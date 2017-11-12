Бывший президент ФИФА домогался до футболистки. И это важно

Что произошло?

В 2013 году Хоуп Соло и Зепп Блаттер вместе присутствовали на церемонии вручения «Золотого мяча». Там футболистка сборной США представляла свою коллегу Эбби Вамбах. Перед выходом на сцену Блаттер ущипнул Соло за ягодицы. Произошло это за несколько секунд до их появления перед публикой. Противостоять тогдашнему президенту ФИФА у Соло не было возможности.

«Я рассказала об этом только сейчас, потому что привыкла решать все вопросы лично. Но с того момента мы с Блаттером не виделись. В тот момент я была полностью опустошена, но мне пришлось отпраздновать важный момент в карьере подруги по команде», – сказала Соло. Позже она опубликовала заявление в инстаграме, где поддержала всех женщин, заявлявших о домогательствах.

«В последние дни я думала обо всех ситуациях, которые переживали я и мои партнеры по команде на протяжении многих лет. Это происходило с тренерами, врачами, руководителями и даже нашими товарищами. Неприемлемые комментарии, оскорбления, обсуждения внешности и сексуальные домогательства широко распространены в спортивном мире. Я всегда чувствовала, что справляюсь с этим и контролирую себя, но для них не было никаких последствий. Это необходимо изменить. Безмолвие не изменит мир!» – написала Соло.

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Как отреагировал Блаттер?

«Почему я должен за это отвечать? Обвинения Соло смешны и абсурдны», – передали слова Блаттера представители 81-летнего экс-чиновника. Ему можно было поверить, если бы не отягчающие обстоятельства работы Блаттера. На посту президента ФИФА он достиг успеха, но позже был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет после обвинения в коррупции. Тогда Блаттер тоже все отрицал, а доказательством ставил лишь собственные слова.

А можно ли верить Соло?

Вратарь сборной США Хоуп Соло – девушка не без греха. Летом 2014 года ее осудили за избиение родственников. Пьяная Соло дебоширила на вечеринке, где нанесла побои сестре и племяннику. Соседи вызвали полицию, которая забрала футболистку в участок. Вину Хоуп Соло так и не признала, но суд запретил ей встречаться с родственниками.

При этом Соло считают одной из самых сексуальных спортсменок. Но на футбольном поле она никого не жалеет. Год назад Соло исключили из сборной США за высказывания в адрес соперниц из Швеции. Она назвала девушек-оппоненток трусихами. «Шесть месяцев дисквалификации, без зарплаты. Контракт расторгнут. 17 гребаных лет, а теперь все кончено», – выдала Соло.

Сейчас она исправляется и старается жить правильно.