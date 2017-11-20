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Статьи
Роналду в этом сезоне очень плох. Вот доказательства
Роналду в этом сезоне очень плох. Вот доказательства
Бомбардир.ру
1
2
3
4
5
3.3
Голосов:
12
20.11.2017 20:00
Испания. Примера
Испания
Реал
Роналду Криштиану
Семь пунктов, которые жутко огорчают.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
irishmirror.ie
,
goalnation.com
,
portugalresident.com
1
2
3
4
5
Рейтинг:
3.3
Голосов:
12
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Комментарии (34)
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Vladimir93ru
1511217581
Если честно я удивлен , приятно видеть что в комментариях нет срача между фанами Месси и Роналду . Они оба великие , и у всех есть взлеты и падения . Кстати еще в начале сезона после того как рона удалили на 5 матчей , смотрел передачу сверхестественное, и там был разговор про сглаз и зависть в мировом спорте , якобы платят бешенные бабки колдунам чтобы навести порчу на человека , было много примеров про разных спортсменов ,в том числе было сказано про удаление Рона что в этом сезоне его сглазили . Кажется бредом , но факт есть факт , если честно я в шоке , Может совпадение .
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0
Zubo
1511220507
Спартак очень плох в этом сезоне, ужасно плох, а Бомбардир всегда плох и в прошлом сезоне и в этом, но Спартак ещё хуже, доказательства просто не нужны, они ведь не нужны бомбардиру никогда ??
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4
Parker8
1511225673
Очевидно что любой тупобегующий огромный лось без какой либо техники будет плох в старости.
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2
Red-Green_fan
1511226055
Да херня это все. Черная полоса у него какая-то, все наладится. В ЛЧ статистика не так печальна. Порой вообще кажется, что Реал решил Ла-Лигу слить.
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6
vodomut
1511245333
стареет дедок
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0
Чермындыр
1511251250
Половина из написанного прятнута за уши. По хорошему только три последних пункта можно всерьез рассматривать.
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3
momwig_
1511251889
Да, полтора пункта как-то что-то говорят, остальные - шлак. Он, конечно, не молодеет, но "хоронить" пока рано.
Ответить
8
polt
1511257523
Отдыхает, на ЧМ прорвет.
Ответить
1
Psihodelik
1511273884
Старость не в радость
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0
MU-fanatic
1511803792
всем требуется отдых,он всего себя отдал за последние четыре сезона уж точно делал все ради команды и трофеев,а после стольких горячих побед у любого руки опускаются,да и возраст настигает зрелый!
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