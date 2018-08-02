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  • Вратарь впервые дает интервью во время матча. Он играл с микрофоном

Вратарь впервые дает интервью во время матча. Он играл с микрофоном

Звезды MLS и «Ювентус» играли товарищеский матч, который завершился непримечательным счетом 1:1 и победой «Юве» в серии пенальти. Главное в такой игре совсем не результат. В воротах команды MLS играл известный вратарь Брэд Гьюзан, который помог журналистам ESPN с их новой задумкой. Гьюзану на ухо нацепили наушник, чтобы он мог отвечать на вопросы прямо во время матча. За минуты общения Гьюзан не пропустил ни одного гола, а заодно объяснил некоторые моменты своей игры.

Выглядело это общение вот так:

Не всем это понравилось.

«Лучше бы они позволили Гьюзану играть в игру. Какая смешная вещь, когда вратаря делают основным комментатором в середине матча».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Оффтоп Гьюзан Брэд
Комментарии (7)
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KOLBIS
1533236152
В следующей игре телеканал обещал повесить микрофон на судью...
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KOLBIS
1533236172
Дом-2 ептыть...
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Cules2013
1533250246
бредовая идея, вот уж что точно противоречит духу футбола.
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Аристократ Олжик
1533265148
Супер короткая новость
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OfaZavr
1533287644
надо это задумку перенять тренерам чтобы на ухо каждому игроку во время матча подсказывать и указывать))
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1533631247
Забавно получилось.
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Спартак10000
1533644447
+++
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