Вратарь впервые дает интервью во время матча. Он играл с микрофоном

Звезды MLS и «Ювентус» играли товарищеский матч, который завершился непримечательным счетом 1:1 и победой «Юве» в серии пенальти. Главное в такой игре совсем не результат. В воротах команды MLS играл известный вратарь Брэд Гьюзан, который помог журналистам ESPN с их новой задумкой. Гьюзану на ухо нацепили наушник, чтобы он мог отвечать на вопросы прямо во время матча. За минуты общения Гьюзан не пропустил ни одного гола, а заодно объяснил некоторые моменты своей игры.

Выглядело это общение вот так:

Не всем это понравилось.

«Лучше бы они позволили Гьюзану играть в игру. Какая смешная вещь, когда вратаря делают основным комментатором в середине матча».