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  • За «Сити» дебютировал новый вратарь. Из-за этого страдает другой клуб

За «Сити» дебютировал новый вратарь. Из-за этого страдает другой клуб

Месяц назад фоном прошла новость, что «Манчестер Сити» вернул из аренды 19-летнего вратаря Арьянета Мурича. Все из-за травмы Клаудио Браво, который вылетел на несколько месяцев. Ему на замену прогнозировали даже приход Кейлора Наваса из «Реала», но все закончилось проще.

Летом Мурича арендовал голландский НАК, где даже поставили голкипера в состав на одну игру чемпионата. «Манчестер Сити» извинился перед клубом за досрочный разрыв аренды и даже пообещал помочь с поисками нового вратаря. Помощь как-то не задалась, а с вратарским составом НАКа происходит настоящее веселье.

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В своей единственной игре в Голландии Мурич отыграл на ноль и помог команде взять три очка, которые так и остаются единственными. Теперь в составе НАКа играют ван Лер и Немчицки, а команда пропустила уже 17 голов. Зато сам Мурич дебютировал за «Манчестер Сити». Его поставили на кубковый матч против «Оксфорда» (3:0), где соперник даже ни разу не пробил в створ ворот.

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Легкий дебют не отменяет того, что у Мурича очень интересная судьба. Он родился в Цюрихе, но вышел из семьи албанцев из Черногории. Поэтому у Мурича сразу три гражданства: швейцарское, черногорское и Косово. В Косово официально подтвердили, что дальше вратарь будет играть за их сборную, хотя на молодежном уровне он представлял Черногорию.

В клубной карьере тоже все интересно. Мурич переквалифицировался во вратаря в 11 лет, когда так посоветовали друзья его отца. Он выигрывал конкуренцию во всех возрастах за счет высокого роста (198 см), а потом заинтересовал «Тоттенхэм», «Челси» и даже «Галатасарай». В январе 2016-го «Манчестер Сити» забрал Мурича из молодежки «Цюриха». С ним подписан контракт до 2021 года, а «Сити» проводит матчи с таким запасом, что у Мурича еще будет шанс. Сам вратарь этому только способствует: уже через шесть месяцев после прихода в «Ман Сити» он научился говорить на английском и впечатлял всех на тренировках.

Мурич подходит команде по стилю игры. «Для вратаря внушительных габаритов он эффективен в игре ногами». Философия нашего клуба заключается в том, что нам нужны вратари, которые помогут команде играть и контролировать владение», – говорил о Муриче руководитель академии Симон Дэвис, который работал с голкипером до 19 лет. Теперь Муричу выпал настоящий шанс на что-то большее, чем просто авансы и интересы.

Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Англия
Комментарии (3)
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Марк Аврелий
1537961124
...а потом заинтересовал «Тоттенхэм», «Челси» и даже «Галатасарай»... Сам Галатасарай? Охренеть!
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KOLBIS
1537970119
Чувствуется у парня будущее есть,думаю закрепится...
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Михаил Шевченко
1538152837
лучше давать шанс таким вот молодым да неопытным чем брать дядек сорокалетних ....
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