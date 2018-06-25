Россия узнала соперника по 1/8 в дичайшем шоу

Больше всего жалко Иран.

Проиграв Уругваю и заняв второе место, Россия переключилась на группу В. Там Испания, Португалия и Иран решали, кто из них лишний. Номинально казалось, что Рамос и друзья точно прихлопнут уже вылетевший Марокко. Поэтому вся интрига сводилась к тому, сделают ли чудо иранцы.

Реальность оказалась гораздо хитрее. Следите за пальцами:

1. 14-я минута. Серхио Рамос внезапно обрезает у своей штрафной, и марокканцы забивают гол (Россия попадает на Португалию).

2. Через 5 минут испанцы сравнивают – положил Иско. Параллельно Иран крепится под давлением португальцев, у которых перевес по владению мячом в определенные моменты достигал безумных 72% против 28% (Россия попадает на Испанию).

3. Марокканцы так стараются (хотя турнирной мотивации – ноль), что в период с 29-й по 32-ю минуты получают три желтых карточки. Испанцы точно не ожидали такого отпора. Тем временем Португалия дожимает иранцев под самый перерыв: Рикардо Куарежма завинтил совершенно царский голешник (Россия попадает на Португалию).

4. Кстати, о Криштиану. На 53-й минуте португальцы получают пенальти. Роналду идет к мячу догонять Харри Кейна – не в этот раз. Голкипер Бейранванд делает, возможно, главное спасение в жизни (Россия попадает на Португалию).

5. 81-я минута. Марокко выходит вперед! Жирнейшая сенсация очень близка. Правда, она на тот момент не повлияла бы на расклады, зато этот фэйл испанцам точно вспоминали бы о-о-о-о-очень долго (Россия все еще попадает на Португалию).

Сейчас глубоко вдохните и пристегнитесь. Дальше будут самые безумные минуты этой недели. Итак.

7. 90+1. Яго Аспас, который вышел на поле за четверть часа до этого, сравнивает счет против Марокко (Россия попадает на Испанию).

8. 90+3. Пенальти у Ирана! Арбитр целую вечность смотрел повтор и все-таки заметил игру рукой у защитника португальцев. Карим Ансарифрд вколачивает, и для Ирана наступает волна кипящего адреналина. Пока одна половина команды безумно празднует от дикого всплеска нервов, другая – орет им бы собраться и мчаться забивать второй (Россия попадает на Испанию).

9. 90+5. Атака Ирана: Азмун фигачит с 17 метров, мяч рикошетит в сторону Амири, и тот метров с восьми попадает в сетку. Но с внешней стороны (Россия почти попала на Иран).

Чемпионат мира, ты просто супер. Продолжай.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально