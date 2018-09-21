Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Русский форвард зажигает в Чехии. За ним надо следить

Как он играл до этого сезона

В 17 лет Николай Комличенко дебютировал в молодежке «Краснодара», а в 18 (сезоне-2013/14) – сыграл в РПЛ и даже отдал голевую передачу («Повезло тогда, в том моменте вообще по воротам бил», – рассказывал форвард). За сезон-2015/16 Комличенко наколотил 24 гола в 24 матчах в составе «Краснодара-2», игравшего тогда в ПФЛ. Дальше – освоение чемпионата Чехии: три гола в 12 матчах за либерецкий «Слован», еще четыре в 17 – за «Младу Болеслав». Так было до этого сезона.

Что произошло сейчас

Восемь голов в восьми играх – отличная статистика форварда на данный момент. В шести матчах он не уходил с поля без мяча. Комличенко забил почти половину голов своей команды – восемь из 17. При этом у «Млады» отрицательная разница мячей. Ее вообще лихорадит: проиграли 0:4 «Сигме» – зато выиграли 4:3 у «Карвины», разгромили 6:1 «Опаву» – получили 1:6 от «Виктории». Сейчас клуб Комличенко идет десятым с десятью очками. А голевая серия россиянина длится четыре матча подряд.

У выступающего за «Баник» Милана Бароша пока только три мяча. Но и лет ему уже 36.

Как живется в Чехии

Об этом футболист рассказывал в интервью «Бомбардиру» пару лет назад, когда играл за либерецкий «Слован».

«Жизнь спокойная, европейская. Либерец вообще хороший город. Из интересных мест очень понравились здания в Праге. Но и здесь тоже есть большая башня с ресторанами. В Европе в городах типа Праги вообще очень красиво.

Адаптация к новому чемпионату очень долго шла. Получается, что месяца два она у меня заняла. Здесь совершенно другой футбол – больше силовой, характерный. Если здесь ты не сражаешься на поле, то играть точно не будешь. В России футбол все-таки больше техничный, а в Чехии нужно больше физики».

Как там с деньгами

В интервью «Спорт-Экспрессу» Комличенко рассказал, что игроки «Млады» просятся в Россию:

«Спрашивали, кто сколько зарабатывает, у кого какие машины. Как правило, молодые пацаны интересовались. Как реагировали на зарплаты Кокорина, Смолова? Были в шоке, глаза у них на лоб полезли (смеется). Сразу захотели переехать в Россию. Просили меня устроить их в премьер-лигу.

В топовых чешских командах, конечно, получают гораздо меньше, чем в России. Что уж говорить о средних клубах? Все ощутимо».

Почему он не в «Краснодаре»

Смолов продан, у Ари длительная дисквалификация, а осень у «Краснодара» будет очень напряженной. Комличенко уж точно не был бы лишним. Год назад футболист объяснил, что случилось: «Со мной связались из «Краснодара», объяснили ситуацию: хотим видеть тебя в команде, рассчитываем как на игрока обоймы. Я обсудил это с агентом, с отцом. Подумали и решили, что можно попробовать. В Чехии я провел неплохой период, поэтому в «Краснодар» возвращался более взрослым игроком, чуть более опытным. Думал, что будет другая ситуация. Но что было потом – все видели.

Полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду. Конечно, это не пошло мне в плюс. Я прекрасно понимал, что основной нападающий – Федя Смолов. Он играл, забивал практически в каждом матче. Шансов у меня особо не было. Но на заменки в каких-то матчах можно было бы выходить. Шанса после травмы Смолова мне не дали».

Как он забивал

Первый гол в сезоне Комличенко забил клубу «Фастав Злин» (тому, что играл с «Локомотивом» в Лиге Европы в прошлом году) – добил мяч в ворота с близкого расстояния.

В матче с «Карвиной» Комличенко легко воспользовался своим ростом и ошибкой обороны и голкипера – отличный гол головой.

В игре с «Опавой» случился хет-трик. Сначала, как и в матче со «Злином», форвард отправил бесхозный мяч в ворота, затем реализовал выход один на один, а потом еще и забил пенальти.

От «Виктории» команда получила 1:6, но Комличенко запомнился голом на том стадионе, где еле ушел от поражения в Лиге чемпионов ЦСКА. Форвард отлично продавил защитника и отправил мяч мимо вратаря:

В матче с «Теплице» Комличенко забил пенальти. А в игре против «Яблонца» не промахнулся с метра:

Комличенко говорил, что в Чехии более силовой футбол, чем в России. Именно поэтому не вызывают удивление голы головой или при плотной опеке. Очень ценно и то, что форвард оказывается в нужное время в нужном месте – фантастическое качество для нападающего. Пока что, несмотря на невысокое место команды, сезон у российского футболиста получается очень оптимистичным. Интересно будет и дальше последить за успехами нашего парня.

«Жоаозиньо летал лечиться на личном самолете Галицкого». Интервью самого успешного выпускника «Краснодара»

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

Чехия. Синот Лига Европа
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dellleone
1537453695
Удачи ему !!!
Ответить
Cules2013
1537455742
Пусть доказывает, что для него есть место в сборной.
Ответить
mihail200606
1537513212
"В Европе в городах типа Праги вообще очень красиво...". улыбнуло.. паренек простой видать как валенок.. а так вообще молодой ишо, все впереди...
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1537599011
....не хуже смолова! и мощнее...не боится в стыки идти...такой нам нужен
Ответить
Михаил Шевченко
1537602271
если поискать по лигам не топовых чемпионатов вроде Чехии,Венгрии,Норвегии,Польши то там полно русских,украинцев или белорусов,но почему то агенты продолжают заваливать футбольные рынки игроками из за океанов
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ
29 июля
2
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
29 июня
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой
19 мая
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА
6 мая
1
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
16 апреля
8
Личка отказал клубу РПЛ
13 февраля
3
Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет
11 февраля
61
Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»
21 января
5
ФотоБуффон сыграл против «Ювентуса»
2025.12.28 11:45
6
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
2025.12.24 18:25
1
Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании
2025.12.24 15:53
1
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
2025.12.14 15:47
6
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Реакция «Спартака» на кандидатуру Лички вместо Станковича
2025.11.09 10:49
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
2025.10.30 18:39
30
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
2025.10.19 19:50
1
Сборная Чехии уволила главного тренера
2025.10.15 18:18
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
2025.10.06 22:21
1
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
2025.09.14 10:26
8
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
2025.08.15 17:52
3
Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне»
2025.07.24 23:17
10
Петржела: «Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»
2025.07.05 20:22
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+