто то из московских команд их просто не должно быть в РПЛ а то у нас команды выходят в высшую лигу а играть негде типа Тосно и все знают чем это кончается команда претендующая на место в РПЛ должна иметь свой стадион и полностью финансовую перспективу то есть получить лицензию а у нас в футболе полный бардак где этот президент Мутко почему он не работает или вообще работает ли он

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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://tok.pw/blodka

      -4
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      Рейтинг: +844

      lejnin 7 ноября 2018, 14:47

      А что - где толпы возмущающихся болельщиков, что билеты на самолёт куплены, гостиницы оплачены? Где куча мнений экспертов, что это бардак и так нельзя? Помнится, когда Енисей-Спартак хотели перенести в Москву, то ор поднялся до небес аж за 2 недели до матча, а тут прям тишь да гладь, двойные стандарты, как по мне ))))

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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 ноября 2018, 14:26

      Здравая мысль возобладала)))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 12:42

      Погода испортилась как всегда неожиданно.

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 7 ноября 2018, 12:37

      Кому то можно меняться кругами, а вот Анжи нельзя

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