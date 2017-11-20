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    Роналду в этом сезоне очень плох. Вот доказательства


    3.3
    Голосов: 12
    20.11.2017 20:00
    Семь пунктов, которые жутко огорчают.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: irishmirror.ie, goalnation.com, portugalresident.com
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
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    Комментарии (34)
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    Vladimir93ru
    1511217581
    Если честно я удивлен , приятно видеть что в комментариях нет срача между фанами Месси и Роналду . Они оба великие , и у всех есть взлеты и падения . Кстати еще в начале сезона после того как рона удалили на 5 матчей , смотрел передачу сверхестественное, и там был разговор про сглаз и зависть в мировом спорте , якобы платят бешенные бабки колдунам чтобы навести порчу на человека , было много примеров про разных спортсменов ,в том числе было сказано про удаление Рона что в этом сезоне его сглазили . Кажется бредом , но факт есть факт , если честно я в шоке , Может совпадение .
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    Zubo
    1511220507
    Спартак очень плох в этом сезоне, ужасно плох, а Бомбардир всегда плох и в прошлом сезоне и в этом, но Спартак ещё хуже, доказательства просто не нужны, они ведь не нужны бомбардиру никогда ??
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    Parker8
    1511225673
    Очевидно что любой тупобегующий огромный лось без какой либо техники будет плох в старости.
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    Red-Green_fan
    1511226055
    Да херня это все. Черная полоса у него какая-то, все наладится. В ЛЧ статистика не так печальна. Порой вообще кажется, что Реал решил Ла-Лигу слить.
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    vodomut
    1511245333
    стареет дедок
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    Чермындыр
    1511251250
    Половина из написанного прятнута за уши. По хорошему только три последних пункта можно всерьез рассматривать.
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    momwig_
    1511251889
    Да, полтора пункта как-то что-то говорят, остальные - шлак. Он, конечно, не молодеет, но "хоронить" пока рано.
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    polt
    1511257523
    Отдыхает, на ЧМ прорвет.
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    Psihodelik
    1511273884
    Старость не в радость
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    MU-fanatic
    1511803792
    всем требуется отдых,он всего себя отдал за последние четыре сезона уж точно делал все ради команды и трофеев,а после стольких горячих побед у любого руки опускаются,да и возраст настигает зрелый!
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