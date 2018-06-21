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    Борода, которая покоряет этот ЧМ


    1.9
    Голосов: 10
    21.06.2018 15:50
    Йединак положил уже два.

    Майлу Йединаку – 33 года. Он рубился в соккер за Австралию рядом с легендарными динозаврами Харри Кьюэллом и Марком Видукой. До сегодняшнего дня фанаты сборной обожали капитана за два вещи: хет-трик в ворота Гондурасу, который вывел австралийцев на чемпионат мира. И абсолютно роскошную бороду.

    Сейчас у Австралии появился еще один повод топить персонально за Йединака. Он воткнул пенальти Уго Льорису, хоть и ничейным он в итоге не стал. В матче против Дании все получилось еще мощнее. Каспер Шмейхель не пропускал 571 минуту, но именно Йединак с пенальти прервал его серию. Для австралийского бородача это четвертый гол в семи последних играх за Австралию.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1.9 Голосов: 10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:07

      Если дeлаeте ставки -> stavki.webtalk.ru

      0
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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 22 июня 2018, 02:09

      Свой стиль, своя игра, свои тараканы... Молодец! уважуха такому кренделю!

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 21 июня 2018, 20:51

      Подарит надо бритву

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 10:44

      Неужели нечего об этом бородаче рассказать? Интересно было бы почитать в самом деле.
      А так - 7 предложений и несколько фоток, статья огонь!
      Автор не перетрудился??

      Держи КОЛ!!!

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 июня 2018, 14:02

      ну он крут, но у исландцев есть и посимпатичней бороды

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июня 2018, 21:58

      че особенного? бород полно щас...

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 16 июня 2018, 21:15

      Он мог бы Гимли без грима сыграть.

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