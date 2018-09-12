«Бомбардир» теперь можно слушать. Мы запускаем подкаст

Всем привет. Мы долго собирались и все-таки открыли собственный подкаст. Это еженедельная разговорная программа «Скинь мяч». Там мы будем говорить о больших важных футбольных темах, спорить, как лучше и кто прав, а также иногда обсуждать массовую культуру, важные общественные явления и просто жизнь. Потому что уверены: футбол не только игра в мяч, но часть большого мира.

В первом выпуске участвуют главный редактор «Бомбардира» Роман Абрамов, менеджер по развитию Данил Замалетдинов и один из наших ключевых авторов Александр Плеханов. Мы разобрались, зачем сборным и всем нам нужна Лига наций, что интересного в хоккее и заодно как Эминем обругал всех подряд в новом альбоме.

Послушать можно прямо здесь:

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Вот более подробное содержание:

00:34 Матчи сборных – круто?

04:36 Лига Наций – полная хрень

08:47 Лигу Наций нужно менять. Как?

13:35 Футбол сборных в кризисе. На примере Словакии-Дании

15:40 Что делать, если нет футбола?

16:25 Начался новый сезон КХЛ. Будет интересно

19:20 КХЛ – конкурент НХЛ?

21:30 За какую команду КХЛ болеть?

23:36 Хоккей или футбол – чем отличаются?

24:28 Про организацию, шоу и хоккейные арены

25:43 Почему футбол в России популярнее хоккея?

28:46 Футбол интереснее смотреть. Или нет?

31:00 Шайба – где она?

33:03 Новый альбом Эминема! Зачем слушать?

37:27 Что если Эминем всех обманул?



Слушайте и оставляйте в комментариях свои впечатления. А заодно предлагайте темы для следующих выпусков или задавайте любые вопросы.