Ливерпуль - Манчестер Сити

Ливерпуль )) неожиданно)
|4 тур
|9 сентября, суббота
|14:30
|Манчестер Сити
|5:0
|Ливерпуль
|4 тур
|9 сентября, суббота
|14:30
|Манчестер Сити
|5:0
|Ливерпуль
|29 тур
|19 марта, воскресенье
|19:30
|Манчестер Сити
|1:1
|Ливерпуль
|19 тур
|31 декабря, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|1:0
|Манчестер Сити
|28 тур
|2 марта, среда
|23:00
|Ливерпуль
|3:0
|Манчестер Сити
|13 тур
|21 ноября, суббота
|20:30
|Манчестер Сити
|1:4
|Ливерпуль
|Финал
|28 февраля, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|1:1
(1:3)п
|Манчестер Сити
|27 тур
|1 марта, воскресенье
|15:00
|Ливерпуль
|2:1
|Манчестер Сити
|2 тур
|25 августа, понедельник
|23:00
|Манчестер Сити
|3:1
|Ливерпуль
|
|31 июля, четверг
|03:00
|Ливерпуль
|2:2
(3:1)п
|Манчестер Сити
|34 тур
|13 апреля, воскресенье
|16:37
|Ливерпуль
|3:2
|Манчестер Сити
|18 тур
|26 декабря, четверг
|21:30
|Манчестер Сити
|2:1
|Ливерпуль
|25 тур
|3 февраля, воскресенье
|20:00
|Манчестер Сити
|2:2
|Ливерпуль
|2 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:2
|Манчестер Сити
|20 тур
|3 января, вторник
|23:59
|Манчестер Сити
|3:0
|Ливерпуль
|13 тур
|27 ноября, воскресенье
|20:00
|Ливерпуль
|1:1
|Манчестер Сити
|32 тур
|11 апреля, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|3:0
|Манчестер Сити
|2 тур
|23 августа, понедельник
|23:00
|Манчестер Сити
|3:0
|Ливерпуль
|27 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:00
|Манчестер Сити
|0:0
|Ливерпуль
|13 тур
|21 ноября, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|2:2
|Манчестер Сити
|26 тур
|22 февраля, воскресенье
|18:00
|Ливерпуль
|1:1
|Манчестер Сити
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|18:00
|Манчестер Сити
|2:3
|Ливерпуль
|37 тур
|4 мая, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|1:0
|Манчестер Сити
|20 тур
|30 декабря, воскресенье
|19:00
|Манчестер Сити
|0:0
|Ливерпуль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|32
|4
|2
|106:27
|+79
|100
|2.
|Манчестер Юн
|38
|25
|6
|7
|68:28
|+40
|81
|3.
|Тоттенхэм
|38
|23
|8
|7
|74:36
|+38
|77
|4.
|Ливерпуль
|38
|21
|12
|5
|84:38
|+46
|75
|5.
|Челси
|38
|21
|7
|10
|62:38
|+24
|70
|6.
|Арсенал
|38
|19
|6
|13
|74:51
|+23
|63
|7.
|Бернли
|38
|14
|12
|12
|36:39
|-3
|54
|8.
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|44:58
|-14
|49
|9.
|Лестер
|38
|12
|11
|15
|56:60
|-4
|47
|10.
|Ньюкасл
|38
|12
|8
|18
|39:47
|-8
|44
|11.
|Кристал Пэлас
|38
|11
|11
|16
|45:55
|-10
|44
|12.
|Борнмут
|38
|11
|11
|16
|45:61
|-16
|44
|13.
|Вест Хэм
|38
|10
|12
|16
|48:68
|-20
|42
|14.
|Уотфорд
|38
|11
|8
|19
|44:64
|-20
|41
|15.
|Брайтон
|38
|9
|13
|16
|34:54
|-20
|40
|16.
|Хаддерсфилд
|38
|9
|10
|19
|28:58
|-30
|37
|17.
|Саутгемптон
|38
|7
|15
|16
|37:56
|-19
|36
|18.
|Суонси
|38
|8
|9
|21
|28:56
|-28
|33
|19.
|Сток Сити
|38
|7
|12
|19
|35:68
|-33
|33
|20.
|Вест Бромвич
|38
|6
|13
|19
|31:56
|-25
|31
Ливерпуль )) неожиданно)
YNWA!!!
ЗАПРЕДЕЛЬНО!!! Жаль что так редко такое бывает.
спасибо обеим командам за ПОТРЯСАЮЩУЮ игру!!!
Кроме слова "пздц" в голове не укладывается) шикарный матч!
произошла дефлорация)))
И ещё..
не удивлюсь еще забитым мячам
Ливерпуль сегодня жгет ! Красавцы !
это фиаско пеп....