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    Галицкий продает активы и уходит из РФС. Почему это важно?


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    Голосов: 13
    16.02.2018 17:00
    Жизнь молодежки «Краснодара» станет еще лучше.

    Forbes оценивает состояние Сергея Галицкого примерно в 4,7 миллиарда долларов. 250 миллионов из них владелец «Краснодара» потерял за один день, когда произошел обвал акций «Магнита». Теперь он эти акции вообще продает.

    «Продажа «Магнита» – непростое решение. Я буду жить в Краснодаре, заниматься развитием детско-юношеского футбола», – рассказал Галицкий. Он возглавлял компанию 25 лет, а теперь совершил сделку на сумму в 138 миллиардов рублей. Крупнейшим акционером «Магнита» стала группа ВТБ.

    У Галицкого останется около 3% акций. Не вернется он и в исполком РФС, хотя точно об этом он еще не говорит. Сюда он входил с апреля 2014 до весны 2016 годов. Галицкому всего 50 лет, но время для многозадачности уже прошло. Остается «Краснодар», который бизнесмен мечтает видеть только с местными воспитанниками.

    И это самое важное, потому что воспитанием молодежи «Краснодар» отличается от других российских клубов. Работой Галицкого по частному проекту «Краснодара» восхищен даже Владимир Путин. «Господин Галицкий проводит большую работу. Он и стадион построил, и целую школу создал», – отмечал Путин. В гости к академии «Краснодара» президент приезжал сам.

    В начале февраля парни из «Краснодара» играли против «Реала» в юношеской Лиге УЕФА. На игру продали все 34 тысячи билетов, а мадридским воспитанникам проиграли только в серии пенальти. Всем этим игрокам обещают скоро дать шанс в основной команде «Краснодара».

    Вратарь Матвей Сафонов уже дебютировал в Премьер-лиге, отыграв встречу с «Амкаром». Даниила Уткина знают в Европе и сравнивают с Полом Скоулзом. Магомед-Шапи Сулейманов забивал в Лиге Европы, а нападающего Игнатьева уже оценивают почти в миллион евро. Все они в возрасте, когда можно и нужно прогрессировать дальше.

    Конечно, у «Краснодара» Галицкого и много проблем. Команда уже несколько лет идет рядом с зоной Лиги чемпионов, но даже побороться за победу в Премьер-лиге не может. Во многом из-за спорных решений тренерского штаба. Игорю Шалимову полностью доверяет Галицкий, но его увольнения хотят все, кто испытывает хотя бы небольшую симпатию к клубу.

    Теперь Галицкий будет уделять команде больше времени, но могут возникнуть проблемы с вложениями. Возможно, предстоящая весна в Премьер-лиге – последнее время, когда мы увидим в «Краснодаре» местную звезду Федора Смолова. Потом Смолова продадут, а дальше получит шанс та самая молодежь.

    Красивая история проекта Галицкого близка к результату, которого он так добивался. Все, что происходит сейчас, точно скажется на «Краснодаре». Для местных футболистов полезна излишняя клубная сосредоточенность Галицкого. Для высоких результатов «Краснодара» новая ситуация может пойти во вред.

    Новичка «Краснодара» обвиняли в организации договорняков на Украине

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +11245

      alp 19 февраля 2018, 23:47

      его бы главным по футболу в стране с неограниченными полномочиями... он бы быстро все поставил на свои места

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 19 февраля 2018, 17:04

      Галицкий - пример всем владельцам клубов.
      Особенно Гинеру и Федуну.

      0
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 18 февраля 2018, 17:02

      Не забываем ценные бумаги заграницей и заводов с 10 . Все будет хорошо и у команды и у Сергея Николаевича

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 февраля 2018, 04:05

      Путин и Абрамовича хвалил, когда тот будучи губернатором Чукотки вкидывал в неё свои деньги. Любит наш президент, тех кто за свои деньги поднимает страну и не просит их у правительства, ох как любит. Галицкому удачи, она ему сейчас нужна будет, как никогда.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > woyser 18 февраля 2018, 13:51

      абрамович деньги свои????

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > BAIv 18 февраля 2018, 16:17

      Да, свои.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps > woyser 19 февраля 2018, 17:06

      Кто дал этому мерзавцу народные деньги ?
      Америкашки ?

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 февраля 2018, 17:59

      ... он и будет развивать футбол и инфраструктуру региона ...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2018, 12:02

      большой спорт всегда связан с большой политикой и требует большущих денег

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 17 февраля 2018, 11:57

      По прижали хвост вот и побежал, паленой водкой торговать стало стремно, сейчас во всех приличных магазинах каждую бутылку прибором светят! Этот "господин" нажил свой капитал травя народ паленой водкой и просроченной колбасой! Только президент у нас не про народ думает а о благе вот таких дельцов печется!

      -2
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      Рейтинг: +38

      ilichsityFC 17 февраля 2018, 11:31

      не бойтесь друзья, Галицкий своих детей не бросит! Краснодар это будущее российского футбола!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > ilichsityFC 18 февраля 2018, 04:07

      Наивно, но патриотично.

      0
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      Рейтинг: +30

      юрий п 17 февраля 2018, 10:07

      главное что бы Краснодар продолжил существование на прежнем уровне, а еще лучше что бы он стал чемпионом России и поднял уровень игроков повыше уровня дзюбинь.

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 17 февраля 2018, 09:40

      Отжали опричники бизнес,прощай краснодар

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