Новичка «Краснодара» обвиняли в организации договорняков на Украине

И еще проверяли на детекторе лжи.

Кто сегодня пополнил состав «Краснодара»

Новичком краснодарского клуба стал Игорь Калинин – 22-летний украинский футболист, получивший в 2014 году российское гражданство. До начала прошлого года он играл за украинские команды, а в январе 2017-го перебрался в российскую ФНЛ. Нынешней зимой из «Волгаря» Калинина переманил к себе «Краснодар».

Он мог приехать в Россию еще раньше

«Я не мог поверить своим ушам, когда мой менеджер Вадим Шаблий сообщил мне о приглашении на просмотр в «Зенит», – восторгался 18-летний футболист весной 2014-го, всего через несколько месяцев после того, как питерский клуб покинул еще Лучано Спаллетти. В течение шести дней Калинин тренировался с клубом и общался с тренерами. Но переход так и не состоялся.

Футболист остался в мариупольском «Ильичевце» и не попал в состав юношеской сборной Украины на матчи элит-раунда Евро-2014 в том числе и по политическим причинам: «У нас возник небольшой конфликт с тренером Александром Петраковым, но это останется между нами. Еще, конечно, из-за того, что я получил российский паспорт и стал россиянином».

Из-за скандала о нем узнали все

2015-й год начался с радости – Калинин перебрался в «Зарю», а закончился жутким инцидентом – его обвинили в организации договорных матчей. «Мы надеемся на Калинина», – говорил тренер «Зари» Юрий Вернидуб в январе. «О Калинине забудьте. Это не футболист. Даже не вспоминайте эту фамилию. Не хочу о нем говорить», – его же слова в декабре, когда грянул скандал.

Чем хуже ситуация в стране – тем проще проводить нечестные матчи. Всю осень 2015-го на Украине шли разбирательства, особенно много вопросов возникало по играм в молодежном первенстве. 1 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о борьбе с договорными матчами, а уже через пять дней из «Зари» выгнали 11 игроков из команды U-19. Всех без исключения – за участие в договорняках.

При чем здесь Калинин

Любопытно, что в этом списке из 11 человек самого Калинина не было. Далее – слово гендиректору «Зари» Сергею Рафаилову: «Но есть еще один человек! Это Игорь Калинин, на которого все указали, как на организатора. Он был связующим звеном между теми людьми, которые втянули в подобное всю нашу молодежь. Он самовольно после всего этого покинул команду».

Вернидуб призвал проверить Калинина на детекторе лжи, тот отреагировал мгновенно: «Я готов пройти его в любой день. Мне до сих пор, ни один человек не позвонил – из ФФУ или из клуба. Никто со мной на контакт не выходит».

Проверку он прошел

Метод тестирования на полиграфе в итоге состоялся – это случилось впервые в украинском спорте. По его результатам выяснилось, что Калинин не имеет никакого отношения к организации договорняков.

«Этим малым дали деньги какие-то, а после этой игры мне пришло на карточку 40 тысяч гривен. Перед игрой к нам с Полтавцевым обратились, мол, согласны ли мы сдать игру. Мы ответили, что не согласны и предупредили их, чтобы больше не обращались к нам с такими предложениями, – вспоминал Калинин. – Слюсар (полузащитник «Зари») говорил, что другие уже согласились и спросил, согласны ли мы проиграть матч. Мы ответили отказом. На следующий день мне на карточку пришли деньги с оповещением в смс и указанием города, откуда была совершена операция – из Кременчуга. Я позвонил Слюсару и спросил, что это такое. Он сказал, что это деньги за то, что мы с Полтавцевым не рассказали».

Сам Максим Слюсар говорит совершенно другое: «Я все сказал ФФУ. Это полный бред. Он всем предлагал [играть матчи с фиксированными исходами]. Я дал свои показания и сказал, что предлагал все Калинин. Все прекрасно знают, сколько он сдавал игр. И то, что он был главным во всем этом. Он всем открыто уже говорил, когда игра была с «Карпатами», что он привезет пенальти».

Остается добавить, что в апреле прошлого года КДК ФФУ призывал повторно опросить Калинина на полиграфе. Ответа Комитет не дождался.

Чем все закончилось

Весной 2016-го новости о возможных договорных матчах в УПЛ снова наводнили спортивные СМИ Украины, а шум вокруг Калинина потихоньку затих. Уже было не до него – «Днепр», «Олимпик», «Волынь», «Карпаты», «Говерла», «Черноморец» мелькали в новостях поочередно, а руководство «Металлиста» вообще пригрозило распустить всю команду.

Калинин дотянул до сезона-2016/17, где и перебрался в кропивницкую «Звезду», но провел там всего пять матчей за полгода. В начале 2017-го он уже стал игроком российского «Волгаря».

Как он играл в ФНЛ

В «Волгаре» Калинин – безоговорочный игрок стартового состава. За год провел 36 матчей в ФНЛ, в основном на месте левого защитника, и отметился двумя забитыми мячами. В астраханском клубе бороться не за что – клуб идет восьмым в таблице, отставая от зоны стыков на девять очков. До зоны вылета – 13-очковый запас. Глобальных задач команда не решает. Вполне вероятно, что скоро она вообще никаких задач решать не будет. Мы про это написали совсем недавно.

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Зачем он «Краснодару»

Крайними защитниками «Краснодар» укомплектован полностью – на две позиции есть Рамирес, Петров, Янбаев и Шишкин. Впрочем, двое последних арендованы у «Локомотива», Петров особо не прогрессирует, а Рамирес стать твердым игроком основы никак не может. У Калинина на выход в основном составе шансов еще меньше, но, может быть, они увеличатся после окончания сезона, когда «Краснодар» останется всего с тремя крайними защитниками. И Калинин будет одним из них.