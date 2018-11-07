Матч «Енисей» – «Краснодар» из-за плохого прогноза погоды перенесен из Красноярска в Краснодар

С нашим климатом, часовыми поясам и расстояниями трудно составить сбалансированный календарь, особенно если в нём будет несколько команд с Урала, Сибири и ДВ. Митрофанушкам из РФС и так календарь по уму не оставить так тут дополнительные трудности возникают...
Официальный сайт РПЛ сообщил о переносе матча 14-го тура «Енисей» – «Краснодар» на поле южан. Такое решение лига и клубы приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды в Красноярске.
Игра состоится 11 ноября и пройдет на стадионе краснодарской команды. Встреча второго круга пройдет в Красноярске.
О времени начала матчей РПЛ сообщит дополнительно.