Галицкий продает активы и уходит из РФС. Почему это важно?

Жизнь молодежки «Краснодара» станет еще лучше.

Forbes оценивает состояние Сергея Галицкого примерно в 4,7 миллиарда долларов. 250 миллионов из них владелец «Краснодара» потерял за один день, когда произошел обвал акций «Магнита». Теперь он эти акции вообще продает.

«Продажа «Магнита» – непростое решение. Я буду жить в Краснодаре, заниматься развитием детско-юношеского футбола», – рассказал Галицкий. Он возглавлял компанию 25 лет, а теперь совершил сделку на сумму в 138 миллиардов рублей. Крупнейшим акционером «Магнита» стала группа ВТБ.

У Галицкого останется около 3% акций. Не вернется он и в исполком РФС, хотя точно об этом он еще не говорит. Сюда он входил с апреля 2014 до весны 2016 годов. Галицкому всего 50 лет, но время для многозадачности уже прошло. Остается «Краснодар», который бизнесмен мечтает видеть только с местными воспитанниками.

И это самое важное, потому что воспитанием молодежи «Краснодар» отличается от других российских клубов. Работой Галицкого по частному проекту «Краснодара» восхищен даже Владимир Путин. «Господин Галицкий проводит большую работу. Он и стадион построил, и целую школу создал», – отмечал Путин. В гости к академии «Краснодара» президент приезжал сам.

В начале февраля парни из «Краснодара» играли против «Реала» в юношеской Лиге УЕФА. На игру продали все 34 тысячи билетов, а мадридским воспитанникам проиграли только в серии пенальти. Всем этим игрокам обещают скоро дать шанс в основной команде «Краснодара».

Вратарь Матвей Сафонов уже дебютировал в Премьер-лиге, отыграв встречу с «Амкаром». Даниила Уткина знают в Европе и сравнивают с Полом Скоулзом. Магомед-Шапи Сулейманов забивал в Лиге Европы, а нападающего Игнатьева уже оценивают почти в миллион евро. Все они в возрасте, когда можно и нужно прогрессировать дальше.

Конечно, у «Краснодара» Галицкого и много проблем. Команда уже несколько лет идет рядом с зоной Лиги чемпионов, но даже побороться за победу в Премьер-лиге не может. Во многом из-за спорных решений тренерского штаба. Игорю Шалимову полностью доверяет Галицкий, но его увольнения хотят все, кто испытывает хотя бы небольшую симпатию к клубу.

Теперь Галицкий будет уделять команде больше времени, но могут возникнуть проблемы с вложениями. Возможно, предстоящая весна в Премьер-лиге – последнее время, когда мы увидим в «Краснодаре» местную звезду Федора Смолова. Потом Смолова продадут, а дальше получит шанс та самая молодежь.

Красивая история проекта Галицкого близка к результату, которого он так добивался. Все, что происходит сейчас, точно скажется на «Краснодаре». Для местных футболистов полезна излишняя клубная сосредоточенность Галицкого. Для высоких результатов «Краснодара» новая ситуация может пойти во вред.

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