Русский форвард зажигает в Чехии. За ним надо следить

Как он играл до этого сезона

В 17 лет Николай Комличенко дебютировал в молодежке «Краснодара», а в 18 (сезоне-2013/14) – сыграл в РПЛ и даже отдал голевую передачу («Повезло тогда, в том моменте вообще по воротам бил», – рассказывал форвард). За сезон-2015/16 Комличенко наколотил 24 гола в 24 матчах в составе «Краснодара-2», игравшего тогда в ПФЛ. Дальше – освоение чемпионата Чехии: три гола в 12 матчах за либерецкий «Слован», еще четыре в 17 – за «Младу Болеслав». Так было до этого сезона.

Что произошло сейчас

Восемь голов в восьми играх – отличная статистика форварда на данный момент. В шести матчах он не уходил с поля без мяча. Комличенко забил почти половину голов своей команды – восемь из 17. При этом у «Млады» отрицательная разница мячей. Ее вообще лихорадит: проиграли 0:4 «Сигме» – зато выиграли 4:3 у «Карвины», разгромили 6:1 «Опаву» – получили 1:6 от «Виктории». Сейчас клуб Комличенко идет десятым с десятью очками. А голевая серия россиянина длится четыре матча подряд.

У выступающего за «Баник» Милана Бароша пока только три мяча. Но и лет ему уже 36.

Как живется в Чехии

Об этом футболист рассказывал в интервью «Бомбардиру» пару лет назад, когда играл за либерецкий «Слован».

«Жизнь спокойная, европейская. Либерец вообще хороший город. Из интересных мест очень понравились здания в Праге. Но и здесь тоже есть большая башня с ресторанами. В Европе в городах типа Праги вообще очень красиво.

Адаптация к новому чемпионату очень долго шла. Получается, что месяца два она у меня заняла. Здесь совершенно другой футбол – больше силовой, характерный. Если здесь ты не сражаешься на поле, то играть точно не будешь. В России футбол все-таки больше техничный, а в Чехии нужно больше физики».

Как там с деньгами

В интервью «Спорт-Экспрессу» Комличенко рассказал, что игроки «Млады» просятся в Россию:

«Спрашивали, кто сколько зарабатывает, у кого какие машины. Как правило, молодые пацаны интересовались. Как реагировали на зарплаты Кокорина, Смолова? Были в шоке, глаза у них на лоб полезли (смеется). Сразу захотели переехать в Россию. Просили меня устроить их в премьер-лигу.

В топовых чешских командах, конечно, получают гораздо меньше, чем в России. Что уж говорить о средних клубах? Все ощутимо».

Почему он не в «Краснодаре»

Смолов продан, у Ари длительная дисквалификация, а осень у «Краснодара» будет очень напряженной. Комличенко уж точно не был бы лишним. Год назад футболист объяснил, что случилось: «Со мной связались из «Краснодара», объяснили ситуацию: хотим видеть тебя в команде, рассчитываем как на игрока обоймы. Я обсудил это с агентом, с отцом. Подумали и решили, что можно попробовать. В Чехии я провел неплохой период, поэтому в «Краснодар» возвращался более взрослым игроком, чуть более опытным. Думал, что будет другая ситуация. Но что было потом – все видели.

Полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду. Конечно, это не пошло мне в плюс. Я прекрасно понимал, что основной нападающий – Федя Смолов. Он играл, забивал практически в каждом матче. Шансов у меня особо не было. Но на заменки в каких-то матчах можно было бы выходить. Шанса после травмы Смолова мне не дали».

Как он забивал

Первый гол в сезоне Комличенко забил клубу «Фастав Злин» (тому, что играл с «Локомотивом» в Лиге Европы в прошлом году) – добил мяч в ворота с близкого расстояния.

В матче с «Карвиной» Комличенко легко воспользовался своим ростом и ошибкой обороны и голкипера – отличный гол головой.

В игре с «Опавой» случился хет-трик. Сначала, как и в матче со «Злином», форвард отправил бесхозный мяч в ворота, затем реализовал выход один на один, а потом еще и забил пенальти.

От «Виктории» команда получила 1:6, но Комличенко запомнился голом на том стадионе, где еле ушел от поражения в Лиге чемпионов ЦСКА. Форвард отлично продавил защитника и отправил мяч мимо вратаря:

В матче с «Теплице» Комличенко забил пенальти. А в игре против «Яблонца» не промахнулся с метра:

Комличенко говорил, что в Чехии более силовой футбол, чем в России. Именно поэтому не вызывают удивление голы головой или при плотной опеке. Очень ценно и то, что форвард оказывается в нужное время в нужном месте – фантастическое качество для нападающего. Пока что, несмотря на невысокое место команды, сезон у российского футболиста получается очень оптимистичным. Интересно будет и дальше последить за успехами нашего парня.

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