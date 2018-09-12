Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Бомбардир» теперь можно слушать. Мы запускаем подкаст

«Бомбардир» теперь можно слушать. Мы запускаем подкаст

Всем привет. Мы долго собирались и все-таки открыли собственный подкаст. Это еженедельная разговорная программа «Скинь мяч». Там мы будем говорить о больших важных футбольных темах, спорить, как лучше и кто прав, а также иногда обсуждать массовую культуру, важные общественные явления и просто жизнь. Потому что уверены: футбол не только игра в мяч, но часть большого мира.

В первом выпуске участвуют главный редактор «Бомбардира» Роман Абрамов, менеджер по развитию Данил Замалетдинов и один из наших ключевых авторов Александр Плеханов. Мы разобрались, зачем сборным и всем нам нужна Лига наций, что интересного в хоккее и заодно как Эминем обругал всех подряд в новом альбоме.

Послушать можно прямо здесь:

Другие площадки:

ЮТУБ

ВКОНТАКТЕ

Вот более подробное содержание:

00:34 Матчи сборных – круто?
04:36 Лига Наций – полная хрень
08:47 Лигу Наций нужно менять. Как?
13:35 Футбол сборных в кризисе. На примере Словакии-Дании
15:40 Что делать, если нет футбола?
16:25 Начался новый сезон КХЛ. Будет интересно
19:20 КХЛ – конкурент НХЛ?
21:30 За какую команду КХЛ болеть?
23:36 Хоккей или футбол – чем отличаются?
24:28 Про организацию, шоу и хоккейные арены
25:43 Почему футбол в России популярнее хоккея?
28:46 Футбол интереснее смотреть. Или нет?
31:00 Шайба – где она?
33:03 Новый альбом Эминема! Зачем слушать?
37:27 Что если Эминем всех обманул?

Слушайте и оставляйте в комментариях свои впечатления. А заодно предлагайте темы для следующих выпусков или задавайте любые вопросы.

Россия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Гуус
1536750425
не профессионалы там одни!
Ответить
Vickont
1536751490
Возможно идея не плохая, НО! Над качеством речи нужно работать, понятно, что это разговорный стиль, но все же
Ответить
ArmeeC1018
1536754556
приложение сайта есть на мобильный тел.?
Ответить
МВС
1536764505
Удачи и успеха!важная и необходимая акция!
Ответить
ARSteven89
1536778978
Конечно есть интересная тема - ставки на спорт. Ставите ли сами, какой самый большой куш снимали и какие виды спорта являются самыми прогнозируемыми?
Ответить
mihail1980
1536810655
люди перестают читать так нати вам -слушайте
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 21:31
1
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
Вчера, 20:50
1
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
Вчера, 20:39
9
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+