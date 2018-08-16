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Сборная России мощно прибавила в рейтинге ФИФА. Там новые правила

Где мы были до ЧМ-2018?

Сборная России редко выигрывала товарищеские матчи, учитывая уровень соперников. Поэтому мало кого удивило, когда мы рухнули аж на 70-е место ровно за неделю до старта чемпионата мира, на котором от нашей сборной больших успехов не ждали. Приземлившись на самое дно седьмого десятка, мы очутились в компании чудесных сборных Гвинеи, Македонии и Сальвадора, всего на восемь позиций ниже располагались белорусы, которые умудряются проигрывать даже Люксембургу (тот, кстати, был не так уж и далеко – на 85 месте).

Что изменилось?

Систему подсчета решено было поменять, из-за этого даже не вышел июльский рейтинг ФИФА. Организация использовала метод американо-венгерского физика Арпада Эло, который разработал правильную формулу для шахмат. Применить ее ФИФА решила в женском футболе, теперь же очередь дошла и до мужского.

Формула выглядит так:

P = Pbefore + I * (W – We)

  • P – количество очков, получаемых командой за матч;
  • Pbefore – количество очков до матча;
  • I – важность матча (от 0,5 – для товарищеских матчей вне календаря до 6 – матчей ЧМ, начиная с 1/4 финала);
  • W – результат матча (1 – победа, 0,5 – ничья, 0 – поражение);
  • We – ожидаемый результат матча (он рассчитывается по своей формуле: We = 1 / (10(-dr/600) + 1), где dr – разница в очках между обеими командами в рейтинге на момент матча).

Чем она лучше?

Матчи финальных раундов крупных турниров теперь имеют гораздо большее значение, чем товарищеские. Не получится смухлевать, назначая товарищеские матчи с очень слабыми командами или отказываясь от них вовсе. Коэффициент конфедерации больше не работает – шанс африканцам и азиатам приблизиться к Европе и Южной Америке.

Сборной России в любом случае приходилось бы подниматься с 70 места, поскольку рейтинг утвердили в июне. Таким образом, по новым правилам мы начали жить, как раз находясь на рекордно низкой позиции в своей истории.

Где мы теперь?

Предполагалось, что успех на ЧМ-2018 поможет нам сделать качественный скачок вверх. Теперь, в новом рейтинге от 16 августа, Россия делит 49-е место со сборной Нигерии. Перемещение на 21 позицию вверх – стало самым мощным среди всех сборных при подсчете по новой системе. После Сальвадора и Македонии компания рядом не сильно лучше – Болгария, Камерун и Венгрия, но уже пятый десяток, а не седьмой.

Как высоко мы забирались?

С осени 1995 по лето 1996 сборная России не падала ниже пятерки сильнейших. Вдумайтесь, в апреле и мае 1996 года наша команда шла на третьем (!) месте, уступая только Бразилии и Германии. Тому помогла и мощная квалификация к Евро-1996 – Россия наколотила 34 гола в десяти матчах отборочной группы, уверенно выглядела и в товарищеских играх. Но чемпионат Европы завалила по полной программе.

В том рейтинге 22-летней давности неожиданностей было не очень много. На 15 месте шла Замбия, а, например, Португалия – 20-я, а Англия – только 23-я. Но больших расхождений с нынешним рейтингом все-таки нет.

Что еще интересного в нынешнем рейтинге?

Лучшей командой мира, как и положено после победного ЧМ, считается сборная Франции – она и находится во главе рейтинга. В тройке Бразилия и Бельгия, а на четвертую строчку переместились хорваты, которые дошли на турнире до финала. Но это не рекорд для Хорватии, в 1999 году они были даже выше – на третьем месте.

Помимо хорватов в топ-10 вклинились Уругвай, Англия и Дания – все они были ниже первой десятки на начало ЧМ-2018. Вниз полетели аргентинцы, поляки, чилийцы и немцы (Германия покатилась аж на 15-е место с самой верхней строчки рейтинга). Но самое жестокое падение пережил Египет – команда Мохаммеда Салаха упала на целых 20 позиций и идет теперь 65-й.

Полностью новый рейтинг доступен на сайте ФИФА.

Есть шанс в этом году забраться еще выше?

Конечно. В нынешнем году сборная России проведет еще целых шесть матчей, хотя все – с приличными соперниками.

● Первая игра в Лиге Наций состоится 7 сентября против Турции в Трабзоне;

● Через три дня будет товарищеская игра с Чехией в Ростове-на-Дону;

● 11 октября сборная России примет Швецию в Калининграде (Лига Наций);

● Еще через три дня – матч Россия – Турция в Сочи (Лига Наций);

● 15 ноября – товарищеский матч против Германии в Лейпциге;

● И через три дня последний тур Лиги Наций в Стокгольме против Швеции.

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Чемпионат мира Весь мир Россия Хорватия Германия
Комментарии (5)
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BoltCX
1534424641
А разве группового этапа к Евро 2020 не будет? видимо, я что-то проспал...
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coocoo
1534430023
А что за лига наций?
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