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Бывший президент ФИФА домогался до футболистки. И это важно

Что произошло?

В 2013 году Хоуп Соло и Зепп Блаттер вместе присутствовали на церемонии вручения «Золотого мяча». Там футболистка сборной США представляла свою коллегу Эбби Вамбах. Перед выходом на сцену Блаттер ущипнул Соло за ягодицы. Произошло это за несколько секунд до их появления перед публикой. Противостоять тогдашнему президенту ФИФА у Соло не было возможности.

«Я рассказала об этом только сейчас, потому что привыкла решать все вопросы лично. Но с того момента мы с Блаттером не виделись. В тот момент я была полностью опустошена, но мне пришлось отпраздновать важный момент в карьере подруги по команде», – сказала Соло. Позже она опубликовала заявление в инстаграме, где поддержала всех женщин, заявлявших о домогательствах.

«В последние дни я думала обо всех ситуациях, которые переживали я и мои партнеры по команде на протяжении многих лет. Это происходило с тренерами, врачами, руководителями и даже нашими товарищами. Неприемлемые комментарии, оскорбления, обсуждения внешности и сексуальные домогательства широко распространены в спортивном мире. Я всегда чувствовала, что справляюсь с этим и контролирую себя, но для них не было никаких последствий. Это необходимо изменить. Безмолвие не изменит мир!» – написала Соло.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как отреагировал Блаттер?

«Почему я должен за это отвечать? Обвинения Соло смешны и абсурдны», – передали слова Блаттера представители 81-летнего экс-чиновника. Ему можно было поверить, если бы не отягчающие обстоятельства работы Блаттера. На посту президента ФИФА он достиг успеха, но позже был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет после обвинения в коррупции. Тогда Блаттер тоже все отрицал, а доказательством ставил лишь собственные слова.

А можно ли верить Соло?

Вратарь сборной США Хоуп Соло – девушка не без греха. Летом 2014 года ее осудили за избиение родственников. Пьяная Соло дебоширила на вечеринке, где нанесла побои сестре и племяннику. Соседи вызвали полицию, которая забрала футболистку в участок. Вину Хоуп Соло так и не признала, но суд запретил ей встречаться с родственниками.

При этом Соло считают одной из самых сексуальных спортсменок. Но на футбольном поле она никого не жалеет. Год назад Соло исключили из сборной США за высказывания в адрес соперниц из Швеции. Она назвала девушек-оппоненток трусихами. «Шесть месяцев дисквалификации, без зарплаты. Контракт расторгнут. 17 гребаных лет, а теперь все кончено», – выдала Соло.

Сейчас она исправляется и старается жить правильно.

Весь мир Блаттер Зепп
Комментарии (36)
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raritet
1510502008
странно как-то, другая была бы польщена. До чего тетю довел европейский стиль жизни. Еще немного и за взгляд на задницу будут таскать по судам. Не поеду в гейропу.
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Almazovich
1510502468
Достали уже! -скоро совсем нельзя будет ни то что потрогать и прикоснуться - взглянуть будет нельзя! Что из мужиков - тряпок хотят сделать?
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Chesn0k
1510503745
Жалуется всему миру, что старичок якобы её за булочку ущипнул, а она 4 года страдала из-за этого. Сама сестру с племянником на вечеринке заколбасила так, что суд запретил ей к родственникам приближаться. Ах, какая нежная натура)) По-моему, у бабы из-за дисквалификации стало мало денег и много свободного времени) Автор всю хурму в кучу собрал и сообщил, что это важно.
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кошмарик
1510509733
это создание никак нельзя назвать пострадавшей
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sochi-2013
1510511660
Я поражаюсь, как такая тупая нация может существовать! Они претендуют на исключительность. Согласен- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТУПЫЕ.
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Измайловский Кочегар
1510513414
Фига себе бабища. Да если б Блаттер к ней против её воли домогался, она б ему точно чё-нть оторвала. Причём не напрягаясь :)
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nemolod
1510513935
Скорее поверю в то,что эта рослая мужеподобная кобыла до него сама домогалась,потому что на нее никто не скидывается-вот и не знает до кого бы домотаться!
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aaaaahhhh
1510514415
Блаттер, подай иск, что уступил грубой силе:)))
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Pablo845
1510514984
ПОДУМАЕШЬ,УЩИПНУЛИ ЕЕ ЗА ПОПУ!
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acer2003
1510516264
О,боже,чуть не изнасиловал )))
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