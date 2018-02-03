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    Новичка «Краснодара» обвиняли в организации договорняков на Украине


    3.7
    Голосов: 3
    03.02.2018 14:00
    И еще проверяли на детекторе лжи.

    Кто сегодня пополнил состав «Краснодара»

    Новичком краснодарского клуба стал Игорь Калинин – 22-летний украинский футболист, получивший в 2014 году российское гражданство. До начала прошлого года он играл за украинские команды, а в январе 2017-го перебрался в российскую ФНЛ. Нынешней зимой из «Волгаря» Калинина переманил к себе «Краснодар».

    Он мог приехать в Россию еще раньше

    «Я не мог поверить своим ушам, когда мой менеджер Вадим Шаблий сообщил мне о приглашении на просмотр в «Зенит», – восторгался 18-летний футболист весной 2014-го, всего через несколько месяцев после того, как питерский клуб покинул еще Лучано Спаллетти. В течение шести дней Калинин тренировался с клубом и общался с тренерами. Но переход так и не состоялся.

    Футболист остался в мариупольском «Ильичевце» и не попал в состав юношеской сборной Украины на матчи элит-раунда Евро-2014 в том числе и по политическим причинам: «У нас возник небольшой конфликт с тренером Александром Петраковым, но это останется между нами. Еще, конечно, из-за того, что я получил российский паспорт и стал россиянином».

    Из-за скандала о нем узнали все

    2015-й год начался с радости – Калинин перебрался в «Зарю», а закончился жутким инцидентом – его обвинили в организации договорных матчей. «Мы надеемся на Калинина», – говорил тренер «Зари» Юрий Вернидуб в январе. «О Калинине забудьте. Это не футболист. Даже не вспоминайте эту фамилию. Не хочу о нем говорить», – его же слова в декабре, когда грянул скандал.

    Чем хуже ситуация в стране – тем проще проводить нечестные матчи. Всю осень 2015-го на Украине шли разбирательства, особенно много вопросов возникало по играм в молодежном первенстве. 1 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о борьбе с договорными матчами, а уже через пять дней из «Зари» выгнали 11 игроков из команды U-19. Всех без исключения – за участие в договорняках.

    При чем здесь Калинин

    Любопытно, что в этом списке из 11 человек самого Калинина не было. Далее – слово гендиректору «Зари» Сергею Рафаилову: «Но есть еще один человек! Это Игорь Калинин, на которого все указали, как на организатора. Он был связующим звеном между теми людьми, которые втянули в подобное всю нашу молодежь. Он самовольно после всего этого покинул команду».

    Вернидуб призвал проверить Калинина на детекторе лжи, тот отреагировал мгновенно: «Я готов пройти его в любой день. Мне до сих пор, ни один человек не позвонил – из ФФУ или из клуба. Никто со мной на контакт не выходит».

    Проверку он прошел

    Метод тестирования на полиграфе в итоге состоялся – это случилось впервые в украинском спорте. По его результатам выяснилось, что Калинин не имеет никакого отношения к организации договорняков.

    «Этим малым дали деньги какие-то, а после этой игры мне пришло на карточку 40 тысяч гривен. Перед игрой к нам с Полтавцевым обратились, мол, согласны ли мы сдать игру. Мы ответили, что не согласны и предупредили их, чтобы больше не обращались к нам с такими предложениями, – вспоминал Калинин. – Слюсар (полузащитник «Зари») говорил, что другие уже согласились и спросил, согласны ли мы проиграть матч. Мы ответили отказом. На следующий день мне на карточку пришли деньги с оповещением в смс и указанием города, откуда была совершена операция – из Кременчуга. Я позвонил Слюсару и спросил, что это такое. Он сказал, что это деньги за то, что мы с Полтавцевым не рассказали».

    Сам Максим Слюсар говорит совершенно другое: «Я все сказал ФФУ. Это полный бред. Он всем предлагал [играть матчи с фиксированными исходами]. Я дал свои показания и сказал, что предлагал все Калинин. Все прекрасно знают, сколько он сдавал игр. И то, что он был главным во всем этом. Он всем открыто уже говорил, когда игра была с «Карпатами», что он привезет пенальти».

    Остается добавить, что в апреле прошлого года КДК ФФУ призывал повторно опросить Калинина на полиграфе. Ответа Комитет не дождался.

    Чем все закончилось

    Весной 2016-го новости о возможных договорных матчах в УПЛ снова наводнили спортивные СМИ Украины, а шум вокруг Калинина потихоньку затих. Уже было не до него – «Днепр», «Олимпик», «Волынь», «Карпаты», «Говерла», «Черноморец» мелькали в новостях поочередно, а руководство «Металлиста» вообще пригрозило распустить всю команду.

    Калинин дотянул до сезона-2016/17, где и перебрался в кропивницкую «Звезду», но провел там всего пять матчей за полгода. В начале 2017-го он уже стал игроком российского «Волгаря».

    Как он играл в ФНЛ

    В «Волгаре» Калинин – безоговорочный игрок стартового состава. За год провел 36 матчей в ФНЛ, в основном на месте левого защитника, и отметился двумя забитыми мячами. В астраханском клубе бороться не за что – клуб идет восьмым в таблице, отставая от зоны стыков на девять очков. До зоны вылета – 13-очковый запас. Глобальных задач команда не решает. Вполне вероятно, что скоро она вообще никаких задач решать не будет. Мы про это написали совсем недавно.

    В России умирает еще один клуб. На этот раз – в Астрахани

    Зачем он «Краснодару»

    Крайними защитниками «Краснодар» укомплектован полностью – на две позиции есть Рамирес, Петров, Янбаев и Шишкин. Впрочем, двое последних арендованы у «Локомотива», Петров особо не прогрессирует, а Рамирес стать твердым игроком основы никак не может. У Калинина на выход в основном составе шансов еще меньше, но, может быть, они увеличатся после окончания сезона, когда «Краснодар» останется всего с тремя крайними защитниками. И Калинин будет одним из них.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Волгарь», ФК «Краснодар», FootBoom, SportArena
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 февраля 2018, 13:17

      в украине так не только в футболе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 февраля 2018, 01:16

      Накой он нужен? Ладно бы игроков с именем брали, а то непонятно кто с подпорченной репутацией.
      Таких мастеров уже в своей молодежке полно.

      0
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 3 февраля 2018, 19:37

      Галицкий абы кого не берет. Игрок с паспортом РФ взят на перспективу. Вперед Краснодар!!!

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 3 февраля 2018, 14:05

      ХОХЛОВ УТКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 3 февраля 2018, 14:04

      Если этот малый в 19 лет организовывал (!) махинации с матчами и ставками, то ему не в "Краснодар" надо, а сразу в Минэкономики и развития. Там нужны хорошие организаторы.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 февраля 2018, 02:53

      сбежал из хохляндии ату его

      -2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 февраля 2018, 00:48

      УТКА ОТ ХОХЛОВ....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 февраля 2018, 21:48

      пусть играет а там посмотрим...))

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > _Marqella_ 22 февраля 2018, 09:14

      В тебе можно 2 петарды проносить на вираж или 3????

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 2 февраля 2018, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хитро...ый хохол.

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      Рейтинг: +47

      Ильин > gunstilzit 3 февраля 2018, 15:45

      Вообще то Калинин воспитанник Крымского футбола. Он русский. И гражданин РФ. Не тупи!

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