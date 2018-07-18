Поговорить с Путиным, увидеть Россию, сдержать тренеров

Большой рассказ о волонтерах.

Волонтеры – это кто?

Если вы никогда не слышали о волонтерах, то вы точно их видели. Это ребята, которые заполняют улицы, желают хорошего матча или обнимают после поражения. У них специальная одежда и другие атрибуты для хорошего настроения. Волонтеры всегда расскажут, как попасть в нужное место или поднимут настроение активностью и музыкой. Не получая за это денег, активисты помогают в проведении крупных турниров и делают жизнь всех вокруг чуточку легче.

Чтобы разобраться в этом занятии, мы поговорили с серебряным волонтером Иваном Васильевичем Воронцовым – учителем из Нижнего Новгорода, который сделал волонтерство частью своей жизни.

Как становятся волонтерами?

«Моя волонтерская история началась с того, что искал своего деда, погибшего во время Второй мировой войны. Нашей семье было неизвестно, где он погиб, но в 2010 году открылся сайт Министерства обороны, где многие судьбы были рассекречены. Там я обнаружил деда, который умер в фашистском плену и был захоронен на территории Германии в городе Торгау 4 февраля 1942 года. Сейчас на территории Германии это охраняемое мемориальное кладбище.

Чтобы докопаться до этой истории, я обратился в Саксонский мемориал и к нашим депутатам для подтверждения места захоронения. По поиску мне помогали волонтеры и подсказали, что можно уехать в Германию в их качестве. Я получил визу от волонтерского центра и в 2013 году поехал участвовать в исторической программе толерантности по истории Второй мировой войны в городе Оснабрюк.

Когда мы приехали в Германию, возникли сложности. Кладбище по выходным было закрыто, а меня отпускали из волонтерского центра только в субботу и в воскресенье. Так получилось, что отработал волонтером, но на могиле не побывал. Кстати, в нашей стране о волонтерстве так глобально в то время еще не говорили. Но после этого мне сказали, что можно записаться кандидатом в волонтеры на Олимпиаду в Сочи. Я понял для себя, что делают волонтеры, какое к ним хорошее отношение. Мне понравилось»

Обязанности спортивного волонтера

«На подготовку к Олимпиаде в Сочи ушел ровно год. Там были всевозможные программы, которые я прошел. Меня взяли в команду службы контроля и визуального контроля, а еще мне повезло с видом спорта. Я сам лыжник и зимние виды спорта близки, поэтому меня поставили работать непосредственно с судьями соревнований. У меня были протоколы, которые я заполнял по номерам вручную и носил судьям. А еще одной функцией была зона No coach – это расстояние метров 300, куда запрещен доступ тренеров. Иногда они такой запрет нарушали, поэтому приходилось отгонять.

Во время Олимпиады все-таки были сложности с языком, хотя иностранцы тоже учили русский. Правда, американцы вели себя нагловато. Например, вот эта зона No coach. Молодая американская девушка-тренер постоянно заходила туда и никого не слушала. Японцам скажешь – уходят в сторону, норвежцы воспитанные, немцы все понимают. Американские тренера к этому не приучены, видно было сразу их высокомерие. Та американка даже жалобу написала на меня в оргкомитет. Потом на видео посмотрели и не приняли ее протест, потому что я действовал в рамках своей волонтерской работы»

Чему учатся и с кем встречаются?

«В Пхенчхан никто из наших волонтеров уже не попал. Даже волонтеры ООН, которые были премированы Бахом и знают три языка, не получили приглашения. Хотя у них есть специальные знаки. Из серебряных волонтеров таких точно знаю в Санкт-Петербурге. У нас даже сейчас создана специальная группа серебряных волонтеров России. Мы сформировались после съезда, когда был первый форум серебряных волонтеров. Там вырабатывалась стратегия волонтерского движения по разным направлениям для людей, которые занимаются волонтерством. Кстати, именно на форуме волонтеров в Мегаспорте Владимир Путин объявил этот год годом добровольца и впервые сказал, что будет балотироваться в президенты. Он сказал, что скоро все узнаете, а потом полетел в Нижний Новгород, где это узнал весь мир.

Встреча с Владимиром Путиным – главное событие в моей жизни. Она состоялась 15 марта 2014 года, когда Олимпиада завершилась. Владимир Владимирович тогда приехал поздравить с наградами паралимпийцев. До этого мы с ним уже встречались в группе волонтеров, но здесь увиделись лично. Получилось неожиданно. Я шел с протоколом в руках, а навстречу вышел президент. Встретились нос к носу, вокруг были охранники. Я попросил у Владимира Владимировича автограф и хотел пообщаться. Охрана меня придерживала, но он кивнул, и встреча состоялась.

Конечно, меня трясло. Я рассказал ему, что сам работаю учителем в Нижнем Новгороде, а здесь нахожусь в качестве серебряного волонтера. Он сказал, что все нормально, успокоил меня. Так же мы там встречались и с Виталием Леонтьевичем Мутко. Кстати, в первый раз я назвал его Виталий Иванович, но он нормально среагировал и ничего не сказал. При следующей встрече я извинился, а он просто улыбнулся. Мутко – приветливый и открытый человек. Мы вместе радовались успехам наших олимпийцев. От Мутко и Путина у меня есть автографы, а от известных спортсменов с Олимпиады остались цветы. Не помню, кто из биатлонистов бросил на цветочной церемонии, но до сих пор храню. Цветы уже засохли, но запах победы у них остался»

Волонтеры на ЧМ-2018

«1 июня 2015 состоялось еще одно важное мероприятие городского характера, которое связано с чемпионатом мира. Там я работал спикером волонтерского движения от Нижнего Новгорода. Нам предоставили возможность поговорить с Джанни Инфантино и объявить о том, что волонтерская программа в Нижнем Новгороде началась – мы готовим волонтеров. Нашему городу дали право первым сказать это через большой экран, а президент и Инфантино слушали. Мне сначала подготовили речь на две минуты: про волонтерскую историю, про город и помощь молодежи в нашем волонтерском деле. Булыкин и Черышев тоже были рядом и говорили свои слова.

Потом началась постепенная монотонная подготовка, которая складывалась из небольших кирпичиков. Сначала мы готовились по общей волонтерской программе, потом по программе к чемпионату мира, по истории. У меня даже есть рабочая тетрадь волонтера чемпионата мира по футболу. Каждый волонтер ФИФА, кем я и являюсь, работали по такой тетради. Там есть даже стратегия чемпионата мира в области развития. Надо знать, что это не только футбол. Мы же организуем окружающую среду, двигаем экономику, влияем на общество с целью охраны здоровья, развития и равенства. Вокруг футбола как игры меняется город и развивается много разных концепций. Волонтеры вносят в это свой вклад»

Мотивация и качества

«По нашему возрасту и по тем людям, которых я вижу, мне понятна мотивация людей, которые хотят стать волонтерами. Именно мне нужна социальная активность, общение, чтобы я был востребованный. Для меня общение с молодежью – одно удовольствие. Сколько у нас талантливой молодежи?! Еще в 2015 году познакомился с одной девочкой, которая была студенткой второго курса. Сейчас у нее в подчинении 450 волонтеров, а на фестивале она сопровождала Марию Захарову. Для молодежи это возможность социального лифта.

Молодым в волонтерстве очень хорошо, потому что все обладают разными способностями и каждый может найти себя. Один будет простым волонтером, другой сможет руководить. Самое главное, чтобы были эти возможности. Сам я хочу попасть на крупные мероприятия, посмотреть города. Кроме чемпионата мира, меня ждет Универсиада в Красноярске в 2019 году, вторые европейские игры в Минске. При этом в разных городах по-разному развито волонтерство. В некоторых городах ноль, а в Москве и в Санкт-Петербурге хорошо – от них мы начинали. В Нижнем Новгороде с волонтерством тоже неплохо. Благодаря связям с другими волонтерами я всегда смогу остаться у них в любом другом городе.

Качества волонтеров? В первую очередь – коммуникабельность. Еще нужно умение работать в команде и на благо общей цели. Человек должен быть толерантным и неконфликтным. Крупные мероприятия показывают, что на самом деле людям нужно. Сейчас организация по штабам все учитывает, а в Сочи была слабина, потому что не знали еще, как это проводить. Там перебрали волонтеров, молодежь самостоятельно приходила. Теперь едут уже командами, поэтому стало больше надежных и сильных – тех, кого и нужно»