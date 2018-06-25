Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Россия узнала соперника по 1/8 в дичайшем шоу


    4
    Голосов: 4
    25.06.2018 23:48
    Больше всего жалко Иран.

    Проиграв Уругваю и заняв второе место, Россия переключилась на группу В. Там Испания, Португалия и Иран решали, кто из них лишний. Номинально казалось, что Рамос и друзья точно прихлопнут уже вылетевший Марокко. Поэтому вся интрига сводилась к тому, сделают ли чудо иранцы.

    Реальность оказалась гораздо хитрее. Следите за пальцами:

    1. 14-я минута. Серхио Рамос внезапно обрезает у своей штрафной, и марокканцы забивают гол (Россия попадает на Португалию).

    2. Через 5 минут испанцы сравнивают – положил Иско. Параллельно Иран крепится под давлением португальцев, у которых перевес по владению мячом в определенные моменты достигал безумных 72% против 28% (Россия попадает на Испанию).

    3. Марокканцы так стараются (хотя турнирной мотивации – ноль), что в период с 29-й по 32-ю минуты получают три желтых карточки. Испанцы точно не ожидали такого отпора. Тем временем Португалия дожимает иранцев под самый перерыв: Рикардо Куарежма завинтил совершенно царский голешник (Россия попадает на Португалию).

    4. Кстати, о Криштиану. На 53-й минуте португальцы получают пенальти. Роналду идет к мячу догонять Харри Кейна – не в этот раз. Голкипер Бейранванд делает, возможно, главное спасение в жизни (Россия попадает на Португалию).

    5. 81-я минута. Марокко выходит вперед! Жирнейшая сенсация очень близка. Правда, она на тот момент не повлияла бы на расклады, зато этот фэйл испанцам точно вспоминали бы о-о-о-о-очень долго (Россия все еще попадает на Португалию).

    Сейчас глубоко вдохните и пристегнитесь. Дальше будут самые безумные минуты этой недели. Итак.

    7. 90+1. Яго Аспас, который вышел на поле за четверть часа до этого, сравнивает счет против Марокко (Россия попадает на Испанию).

    8. 90+3. Пенальти у Ирана! Арбитр целую вечность смотрел повтор и все-таки заметил игру рукой у защитника португальцев. Карим Ансарифрд вколачивает, и для Ирана наступает волна кипящего адреналина. Пока одна половина команды безумно празднует от дикого всплеска нервов, другая – орет им бы собраться и мчаться забивать второй (Россия попадает на Испанию).

    9. 90+5. Атака Ирана: Азмун фигачит с 17 метров, мяч рикошетит в сторону Амири, и тот метров с восьми попадает в сетку. Но с внешней стороны (Россия почти попала на Иран).

    Чемпионат мира, ты просто супер. Продолжай.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Иван Якушкин
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 26 июня 2018, 12:49

      Кому повезёт у того и петух снесёт, с правой ноги ударом в пах.))) Жили были, дед да баба и была у них курочка каратитска, и снесла она деду яйцо...... Начисто.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 26 июня 2018, 12:40

      То ли еще будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 26 июня 2018, 04:19

      Португалы хотели оставить испанцев за бортом, нооо... Исапанцы как и немцы дожали.... но видать все очень не хотели попадать на Россию

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Spartak №1 26 июня 2018, 12:59

      Я так не думаю, какой им в это резон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 25 июня 2018, 23:52

      "Драматизм – оргазм" - как такие тексты можно воспринимать серьёзно?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11