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    «Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Семь голов на двоих!


    3.6
    Голосов: 8
    14.01.2018 20:50
    Есть первое поражение коллектива Гвардиолы в этом сезоне.

    20 побед и два ничейных результата – показатели «Манчестер Сити» в этом сезоне до матча с «Ливерпулем». Впервые в истории Премьер-лиги Гвардиола четыре раза подряд признавался тренером месяца. Его команда больше всех забивала и пропускала, а в будущем ей прогнозировали повторение великого результата «Арсенала». Гвардиола сразу сказал, что пройти сезон без поражений сейчас невозможно. Ему не поверили, а «Сити» все-таки проиграл.

    Окслэд-Чемберлен раскрылся. Именно он открыл счет в матче, установив историческое для себя достижение. В 20-ти матчах за «Ливерпуль» в Премьер-лиге англичанин забил уже три мяча. Самое интересное, что в 71 игре за «Арсенал» он забил меньше. В первом тайме команды обменялись вратарскими ошибками, но «Ливерпуль» уже был лучше. После перерыва голы по большей части летели в одни ворота.

    Фирмино, Мане и Салах забивали по-разному, но очень красиво. Бразилец креативно подкинул мяч мимо Эдерсона, Садьо попал в самую девятку, а Салах исполнил парашют. «Сити» ответил только двумя голами в концовке, когда оборона «Ливерпуля» по обычному расслабилась. На борьбу за чемпионство этот матч никак не влияет, но «Ливерпуль» включается в битву за второе место. «Ман Сити» все равно имеет сильно двухзначный отрыв и может спокойно готовиться к следующим матчам. В сентябре «Манчестер» победил «Ливерпуль» со счетом 5:0. Месть состоялась, а Клопп выиграл у Гвардиолы уже в пяти матчах. Это лучше любого другого тренера.

    Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт АПЛ, ФК «Ливерпуль», ФК «Манчестер Сити»
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 8
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 января 2018, 13:05

      воротчик привез конечно совсем обидный гол, оказался победный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 января 2018, 11:38

      и стоит ли теперь говорить по наши 7-0?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 января 2018, 07:15

      YNWA!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 января 2018, 06:08

      хороший матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 14 января 2018, 23:56

      красавцы!! Остановили ФК Отсосите

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 22:58

      Игра сила! На завтра хорошее настроение на весь день

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      стикс 14 января 2018, 22:16

      Ливерпуль молодцааа!!!!

      0
      Ответить
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