«Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Семь голов на двоих!

Есть первое поражение коллектива Гвардиолы в этом сезоне.

20 побед и два ничейных результата – показатели «Манчестер Сити» в этом сезоне до матча с «Ливерпулем». Впервые в истории Премьер-лиги Гвардиола четыре раза подряд признавался тренером месяца. Его команда больше всех забивала и пропускала, а в будущем ей прогнозировали повторение великого результата «Арсенала». Гвардиола сразу сказал, что пройти сезон без поражений сейчас невозможно. Ему не поверили, а «Сити» все-таки проиграл.

Окслэд-Чемберлен раскрылся. Именно он открыл счет в матче, установив историческое для себя достижение. В 20-ти матчах за «Ливерпуль» в Премьер-лиге англичанин забил уже три мяча. Самое интересное, что в 71 игре за «Арсенал» он забил меньше. В первом тайме команды обменялись вратарскими ошибками, но «Ливерпуль» уже был лучше. После перерыва голы по большей части летели в одни ворота.

Фирмино, Мане и Салах забивали по-разному, но очень красиво. Бразилец креативно подкинул мяч мимо Эдерсона, Садьо попал в самую девятку, а Салах исполнил парашют. «Сити» ответил только двумя голами в концовке, когда оборона «Ливерпуля» по обычному расслабилась. На борьбу за чемпионство этот матч никак не влияет, но «Ливерпуль» включается в битву за второе место. «Ман Сити» все равно имеет сильно двухзначный отрыв и может спокойно готовиться к следующим матчам. В сентябре «Манчестер» победил «Ливерпуль» со счетом 5:0. Месть состоялась, а Клопп выиграл у Гвардиолы уже в пяти матчах. Это лучше любого другого тренера.

Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»