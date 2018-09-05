Европейские клубы тратят все больше. А лучший по трансферам – «Монако»

CIES Football Observatory – это швейцарская компания, которая специализируется на футбольной статистике. В своем очередном исследовании она изучила работу клубов из 5 топ-лиг на трансферном рынке в период с 2010 по 2018 год.

В этом году траты меньше, чем в прошлом. Хотя это идет вразрез с общей тенденцией. Начиная с 2010 года, лишь однажды в новом году тратили меньше, чем в минувшем – так случилось в 2012-м по сравнению с 2011-м. В дальнейшем затраты росли, а самый серьезный скачок был зафиксирован в прошлом году – более чем на полтора миллиарда евро по сравнению с 2016-м.

В нынешнем году было потрачено меньше, чем в 2017-м, но совсем ненамного – всего на 2,4%.

Больше трети всех трат из топ-5 лиг приходится на клубы АПЛ, тратили там, по сути, столько же, сколько в Испании и Италии вместе взятых. В этом году тенденция не поменялась. Испания чуть опередила Италию, а доля Германии и Франции примерно одинакова.

В какой-то момент в АПЛ тратили примерно столько же, сколько в той же Италии, но в середине десятилетия картина резко изменилась

Неудивительно, что в списке самых щедрых первые два места занимают клубы АПЛ. «Барселона» идет третьей. «МЮ», что интересно, лишь замыкает топ-5, хотя, кажется, последнее время тратит невероятно много. Треть клуб из двадцатки – английские. На самом ее дне – два немецких суперклуба.

Половина топ-20 команд, которые больше всех тратились в 2018 году, – из Англии. Сюда попал даже «Брайтон», который проводит всего второй сезон в АПЛ. Рейтинг возглавляет «Барселона». Из Германии и Франции тут лишь «Монако» и дортмундская «Боруссия» (нет даже «ПСЖ»).

Больше всех за период 2010-2018 на трансферах заработал «Монако» – почти миллиард евро. В топ-12 из Англии всего два клуба. Зато туда включили португальские «Бенфику» и «Порту», которые уже давно обкатывают в своих клубах малоизвестных футболистов и продают их за гигантские суммы в топ-команды.

Одна из самых интересных таблиц – трансферный баланс за нынешнее десятилетие. Здесь снова лидирует «Монако», да и вообще половину топ-десятки занимают французские клубы.

А вот десятка суперклубов, находящихся в жесточайшем минусе. И здесь уже половина – из Англии. Французский, впрочем, тоже есть, и легко догадаться, какой именно.