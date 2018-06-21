Борода, которая покоряет этот ЧМ

Йединак положил уже два.

Майлу Йединаку – 33 года. Он рубился в соккер за Австралию рядом с легендарными динозаврами Харри Кьюэллом и Марком Видукой. До сегодняшнего дня фанаты сборной обожали капитана за два вещи: хет-трик в ворота Гондурасу, который вывел австралийцев на чемпионат мира. И абсолютно роскошную бороду.

Сейчас у Австралии появился еще один повод топить персонально за Йединака. Он воткнул пенальти Уго Льорису, хоть и ничейным он в итоге не стал. В матче против Дании все получилось еще мощнее. Каспер Шмейхель не пропускал 571 минуту, но именно Йединак с пенальти прервал его серию. Для австралийского бородача это четвертый гол в семи последних играх за Австралию.

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