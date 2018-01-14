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Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)
Материалы

Ливерпуль - Манчестер Сити

14.01.2018, Воскресенье, 19:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 23 тур Ливерпуль - Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
4 тур
9 сентября, суббота 14:30 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 19:30 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
19 тур
31 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
2 марта, среда 23:00 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити
13 тур
21 ноября, суббота 20:30 Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
Финал
28 февраля, воскресенье 19:30 Ливерпуль 1:1
(1:3)п		 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 15:00 Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити
2 тур
25 августа, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

31 июля, четверг 03:00 Ливерпуль 2:2
(3:1)п		 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
13 апреля, воскресенье 16:37 Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити
18 тур
26 декабря, четверг 21:30 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль
2 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
3 января, вторник 23:59 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль
13 тур
27 ноября, воскресенье 20:00 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
11 апреля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити
2 тур
23 августа, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Манчестер Сити 0:0 Ливерпуль
13 тур
21 ноября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
22 февраля, воскресенье 18:00 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
7 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Манчестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити
20 тур
30 декабря, воскресенье 19:00 Манчестер Сити 0:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +12

    Genius89 15 января 2018, 09:38

    Ливерпуль )) неожиданно)

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    Рейтинг: +1974

    android-uz 14 января 2018, 23:57

    YNWA!!!

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    Рейтинг: +24519

    DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 22:52

    ЗАПРЕДЕЛЬНО!!! Жаль что так редко такое бывает.

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 января 2018, 21:30

    спасибо обеим командам за ПОТРЯСАЮЩУЮ игру!!!

    2
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 14 января 2018, 20:54

    Кроме слова "пздц" в голове не укладывается) шикарный матч!

    4
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    Рейтинг: +135

    Димон Лебяга 14 января 2018, 20:42

    произошла дефлорация)))

    -1
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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 14 января 2018, 20:42

    И ещё..

    -1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 января 2018, 20:30

    не удивлюсь еще забитым мячам

    0
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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 14 января 2018, 20:26

    Ливерпуль сегодня жгет ! Красавцы !

    2
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    Рейтинг: +33

    Патриот Донбасса 14 января 2018, 20:23

    это фиаско пеп....

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